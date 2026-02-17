US OPEN: Trh pod tlakom kvôli AI

Prvá obchodná seansa v USA v tomto týždni pripadá na utorok z dôvodu včerajšieho sviatku. Investori pôsobia aspoň mierne znepokojene. Tlak na ocenenia pramení najmä z obáv o kondíciu technologických spoločností. Časť trhu vníma vážnu hrozbu pre tradičné obchodné modely, zatiaľ čo iní upozorňujú na systémové riziká spojené s nadmerným CAPEX. Situácii nepomáha ani pretrvávajúce napätie medzi Iránom a USA napriek prebiehajúcim rokovaniam.
Futures na hlavné indexy pred otvorením trhu aj krátko po ňom klesajú. Najväčší pokles zaznamenáva US100, ktorý stráca viac než 0,6 %, zatiaľ čo futures na DOW si vedú relatívne najlepšie s poklesom okolo 0,3 %.
Makroekonomické dáta:
- Bola zverejnená januárová inflácia v Kanade. Údaj zaostal za očakávaniami a spomaľovanie rastu cien sa ďalej prehlbuje. Medziročný CPI klesol na 2,3 %.
- ADP zverejnil týždennú zmenu zamestnanosti v USA. Súkromný ukazovateľ naznačuje rast pracovných miest o 10 300. Oproti prelomu januára a februára ide o zlepšenie, no hodnota zostáva pod priemerom.
- Index NY Empire State pre výrobný sektor prekonal očakávania a klesol na 7,1 zo 7,7 pri očakávaní 6,4.
- Index trendov zamestnanosti CB za január dosiahol 105 bodov oproti predchádzajúcim 104,27.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupujúci majú problém znovu získať iniciatívu na indexe. Odraz od úrovne 61,8 % Fibonacci bol rýchlo stlačený nadol. Cena zostáva pod 50 a 100 EMA. Kľúčovou úrovňou na obranu je 50 % Fibonacci. Ak ponuka stlačí cenu výrazne pod ~24 500 bodov, možno očakávať ďalšiu korekciu smerom k 200 EMA a úrovni 61,8 % Fibonacci.
Správy zo spoločností:
- Norwegian Cruise (NCLH.US): Prevádzkovateľ výletných lodí rastie približne o 6 % po správach WSJ, že Elliott Investments kúpil významný podiel.
- Zim Integrated Shipping (ZIM.US): Akcie posilňujú o 35 % po potvrdení prevzatia spoločnosti firmou Hapag-Lloyd AG.
- Warner Bros (WBD.US): Akcie rastú o 2 % po informáciách o obnovení rokovaní o prevzatí s Paramount a Skydance.
- Palo Alto (PANW.US): Jeden z lídrov v oblasti kyberbezpečnosti dnes zverejní výsledky. Trh očakáva EPS za 4Q na úrovni 9,3–9,4 USD a tržby minimálne 2,5 miliardy USD.
