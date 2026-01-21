US OPEN: Trumpova otočka zlepšuje náladu na Wall Street

- Trump v Davose naznačil, že pri Grónsku neplánuje použiť silu
- Trump v Davose naznačil, že pri Grónsku neplánuje použiť silu
- Prezident zľahčuje nedávnu volatilitu a predpovedá zdvojnásobenie hodnoty akcií
- Netflix sklamal výhľadom; prechádza na hotovostnú ponuku za Warner Bros
- Výsledková sezóna pokračuje: výsledky zverejnili J&J, Charles Schwab, Travelers a Halliburton
Futures na Wall Street dnes ráno naznačovali pokračovanie výpredajov, no nálada sa zmenila po vystúpení Donalda Trumpa na Svetovom ekonomickom fóre. Prezident zaujal oveľa opatrnejší tón a jeho uistenie, že „silové riešenie“ otázky Grónska nie je na stole, prinieslo úľavu globálnym trhom. Dôležité je, že sa nezmienil o clách súvisiacich s Grónskom – čo medzi obchodníkmi obnovilo naratív „TACO“ (Trump Always Chickens Out). Hlavné body jeho prejavu:
-
Americký motor: Trump označil USA za „motor planéty“ a tvrdil, že globálny rast je naviazaný na americkú ekonomiku. Vyzdvihol dereguláciu, daňové škrty a zvládnutie inflácie.
-
Kritika Európy: Kritizoval európsku energetickú a migračnú politiku a zdôraznil rozdiel oproti jeho vlastnej „America First“ agende.
-
Obchodný tlak: Navrhol 30 % clo na Švajčiarsko ako reakciu na narastajúci obchodný deficit.
-
Grónska otázka: Prezident potvrdil záujem o Grónsko a uviedol, že „žiadna iná krajina ako USA“ by nemala vlastniť toto územie. Dánsku odkázal: „Ak povedia áno – bude to vítané. Ak nie – nezabudne sa na to.“
-
Energetická stratégia: Chválil jadrovú energiu a americkú dominanciu v rope a plyne, no opäť kritizoval obnoviteľné zdroje – najmä veternú energiu. Prisľúbil zníženie cien komodít a sprostredkovanie mieru na Ukrajine.
-
Regionálne investície: Naznačil, že Venezuela by mohla profitovať z väčších amerických investícií.
Technický pohľad: US500 (S&P 500 Futures)
Futures na S&P 500 sa odrazili od miním a obchodujú sa blízko úrovne 6 900, čo predstavuje zotavenie o cca 0,7 % po včerajšom prepade. Súčasná korekcia je rozsahom porovnateľná s decembrovým poklesom. Býci budú sledovať rezistenciu na úrovni 6 930, ktorá sa zhoduje s 50 % retracementom aktuálneho pohybu a víkendovým cenovým gapom. V prípade návratu výpredaja budú predajcovia cieliť na úrovne 50 % a 61,8 % hlavného rastu od novembra.
Firemné správy
-
Netflix (NFLX.US) oslabil v úvode obchodovania o viac ako 2,5 %, čo je zlepšenie oproti pre-market poklesu takmer o 8 %. Výsledky za 4Q naplnili očakávania, no výhľad investorov sklamal. Firma oznámila, že prechádza na plne hotovostnú ponuku za Warner Bros a pozastavuje spätný odkup akcií, aby si zachovala kapitál.
-
Johnson & Johnson (JNJ.US) dosiahol tržby 24,6 mld. USD, mierne nad odhadmi (24,1 mld.). Zisk na akciu bol 2,46 USD, v súlade s očakávaniami. Hoci rast onkologického portfólia a stabilný výhľad na rok 2026 trh pozitívne vnímal, akcie oslabili takmer o 2 %.
-
Charles Schwab (SCHW.US) zverejnil výsledky v súlade s odhadmi: tržby 6,34 mld. USD, EPS 1,39 USD. Počiatočnú negatívnu reakciu vyvážil širší trhový optimizmus a akcie aktuálne rastú o necelé 1 %.
-
Travelers (TRV.US) výrazne prekonal očakávania s EPS 11,13 USD (očak. 8,74 USD) a tržbami 12,43 mld. USD (očak. 11,04 mld.). Akcie vystrelili na 275 USD, no korigovali späť na 270 USD, čo stále predstavuje približne 1 % zisk.
-
Halliburton (HAL.US) prekonal odhady s EPS 0,69 USD (očak. 0,54 USD) a tržbami 5,7 mld. USD. Zameranie na nové investičné príležitosti – vrátane prípadných projektov vo Venezuele – pomohlo akciám k rastu o viac ako 3 %.
