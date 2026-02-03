US Open: US100 klesá o 0,5 % pod tlakom IT sektora 📉ServiceNow oslabuje o 6 %

Nálada na Wall Street sa dnes zhoršuje v dôsledku poklesu v sektore softvéru, kde akcie spoločností ako Intuit, ServiceNow a Accenture prudko klesajú. Trh sa zdá byť znepokojený spomalením tempa rastu v tomto sektore a zrýchleným zavádzaním umelej inteligencie, čo môže negatívne ovplyvniť dlhodobé vyhliadky rastu a obchodné modely mnohých firiem.
- Futures na index Nasdaq 100 (US100) klesli o 0,5 %, zatiaľ čo futures na index S&P 500 (US500) sú mierne nižšie. Futures na index Dow Jones (US30) zaznamenávajú mierny nárast.
- ServiceNow (NOW.US) klesol o 6 % a dosiahol najnižšiu úroveň od jari 2024, napriek solídnym výsledkom a takmer 20 % medziročnému rastu tržieb.
- Accenture (ACN.US) klesá o viac ako 7 %. Rozsah poklesu vyvoláva obavy o zdravie širšieho odvetvia konzultačných a IT služieb.
- Walmart (WMT.US) dnes po prvýkrát v histórii prekonal trhovú kapitalizáciu 1 bilióna dolárov. Piper Sandler zvýšil svoju cieľovú cenu na 130 dolárov za akciu.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Nálada v sektore softvéru a IT služieb je dnes veľmi slabá. Akcie spoločností Accenture, IBM, Shopify, Salesforce a ServiceNow prudko klesajú.
Zdroj: xStation5
ServiceNow pod tlakom
Spoločnosť ServiceNow predložila silnú správu za 4. štvrťrok 2025, ale trh na ňu reagoval prudkým výpredajom. Spoločnosť zaznamenala EPS vo výške 0,92 USD (konsenzus 0,89 USD) a tržby vo výške 3,57 mld. USD (konsenzus 3,53 mld. USD). Napriek prekonaniu očakávaní cena akcií klesla na približne 110 USD.
- Najsilnejšou časťou správy boli predplatné. Tržby z predplatného dosiahli 3,466 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast o 19,5 % pri konštantnom kurze. Spoločnosť ServiceNow tiež ukončila rok s voľným cash flow (FCF) vo výške 4,6 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 34 %. Okrem toho spoločnosť oznámila schválenie spätného odkúpenia akcií v hodnote 5 mld. USD.
- Pre rok 2026 spoločnosť ServiceNow predpokladá príjmy z predplatného vo výške 15,53 až 15,57 mld. USD, čo znamená rast o 19,5 % až 20 %. Cieľom je tiež dosiahnuť 32 % prevádzkovú maržu (zlepšenie o 100 bázických bodov) a FCF maržu 36 %. Vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na „podnikovú platformu umelej inteligencie“ a vyzdvihuje partnerstvo so spoločnosťami OpenAI a Microsoft. Generálny riaditeľ Bill McDermott opísal ServiceNow ako „sémantickú vrstvu“, ktorej cieľom je pomôcť rozšíriť používanie umelej inteligencie v organizáciách.
- Trh však zdá sa naznačuje, že silné výsledky samy osebe nestačia. Investori sa zameriavajú predovšetkým na dynamiku rastu v nadchádzajúcich štvrťrokoch a odolnosť dopytu. Materiál tiež upozornil na riziká, medzi ktoré patrí volatilita trhu, výzva škálovania umelej inteligencie vo veľkých podnikoch, konkurenčný tlak v oblasti softvéru a umelej inteligencie a vplyv makroekonomických podmienok na rozpočty zákazníkov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Reddit vidí v AI vyhľadávaní nový motor rastu
Uber musí zaplatiť 8,5 milióna dolárov za zavádzanie vodičov o zárobkoch
Ranné zhrnutie: Výpredaj v technologickom sektore (06.02.2026)
Denné zhrnutie: Červená dominuje na oboch stranách Atlantiku
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.