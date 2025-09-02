US Open: Wall Street oslabuje pred zverejnením amerického ISM reportu z priemyslu 📉 Constellation Brands stráca 7 %

Nálada na americkom akciovom trhu v utorok slabne, tesne pred zverejnením augustového ISM reportu z priemyslu. Investori zostávajú znepokojení historicky vysokými valuáciami akcií v kombinácii s rastúcimi výnosmi dlhopisov a neistotou ohľadom piatkových dát z trhu práce (NFP).
Najhoršou možnou makro kombináciou pre Wall Street by bol pravdepodobne prudký rast cenových subindexov pri súčasnom oslabení trhu práce a ekonomickej aktivity.
- US100 klesá o -1,7 % počas prvých 15 minút po otvorení trhu v USA, pod tlakom sú najmä technologické tituly na čele s Nvidiou (-2,7 %).
- Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov rastú o viac než 4 bázické body na 4,27 %+.
- Trhy naďalej oceňujú septembrové zníženie sadzieb Fedu ako takmer isté (~90 % pravdepodobnosť).
- Eufória panuje pri akciách United Therapeutics a Mineralys Therapeutics, ktoré rastú o viac než 36 %.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Cytokinetics (CYTK) +20 % po tom, čo vývojár liekov na srdce zverejnil dáta z neskorej fázy klinickej štúdie, ktoré zapôsobili na Wall Street.
Frontier Group (ULCC) +12 % po tom, čo Deutsche Bank zvýšila odporúčanie na „Kúpiť“, s odvolaním sa na silnú pozíciu firmy, ktorá by mala profitovať z bankrotu Spirit Airlines.
Ionis Pharmaceuticals (IONS) +20 % po oznámení, že olezarsen znížil hladiny triglyceridov a výskyt akútnej pankreatitídy v 3. fáze klinických testov u pacientov s ťažkou hypertriglyceridémiou.
PepsiCo (PEP) +4 % po tom, čo Wall Street Journal informoval, že aktivistický fond Elliott Investment Management vybudoval podiel cca 4 mld. USD a plánuje presadzovať zmeny v spoločnosti.
Signet Jewelers (SIG) +4 % po zvýšení celoročného výhľadu upraveného zisku na akciu (EPS).
Telus Digital (TIXT) +14 % po tom, čo Telus Corp. súhlasila s akvizíciou všetkých zostávajúcich akcií, ktoré ešte nevlastnila.
United Therapeutics (UTHR) +49 % po oznámení, že štúdia Teton-2 s prípravkom Tyvaso na liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy dosiahla primárny cieľ účinnosti.
Mineralys Therapeutics (MLYS) +37 % po tom, čo podľa Jefferies výsledky lieku na hypertenziu od AstraZenecy vyšli „numericky horšie“ než dáta Mineralys.
Constellation Brands (STZ) -7 % po znížení výhľadu zisku na fiškálny rok 2026, čo vyvolalo obavy o silu amerického spotrebiteľa.
Zdroj: xStation5
