US Open: Wall Street prudko rastie vďaka prímeriu na Blízkom východe 📈 Technologické akcie posilňujú, energetický sektor panikári

Akciové trhy rástli v reakcii na signály deeskalácie geopolitického napätia medzi USA a Iránom. Oznámenie dočasného prerušenia vojenských akcií okamžite vyvolalo prudký pokles cien ropy a silný odraz globálnych akciových trhov. Wall Street otvorila štvrtkovú seansu vo výrazne prorastovej nálade. Investori začali započítavať scenár menšieho narušenia dodávok energií, nižších cien ropy a holubičieho prístupu Fedu, čo zlepšilo celkový sentiment na trhu. Zároveň však tento pohyb zostáva podmienený a krátkodobý, takže neistota je stále vysoká. Nie je totiž jasné, či po dvojtýždňovom období bude nasledovať konečná mierová dohoda medzi Washingtonom a Teheránom. Kľúčovou otázkou je, či sa prímerie môže premeniť na trvalé diplomatické riešenie. Napriek tomu sa investori už vracajú do predtým prepredaných sektorov, najmä do technologických akcií.
- Dow Jones vzrástol o 1 380 bodov, teda takmer o 3 %, S&P 500 pridal viac ako 2,5 % a Nasdaq 100 vzrástol takmer o 3 %. Kontrakt na US500 rastie o 2,1 %.
- Ropa WTI klesla o viac ako 17 % na približne 93,4 USD, zatiaľ čo Brent odpísal viac ako 16 % na približne 91,7 USD.
- Hlavným katalyzátorom bolo rozhodnutie Donalda Trumpa pozastaviť útoky na Irán na dva týždne.
- Prímerie je podmienené znovuotvorením Hormuzského prielivu, pričom Irán už súhlasil s dočasným obnovením energetickej prepravy pod vojenskou koordináciou.
- Izrael tiež prijal prímerie, aspoň podľa médií.
- Ďalšiu podporu priniesli diskusie o možnom zmiernení sankcií a ciel voči Iránu.
- Rast viedli technologické a cyklické akcie vrátane Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan a Boeing.
- Energetický sektor oslaboval. Exxon Mobil stráca 7 %, Chevron 6 % a pod tlakom je aj LNG gigant Cheniere.
US500 (D1 interval)
Správy zo spoločností
- Delta Air Lines
- Akcie v premarkete vzrástli približne o 12 %, najmä vďaka prudkému poklesu cien ropy.
- Nižšie ceny leteckého paliva výrazne zlepšujú krátkodobý výhlaď prevádzkových marží.
- Spoločnosť oznámila výsledky za prvý štvrťrok nad očakávaním trhu, čo podporilo pozitívny sentiment.
- Výhlaď na druhý štvrťrok však zaostal za konsenzom, čo ukazuje na opatrnosť manažmentu.
- Trh v tejto chvíli kladie väčší dôraz na vývoj nákladov na palivo než na krátkodobý výhlaď.
- Delta zostáva veľmi citlivá na volatilitu cien energií a na dopyt po cestovaní.
- Pre ďalší rast bude kľúčové, či pokles cien ropy vydrží a či sa geopolitická situácia stabilizuje.
- Levi Strauss
- Akcie vzrástli o viac ako 9 % po lepších než očakávaných kvartálnych výsledkoch.
- Tržby aj zisky prekonali odhady, čo ukazuje na solidnú prevádzkovú výkonnosť.
- Dôležitým štrukturálnym bodom je, že priamy predaj zákazníkom teraz tvorí 50 % celkových tržieb.
- Model DTC zlepšuje kontrolu nad maržami a znižuje závislosť od veľkoobchodných kanálov.
- Spoločnosť zvýšila celoročný výhlaď zisku, čo signalizuje rastúcu dôveru v dopyt.
- Výsledky naznačujú odolnosť odevného segmentu aj v prostredí volatilného makra.
- Medzi hlavné riziká patria tlak na spotrebiteľa a možné spomalenie diskrečných výdavkov.
- Exxon Mobil
- Akcie v premarkete klesli o viac ako 5,5 % po prudkom poklese cien ropy.
- Tento pohyb odráža širšiu slabosť energetického sektora po oznámení prímeria medzi USA a Iránom.
- Nižšie ceny ropy priamo znižujú očakávané príjmy a marže v upstreame.
- Pokles ropy pod 100 USD za barel mení krátkodobé predpoklady pre celý sektor.
- Exxon predtým ťažil z rastu cien energií počas eskalácie konfliktu.
- Súčasný pokles ukazuje silnú väzbu spoločnosti na geopolitiku a ceny komodít.
- Ďalší vývoj bude závisieť od toho, ako trvalé prímerie bude a ako stabilná zostane globálna ponuka ropy.
- Freshpet
- TD Cowen zvýšil odporúčanie na buy s odkazom na silnejšiu než očakávanú dynamiku tržieb.
- Akcie po zvýšení odporúčania vzrástli v premarkete o viac ako 5 %.
- Maloobchodné tržby od začiatku roka rastú o 13 %, čo je nad výhlaďom spoločnosti pre rok 2026 v pásme 7 až 10 %.
- Obavy z konkurencie zo strany Costco a Farmer’s Dog sú podľa analytikov prehnané.
- Rozsah firmy a jej konkurenčné výhody podporujú jej postavenie na trhu.
- Analytici tiež zdôrazňujú lepšiu kontrolu nákladov ako ďalší pozitívny faktor.
- Cieľová cena 80 USD znamená potenciál rastu približne o 27 %, čo podporuje býčí sentiment.
- Clean Harbors
- Citi zvýšila odporúčanie na buy a zdvihla cieľovú cenu na 346 USD.
- To znamená približne 16 % rastový potenciál oproti predchádzajúcemu uzavretiu.
- Akcie po zvýšení odporúčania posilnili v premarkete asi o 3 %.
- Očakáva sa, že rast chemickej výroby v USA podporí ďalší rast firmy.
- Tento trend čiastočne súvisí s narušením dodávok na Blízkom východe.
- Segment Environmental Services môže prekonať súčasný výhlaď.
- Spoločnosť má významnú expozíciu voči chemickému sektoru, ktorý tvorí 14 % tržieb, najmä v technických službách s vysokou maržou.
- Royal Caribbean
- JPMorgan znížila odhad EPS pre rok 2026 na 16,62 USD a znížila cieľovú cenu na 341 USD.
- Napriek tomuto kroku nová valuácia stále implikuje potenciál rastu okolo 27 %.
- Banka ponechala odporúčanie overweight, čo signalizuje pozitívny dlhodobý pohľad.
- Spoločnosť čelí „geopolitickej trojkombinácii“ slabšieho dopytu, vyšších nákladov na palivo a prevádzkových narušení.
- Napätie na Blízkom východe znížilo konverziu rezervácií pri európskych plavbách.
- Ďalšie prekážky zahŕňajú približne 270 miliónov USD v nákladoch na palivo a straty z investícií.
- Akcie po správe o prímerí vyskočili asi o 8 %, čo ukazuje vysokú citlivosť na makroprostredie.
Royal Carribean (D1 interval)
