US Premarket: Wall Street rastie 📈 UnitedHealth rastie o 10 % vďaka Berkshire Hathaway

Americké akciové indexové futures sa v piatok obchodujú mierne vyššie, hoci časť ziskov bola zredukovaná tesne pred zverejnením maloobchodných tržieb za júl.
Spomedzi indexov vyniká Dow Jones Industrial Average (US30), ktorý je podporený obnoveným nákupným záujmom o akcie kľúčovej americkej zdravotnej poisťovne UnitedHealth (UNH.US). Berkshire Hathaway oznámila podiel v spoločnosti, čo podporilo rast jej akcií. Podobné zisky zaznamenali aj firmy z oblasti bytovej výstavby – Lennar a DR Horton.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Investori taktiež sledujú akcie spoločnosti Intel, ktorá prekonáva kľúčové technické rezistencie na základe správ, že by americká vláda mohla získať podiel v tomto výrobcovi čipov.
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin majú dnes o 21:00 rokovať o možnom prímerí na Ukrajine.
Obchodníci očakávajú dôležité americké makroekonomické údaje:
-
14:30 – Maloobchodné tržby za júl
-
15:15 – Priemyselná výroba
-
16:00 – Spotrebiteľská dôvera a inflačné očakávania (predbežné údaje za august, University of Michigan)
US30 (denný interval)
Zdroj: xStation5
Firemné novinky
- UnitedHealth (UNH.US) – Akcie vyskočili o 11 % po tom, čo Berkshire Hathaway vedená Warrenom Buffettom oznámila novú investíciu do tejto neobľúbenej zdravotnej poisťovne. Investori to vnímajú ako možnú „value“ príležitosť, napriek regulačnej neistote a možným sankciám súvisiacim s programami Medicare.
- Intel (INTC.US) – V premarkete rast takmer o 4 %, nadväzujúc na predchádzajúci pohyb, po tom, čo Bloomberg uviedol, že Trumpova administratíva zvažuje vstup do vlastníckej štruktúry výrobcu čipov. Trh tento krok vníma ako strategické zabezpečenie pozície Intelu ako kľúčového domáceho výrobcu so spoľahlivými dodávateľskými reťazcami.
- Applied Materials (AMAT.US) – Akcie sa prepadli o takmer 15 % po tom, čo výrobca polovodičového vybavenia vydal slabý výhľad na štvrtý kvartál v dôsledku spomalenej čínskej dopytovej aktivity. Správa zvýšila obavy o colné riziká a ukázala, že silná expozícia voči Číne zatláča do úzadia rast biznisu v USA.
- DR Horton (DHI.US) & Lennar (LEN.US) – Obe firmy vzrastli približne o 4 %, keďže Berkshire Hathaway zvýšila svoju expozíciu v americkom sektore bytovej výstavby, pričom oznámila nový podiel v DR Horton a výrazne väčšiu pozíciu v Lennar.
- Target (TGT.US) – Akcie klesli takmer o 2 %, keď Bank of America znížila odporúčanie z „neutral“ na „underperform“, pričom poukázala na „zhoršujúci sa“ dlhodobý výhľad a rastúci konkurenčný tlak zo strany hlavných rivalov.
- SanDisk (SNDK.US) – Pokles takmer o 10 % napriek silným kvartálnym výsledkom, keďže výrobca flash pamätí nenaplnil neoficiálne očakávania investorov, čo vyvolalo realizáciu ziskov.
- Tapestry (TPR.US) – Nárast o 2 %, po tom, čo Wells Fargo zvýšila cieľovú cenu a zároveň ponechala hodnotenie „overweight“, pričom uviedla, že nedávny výpredaj bol prehnaný.
- Twilio (TWLO.US) – Zisk vyše 4 %, keďže spoločnosť bude zaradená do indexu S&P MidCap 400 po tom, čo UnitedHealth akvirovala firmu Amedisys, čo môže zvýšiť inštitucionálny dopyt po akciách.
UnitedHealth v centre pozornosti
Po masívnom nedávnom prepade sa akcie UnitedHealth obchodujú takmer o 50 % pod historickým maximom a stále približne 25–30 % pod 200-dňovým EMA (červená línia) – podobná situácia nastala naposledy počas COVID-19 paniky. Buffettova angažovanosť môže byť signálom pre investorov, že UNH je teraz ocenená atraktívne, čo prinútilo Wall Street prehodnotiť dlhodobé fundamenty spoločnosti.
Prienik na Inteli
Akcie spoločnosti Intel včera prerazili nad 200-dňový EMA, čím zvrátili doterajší klesajúci trend. Dnešné zisky v premarkete otvárajú priestor smerom k lokálnym maximám.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.