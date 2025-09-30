US100 klesá

Riziko uzavretia americkej vlády brzdí zisky na Wall Street 🏛️
Nálada investorov na amerických akciových trhoch je dnes zmiešaná, a to napriek rekordnému rastu akcií Nvidie (NVDA.US), ktorá sa stala prvou spoločnosťou v histórii s trhovou kapitalizáciou nad 4,5 bilióna USD, keď posilnila o viac než 2 %.
Technologický sektor v USA si vedie solídne; akcie CoreWeave (CRWV.US) vzrástli o viac než 12 % po správach, že firma bude poskytovať výpočtový výkon pre Meta Platforms (META.US). Naopak akcie Intelu klesli takmer o 3 %, pravdepodobne v dôsledku vyberania ziskov po nedávnom raste.
Líder republikánskej menšiny v Senáte Chuck Schumer varoval, že USA smerujú k uzavretiu vlády.
Na predikčnej platforme Kalshi účastníci aktuálne oceňujú pravdepodobnosť shutdownu na 80 % po polnoci 1. októbra.
Počiatočné zisky vyvolané dátami JOLTS, indexom spotrebiteľskej dôvery Conference Board a regionálnym indexom chicagskeho Fedu z veľkej časti vyprchali.
Krátkodobé obavy z uzavretia vlády, neistota ohľadom načasovania zverejnenia makroekonomických dát (najmä stále nejasný údaj NFP tento piatok), potenciálne problémy na trhu práce a dĺžka prípadného shutdownu zaťažujú Wall Street.
Index US100 má problém udržať zisky a aktuálne sa obchoduje okolo 24 780 bodov, -0,13 %.
Zároveň futures na USDIDX klesajú takmer o 0,1 %.
Zlato z tejto neistoty profituje a smeruje k uzavretiu septembra s rastom takmer o 10 %.
Zdroj: xStation5
Akcie Nvidie v posledných dňoch otestovali 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50) pri úrovni 175 USD, odrazili sa a aktuálne sa obchodujú na historických maximách nad 186 USD za akciu.
Zdroj: xStation5
