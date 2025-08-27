🔝 US500 blízko maxima pred výsledkami Nvidie

US500 sa pohybuje pri historických maximách len niekoľko hodín predtým, než najdôležitejšia spoločnosť sveta zverejní svoje výsledky.
Futures na S&P 500 rastú približne o 0,1 % pred výsledkami hospodárenia Nvidie, kľúčovej spoločnosti pre celý americký akciový trh. Aj keď je pohyb US500 mierny, index sa obchoduje blízko rekordných úrovní s potenciálom dosiahnuť najvyšší záver v histórii. Trhová kapitalizácia Nvidie aktuálne predstavuje približne 4,4 bilióna USD, čo jej dáva váhu 8,1 % v indexe S&P 500. Očakávania trhu sú vysoké, no zároveň mierne vzhľadom na prekážky spojené s exportnými obmedzeniami do Číny. Výsledky však ovplyvnia nielen cenu akcií spoločnosti, ale aj vývoj globálnych indexov, keďže Nvidia je v súčasnosti najväčšia a pravdepodobne aj najvýznamnejšia firma na svete. Oceňovanie opcií naznačuje možný pohyb akcie o 6 % oboma smermi počas nasledujúcej obchodnej seansy. Táto volatilita sa okamžite prejaví aj na futures kontraktoch US500 a US100 po zverejnení výsledkov, teda po ukončení hotovostnej seansy na Wall Street.
Podľa účastníkov trhu je rast valuácie Nvidie výsledkom neutíchajúceho dopytu po hardvéri pre umelú inteligenciu. Tržby spoločnosti by mali medziročne vzrásť o viac než 50 %. Trh je nastavený na solídne výsledky a súbežný rast futures kontraktov odráža očakávania pokračujúceho dynamického rastu lídra polovodičového priemyslu. Investori budú navyše pozorne sledovať komentáre CEO Jensena Huanga týkajúce sa Číny, pretože séria exportných obmedzení môže ovplyvniť budúce vyhliadky dopytu v tomto regióne.
Akcie Nvidie dnes rastú o necelých 0,2 % a podobne ako US500 sa obchodujú pri historických maximách. US500 sa pohybuje mierne pod hranicou 6 500 bodov. Najbližšia podpora je okolo spodnej hranice rastúceho trendového kanála spolu s líniou 25 SMA. Mnohé finančné inštitúcie očakávajú, že US500 tento rok dosiahne úroveň 6 600 bodov, čo by znamenalo rast o iba 1,6 % z aktuálnej hodnoty.
