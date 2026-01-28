US500 na historickom maxime pred zasadnutím Fedu 🗽 Podporí momentum BigTech?

Futures na index S&P 500 (US500) dnes dosiahli historické maximum na úrovni okolo 7 040 bodov, zatiaľ čo trhy čakajú na rozhodnutie Fedu naplánované na 20:00. Tento týždeň budú zverejňovať výsledky štyri spoločnosti zo skupiny „Magnificent 7“: Meta Platforms a Microsoft (obe po dnešnom uzavretí americkej seansy), ako aj Apple a Tesla. Tento kontext naznačuje zvýšenú volatilitu na US500 – oboma smermi.
Zdroj: xStation5
Čo očakávať od výsledkov Big Tech?
Po dnešnom uzavretí americkej seansy zverejnia výsledky dvaja technologickí giganti – Microsoft a Meta Platforms. Očakávania trhu sú vysoké.
- V posledných kvartáloch patrila skupina „Magnificent 7“ medzi hlavné ťahúne medziročného rastu ziskovosti celého indexu S&P 500. Otázkou teraz je, koľko z nich sa v Q4 2025 zaradí medzi päť najväčších prispievateľov k rastu ziskov?
- Konsenzus pre celý index S&P 500 predpokladá medziročný rast ziskov o +8,2 % vo 4. kvartáli 2025. Ak sa toto číslo potvrdí, pôjde o desať po sebe idúcich kvartálov rastu ziskovosti indexu.
- V súčasnosti patria medzi päť najväčších prispievateľov k medziročnému rastu ziskov v Q4 (zoradené podľa prínosu): Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology a Microsoft.
- To znamená, že tri z piatich hlavných prispievateľov k rastu ziskov patria do skupiny „Magnificent 7“: Nvidia, Alphabet a Microsoft, ktorý reportuje už dnes.
- Spoločnosť Boeing, ktorá nepatrí do tejto skupiny, profituje najmä z nízkej porovnávacej základne – pred rokom vykázala veľkú stratu (vrátane mimoriadnych nákladov započítaných do non-GAAP EPS).
Výhľad:
Analytici očakávajú v roku 2026 dvojciferný rast ziskovosti ako pre „Magnificent 7“, tak aj pre zvyšok indexu. Pre skupinu Mag7 sa predpokladá zrýchlenie rastu ziskov až na +23 % y/y, zatiaľ čo ostatné firmy z indexu S&P 500 majú dosiahnuť rast +12,1 % y/y. Ak sa tieto odhady potvrdia (alebo ukážu ako konzervatívne), index má potenciál dosiahnuť silnú výkonnosť v tomto roku.
Trh momentálne očakáva rast EPS u Mag7 v Q4 2025 približne +20 %, zatiaľ čo zvyšné firmy v indexe (493 spoločností) len okolo +4 %.
Zdroj: FactSet Research
Podľa údajov spoločnosti FactSet k 23. januáru zverejnilo výsledky približne 13 % firiem z indexu S&P 500.
Z toho:
-
75 % prekonalo očakávania ohľadom EPS (pozitívne prekvapenie)
-
69 % prekonalo očakávania tržieb
Revízie odhadov:
- K 31. decembru trh očakával +8,3 % medziročný rast ziskov za Q4.
- Aktuálny odhad je mierne nižší, na +8,2 %.
Štyri sektory majú teraz nižšie očakávania ziskov ako na konci decembra – dôvodom sú revízie EPS nadol a negatívne výsledkové prekvapenia.
Výhľad Q1 2026:
-
6 spoločností z indexu S&P 500 vydalo negatívny EPS výhľad
-
4 spoločnosti oznámili pozitívny výhľad
Oceňovanie:
Forward P/E pre nasledujúcich 12 mesiacov v rámci indexu S&P 500 je 22,1, čo je:
-
nad 5-ročným priemerom (20,0)
-
nad 10-ročným priemerom (18,8)
Z historického pohľadu je trh relatívne drahý, avšak očakávaný dvojciferný rast ziskov v roku 2026 poskytuje silný argument pre vyššie ocenenie („earnings premium“).
Zdroj: FactSet Research
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.