⏫US500 rastie o viac než 1 %

Investori zareagovali s citeľnou úľavou na zmenu rétoriky Donalda Trumpa, ktorý signalizoval odklon od vojenskej rétoriky v súvislosti so získaním Grónska. Počas vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre v Davose prezident zaujal nezvyčajne zmierlivý tón a vynechal akúkoľvek zmienku o odvetných clách voči krajinám, ktoré nedávno rozmiestnili ozbrojené sily na danom území.
Kontrakt US500, kopírujúci vývoj indexu S&P 500, v rannom obchodovaní vzrástol približne o 1 %. Spočiatku pohyb pripomínal rally zo 19. decembra, no momentum sa rýchlo zrýchlilo, pričom index zaznamenal najsilnejší denný výkon od novembra. Trhoví analytici poukazujú na výraznú podobnosť s októbrovým „V“ odrazom – po prudkom 2 % poklese index vytvoril lokálne dno a následne sa vydal na udržateľný rast smerom k novým maximám.
Denné pohyby indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Podľa komentátorov z Wall Street rozhodnutie deeskalovať napätie okolo Grónska – spolu s tým, že prezident sa nezmienil o navrhovaných stropoch na úrokové sadzby kreditných kariet – naznačuje tichý ústup od niektorých kontroverzných politických návrhov.
Z technického hľadiska index US500 aktuálne testuje hladinu 6 900. Jasné prelomenie nad 23,6 % Fibonacciho retracement poslednej výraznej impulzívnej vlny by posilnilo predpoklad obnovy primárneho býčieho trendu, pričom aktuálny pokles by ostal v medziach štandardnej korekcie.
Napriek tomu hrozba protekcionizmu pretrváva. „Colná sága“ totiž ešte nie je uzavretá, a to najmä preto, že trhy stále čakajú na konečný verdikt Najvyššieho súdu, či môže prezident obchádzať Kongres pri zavádzaní obchodných ciel. Hoci súd v utorok vydal tri nesúvisiace rozhodnutia, jeho mlčanie k otázke prezidentských právomocí v oblasti ciel naďalej vytvára vrstvu neistoty pre globálnych investorov.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.