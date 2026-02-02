US500 sa zotavuje po výpredaji📈 Analýza výsledkovej sezóny na Wall Street🗽

Výsledková sezóna za 4. štvrťrok 2025 na Wall Street sa vyvíja podstatne lepšie, než investori ešte koncom decembra očakávali. S približne jednou tretinou spoločností z indexu S&P 500, ktoré už zverejnili výsledky, sa črtá čoraz jasnejší obraz.
- Podľa údajov spoločnosti FactSet k 30. januáru 2026 väčšina firiem prekonáva očakávania, a to ako z hľadiska tržieb, tak aj ziskov.
- Zároveň revízie odhadov zisku na akciu pre rok 2026 prekonávajú historické priemery a sú silnejšie ako v roku 2025. Toto pozadie podporuje býčí tábor a posilňuje argument, že index S&P 500 by sa mohol relatívne rýchlo vrátiť nad úroveň 7 000 bodov. Nižšie uvádzame na základe údajov FactSet kľúčové ukazovatele, ktoré rámcujú, čo nám táto výsledková sezóna skutočne ukazuje.
Zdroj: BofA Global Research
FactSet skóre: výsledky vs. očakávania zostávajú výrazne pozitívne
Doteraz približne 75 % spoločností z indexu S&P 500 prekonalo odhady zisku na akciu (EPS), a 65 % pozitívne prekvapilo na tržbách. Táto kombinácia naznačuje, že očakávania boli nastavené konzervatívne – najmä vzhľadom na pretrvávajúce obavy z rastúcich vstupných nákladov a ciel – zatiaľ čo firmy zatiaľ preukazujú vyššiu prevádzkovú odolnosť, než trh očakával.
Z pohľadu celého indexu je kľúčovým údajom kombinovaná medziročná miera rastu ziskov na úrovni 11,9 %. Ak si toto tempo udrží aj zvyšok výsledkovej sezóny, index S&P 500 zaznamená piate po sebe idúce štvrťrok s dvojciferným rastom ziskov – čo je silný signál, že ziskový cyklus stále podporuje akciový trh.
Ešte pred mesiacom, k 31. decembru, trhový konsenzus predpokladal rast zisku za Q4 iba 8,3 % – teda výrazne menej ako dnešných približne 11,9 %. Tento rozdiel ukazuje, že sezóna nie je len „nezklamaním“, ale aktívne posúva očakávania vyššie. A čo je dôležité – zlepšenie je dostatočne široké, aby sa prejavilo aj na sektorovej úrovni: Šesť sektorov aktuálne vykazuje silnejšie výsledky než na konci roka, najmä vďaka pozitívnym EPS prekvapeniam.
Čisté marže: najvýraznejší prvok tejto sezóny
Najpôsobivejším aspektom výsledkovej sezóny je ziskovosť. Napriek prebiehajúcim diskusiám o clách, mzdových nákladoch, logistike a cenovom tlaku index S&P 500 za Q4 vykazuje kombinovanú čistú ziskovú maržu na úrovni 13,2 %.
Ak sa tento údaj potvrdí, pôjde o najvyššiu čistú maržu od začiatku meraní FactSet v roku 2009, čím prekoná doterajší rekord 13,1 % – stanovený len v predchádzajúcom štvrťroku.
Inými slovami, nákladové tlaky zatiaľ výraznejšie nenarušili ziskovosť – marže zostávajú na historických maximách.
Sektorový pohľad: technológie a priemysel ťahajú rast
Z medziročného hľadiska je rozšírenie marží koncentrované, no tam, kde nastáva, je výrazné:
-
Informačné technológie: nárast čistej marže na 29,0 % z 26,8 %
-
Priemysel: zlepšenie na 12,5 % z 10,7 %
Na druhej strane viaceré sektory zaznamenávajú pokles marží. Napríklad sektor nehnuteľností klesol na 33,5 % z 35,1 %. Energetika je medziročne prakticky na rovnakej úrovni – 7,8 %.
Treba tiež poznamenať, že nejde o plošný rast marží naprieč trhom. Len päť sektorov je aktuálne nad svojím päťročným priemerom čistej marže, pričom na čele sú opäť technológie a priemysel. Zdravotníctvo a nehnuteľnosti zostávajú pod svojimi dlhodobými priemermi.
Zdroj: FactSet
Medzištvrťročné porovnanie: zmiešané signály pod rekordným titulkom
Z pohľadu medzištvrťročného porovnania (Q4 vs. Q3) je obraz viac nevyvážený. Iba tri sektory zaznamenávajú rast marží oproti predchádzajúcemu štvrťroku, pričom na čele je priemysel (12,5 % oproti 10,5 %). Väčšina sektorov čelí medzištvrťročnému tlaku, pričom najvýraznejší pokles vidíme v sektore utilít (12,9 % oproti 17,1 %).
To naznačuje, že rekordná marža na úrovni celého indexu nie je výsledkom plošného zlepšenia, ale skôr odrazom toho, že niekoľko veľkých, vysoko ziskových segmentov si udržiava výnimočnú ziskovosť – a majú dostatočnú váhu na to, aby zdvihli celkový údaj pre S&P 500.
Výhľad na Q1 2026: konštruktívny, ale nie euforický
Vyjadrenia firiem ohľadom nasledujúceho štvrťroku pôsobia stabilne, nie však prehnane optimisticky:
-
17 spoločností vydalo pozitívny výhľad na EPS
-
7 spoločností vydalo negatívny výhľad na EPS
To síce nie je signál „boomu“, ale zároveň naznačuje, že vedenia firiem stále vidia viac priestoru na realizáciu rastu než riziko zhoršenia situácie.
Ocenenie: investori platia prémiu za silu ziskov
Odvrátenou stranou silných fundamentov je valuácia.
Forward P/E pre S&P 500 na nasledujúcich 12 mesiacov je 22,2, čo je výrazne nad:
-
5-ročným priemerom (20,0)
-
10-ročným priemerom (18,8)
Trh teda už teraz platí vyššiu cenu za pretrvávajúcu silu marží a rast ziskov. Inými slovami: fundamenty sú silné, ale priestor na sklamanie je veľmi obmedzený – akékoľvek zhoršenie výsledkov v ďalšej fáze sezóny môže mať väčší dopad na ceny akcií, než by malo v prostredí s nižším násobkom ocenenia.
Zdroj: FactSet
Výhľad na rok 2026: očakáva sa ďalší rast marží
Konsenzus predpokladá, že čisté marže budú v roku 2026 ešte vyššie, s odhadmi približne na úrovni:
-
13,2 % (Q1 2026)
-
13,8 % (Q2 2026)
-
14,2 % (Q3 2026)
-
14,2 % (Q4 2026)
Ak trh dokáže tento vývoj naplniť, môžu zostať vysoké valuácie obhájiteľné – bude to však vyžadovať pokračujúcu nákladovú disciplínu a udržateľnú cenovú silu. Q4 2025 sa formuje ako ďalší štvrťrok silného rastu ziskov a rekordnej ziskovosti, nie obdobie poklesu marží. Väčšie riziko pre akciový trh tak nepredstavuje samotné ziskové prostredie, ale to, že pri aktuálnych valuáciách budú investori očakávať takmer dokonalú realizáciu – najmä smerom do ďalších kvartálov roka 2026.
Technický prehľad US500 (D1)
Futures na index S&P 500 (US500) rýchlo prekonali 50-dňový kĺzavý priemer EMA na dennom grafe a opäť sa pohybujú v blízkosti úrovne 6 950 bodov. Silný výsledkový momentum naďalej podporuje býčiu náladu a pomáha vyvažovať negatívne impulzy z hľadiska momenta.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Červená dominuje na oboch stranách Atlantiku
Katastrofa pre akcie Volva. Je toto koniec ikonickej značky?
Akcia týždňa: Alphabet už nie je len vyhľadávač (05. 02. 2026)
🔴Karpiš a Ižip: Zlato a bitcoin. Medvedí trend alebo útok na rekordy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.