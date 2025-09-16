viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
US500 stráca dynamiku 🗽 Uranium Energy Corp klesá o 4 % z historických maxím

18:34 16. septembra 2025

Americký akciový trh je po otvorení Wall Street mierne slabší. Najsilnejším sektorom je ropa a plyn, kde vidíme optimizmus podporený očakávaným znižovaním sadzieb, solídnymi americkými makrodátami a rastúcou cenou ropy. Tesla rastie o 2 %, Amazon pridáva 1,6 %, zatiaľ čo Nvidia a Broadcom strácajú viac než 1 %.

 

US500 (interval H1)

Futures na US500 dnes klesajú pred zajtrajším rozhodnutím Fedu a neistotou ohľadom americkej ekonomiky. Výrazne slabší sentiment je vidno pri malých a stredne veľkých amerických akciách, kde US2000 stráca viac než 0,5 %.

 

 

Zdroj: xStation5

Uranium Energy Corp (interval D1)

Pri pohľade na graf UEC vidíme, že spoločnosť klesá z historického maxima, avšak od aprílových miním je akcia stále takmer o 300 % vyššie, ťahaná globálnym dopytom po jadrovej energii a rastom cien uránu. Včera USA oznámili, že navýšia strategické zásoby uránu, zatiaľ čo sankcie na ruský urán zostávajú v platnosti. UEC ako hlavný domáci producent pravdepodobne zaznamená výrazne vyšší dopyt po svojom uráne a výrobných kapacitách. Dnes však vidíme trend vyberania ziskov.

 

Zdroj: xStation5

 

 

