US500 stráca dynamiku 🗽 Uranium Energy Corp klesá o 4 % z historických maxím

Americký akciový trh je po otvorení Wall Street mierne slabší. Najsilnejším sektorom je ropa a plyn, kde vidíme optimizmus podporený očakávaným znižovaním sadzieb, solídnymi americkými makrodátami a rastúcou cenou ropy. Tesla rastie o 2 %, Amazon pridáva 1,6 %, zatiaľ čo Nvidia a Broadcom strácajú viac než 1 %.
US500 (interval H1)
Futures na US500 dnes klesajú pred zajtrajším rozhodnutím Fedu a neistotou ohľadom americkej ekonomiky. Výrazne slabší sentiment je vidno pri malých a stredne veľkých amerických akciách, kde US2000 stráca viac než 0,5 %.
Zdroj: xStation5
Uranium Energy Corp (interval D1)
Pri pohľade na graf UEC vidíme, že spoločnosť klesá z historického maxima, avšak od aprílových miním je akcia stále takmer o 300 % vyššie, ťahaná globálnym dopytom po jadrovej energii a rastom cien uránu. Včera USA oznámili, že navýšia strategické zásoby uránu, zatiaľ čo sankcie na ruský urán zostávajú v platnosti. UEC ako hlavný domáci producent pravdepodobne zaznamená výrazne vyšší dopyt po svojom uráne a výrobných kapacitách. Dnes však vidíme trend vyberania ziskov.
Zdroj: xStation5
