USA chystajú masívne úvery pre jadrové reaktory: Westinghouse môže byť hlavným víťazom 🚀

Administratíva Donalda Trumpa má podľa dostupných informácií poskytnúť až 17,5 miliardy USD vo forme úverov na financovanie objednávok vybavenia pre veľké jadrové reaktory spoločnosti Westinghouse Electric. Podpora má smerovať k siedmim zatiaľ nemenovaným energetickým spoločnostiam, ktoré podpísali predbežné dohody o zámere využiť úvery od amerického ministerstva energetiky.
Cieľom je oživiť výstavbu veľkých konvenčných jadrových elektrární v USA. Trumpova administratíva vníma jadrovú energiu ako kľúčový zdroj stabilnej elektriny pre dátové centrá, rozvoj umelej inteligencie a širší ekonomický rast. Práve rýchlo rastúca spotreba elektriny zo strany AI infraštruktúry zvyšuje tlak na hľadanie zdrojov, ktoré dokážu dodávať výkon nepretržite a vo veľkom rozsahu.
Prezident Trump už skôr podpísal exekutívne nariadenie, podľa ktorého by Spojené štáty mali mať do roku 2030 vo výstavbe 10 veľkých konvenčných jadrových reaktorov. To by znamenalo výrazný obrat oproti posledným dekádam, keď výstavba veľkých jadrových blokov v USA prakticky stagnovala. V tomto storočí boli dokončené iba tri veľké reaktory a aktuálne sa nestavia žiadny nový veľký blok.
Dôležitú úlohu v plánovanom reštarte má zohrať reaktor AP1000 od spoločnosti Westinghouse. Ide o gigawattový reaktor, ktorý patrí medzi hlavné technológie pre veľké jadrové projekty. Westinghouse vlastnia Brookfield Asset Management a kanadský producent uránu Cameco. Prípadné rozšírenie amerických jadrových projektov tak môže byť dôležité nielen pre energetiku, ale aj pre dodávateľský reťazec v oblasti jadrových technológií a uránu.
Zaujímavé je, že zatiaľ čo mnoho firiem v USA presadzuje novú generáciu menších modulárnych reaktorov, vláda teraz opäť obracia pozornosť k veľkým tradičným blokom. Tie sú kapitálovo náročné a ich výstavba býva dlhá. Ich výhodou je však vysoký a stabilný výkon. Práve ten môže byť pre prevádzku veľkých dátových centier strategicky dôležitý.
Z pohľadu investorov ide o ďalší signál, že jadrová energetika sa vracia do centra pozornosti. Rastúci dopyt po elektrine, tlak na spoľahlivosť sietí a expanzia AI infraštruktúry môžu vytvoriť príležitosti pre firmy napojené na jadrové technológie, výstavbu elektrární, turbíny, palivový cyklus aj ťažbu uránu. Rizikom však zostávajú vysoké náklady, dlhé schvaľovacie procesy a história oneskorení pri veľkých jadrových projektoch.
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