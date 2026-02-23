USDIDX: dolár začína týždeň pod tlakom pre obchodné turbulencie 📄

-
Rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré obmedzuje schopnosť administratívy jednostranne zavádzať clá
Trumpovo okamžité oznámenie nového jednotného 15 % globálneho cla
Neistota okolo vracania vybraných ciel a možných právnych sporov
Vnímaná podpora rastu mimo USA
Pokračujúca fiškálna a politická neistota v Spojených štátoch
Nízka likvidita v Ázii zosilňujúca pohyby na menách
Americký dolár vstúpil do týždňa pod tlakom po tom, čo Najvyšší súd USA zneplatnil významnú časť colného systému zavedeného bývalým prezidentom Donaldom Trumpom na základe mimoriadnych právomocí. Spočiatku bol verdikt vnímaný ako pozitívny pre globálny rast, keďže obmedzuje jednostranné kroky USA v oblasti obchodu. Trump však rýchlo zareagoval oznámením nového, jednotného 15 % globálneho cla, tentoraz postaveného na inom právnom základe. Pre trhy bol odkaz jasný: právne nástroje sa môžu meniť, ale smer politiky zostáva rovnaký.
Z technického pohľadu sa dolárový index (DXY) pokúša stabilizovať po otestovaní oblasti 96 bodov, no naďalej zostáva v širšej konsolidácii.
Kombinácia právnej neistoty a pokračovania reštriktívnej obchodnej politiky spustila plošný výpredaj dolára. Investori začali prehodnocovať vyjednávaciu pozíciu USA v obchode, fiškálne dopady a riziko zdĺhavých právnych sporov o prípadné vracanie ciel. Keďže trhy v Japonsku a Číne boli zatvorené, obmedzená likvidita ešte viac zosilnila pohyby na FX — EURUSD pridáva takmer 0,30 % na 1,1830, zatiaľ čo USDJPY klesá o 0,25 % na 154,5580. Reakcia trhu odráža nielen obchodné titulky, ale aj opätovné znepokojenie z nepredvídateľnosti americkej politiky.
Zároveň posilnili aktíva typu safe haven, zatiaľ čo rizikovejšie segmenty trhu sa dostali pod tlak. Zlato vystúpilo na najvyššiu úroveň za posledné tri týždne, ropa oslabila pre obavy o dopyt napriek obnoveniu rokovaní USA–Irán a kryptomenový trh zaznamenal výrazné likvidácie pozícií.
