Veľká banka vstupuje hlbšie do sveta krypta 🏦

- Société Générale sprístupnila svoj stablecoin USD CoinVertible používateľom MetaMasku.
- Token má uľahčiť prevody, obchodovanie aj platby poplatkov v blockchainových aplikáciách.
- Trhu naďalej dominujú USDT a USDC, zatiaľ čo bankové stablecoiny majú zatiaľ len malý podiel.
- Pre tradičné banky ide o dôležitý krok k väčšiemu zapojeniu do sveta digitálnych aktív.
Francúzska banka Société Générale výrazne rozširuje dosah svojho dolárového stablecoinu USD CoinVertible. Prostredníctvom svojej divízie Societe Generale-FORGE ho nanovo sprístupnila v peňaženke MetaMask, a to vďaka partnerstvu so spoločnosťou Consensys. Ide o jeden z najvýraznejších krokov tradičnej banky smerom k širšiemu využitiu digitálnych peňazí v bežnom kryptomenovom ekosystéme.
Vďaka tejto integrácii získajú milióny používateľov MetaMasku prístup k stablecoinu banky a možnosť používať ho naprieč tisíckami blockchainových aplikácií napojených na túto peňaženku. Token má slúžiť nielen na prevod fiat mien do digitálnej podoby, ale aj na obchodovanie s kryptomenami či úhradu blockchainových transakčných poplatkov. Société Générale tým stavia na rastúcom význame stablecoinov ako rýchleho a efektívneho nástroja na presun hodnoty mimo tradičnej platobnej infraštruktúry.
Podľa šéfa SG-FORGE Jeana-Marca Stengera stablecoiny kombinujú výhody blockchainu s prvkami, ktoré sú typické pre bankový sektor, teda riadenie rizík, compliance, transparentnosť a správu. Práve spojenie tradičnej finančnej dôveryhodnosti s technologickou flexibilitou má byť hlavnou konkurenčnou výhodou bankových tokenov.
Trh so stablecoinmi navyše ďalej rastie. Po prijatí novej americkej legislatívy v minulom roku zosilnela aktivita bánk aj platobných firiem. Vlastný stablecoin už tento rok spustila napríklad Fidelity, zatiaľ čo PayPal rozvíja svoj PYUSD. Napriek tomu zatiaľ zostáva dominancia najväčších hráčov veľmi silná. Tether (USDT) má trhovú hodnotu okolo 185 miliárd dolárov a Circle (USDC) približne 79 miliárd dolárov. Oproti tomu USD CoinVertible dosahuje zhruba 27 miliónov dolárov, zatiaľ čo PYUSD sa pohybuje okolo 4 miliárd dolárov.
Société Générale patrila medzi prvé banky, ktoré sa pustili do stablecoinov. Najskôr v roku 2023 uviedla eurovú verziu a následne vlani aj dolárový variant. Aktuálne napojenie na MetaMask zapadá do širšej stratégie banky, ktorá chce svoje digitálne tokeny dostať bližšie ku klasickému finančnému trhu aj k decentralizovaným aplikáciám.
Z pohľadu investorov ide o ďalší signál, že tradičné banky nechcú v oblasti tokenizácie a digitálnych aktív zostať pozadu. Napriek tomu bude kľúčové, či sa menším bankovým stablecoinom podarí získať výraznejší podiel na trhu, ktorý zatiaľ pevne ovládajú zavedení kryptomenoví emitenti.
Graf GLE.FR (D1)
Akcie Société Générale sa aktuálne obchodujú okolo 72,35 EUR a v posledných dňoch výrazne posilnili. Cena sa dostala nad oba kĺzavé priemery, konkrétne nad EMA 50 na 67,59 EUR aj SMA 100 na 67,61 EUR, čo potvrdzuje zlepšenie technického nastavenia. Po predchádzajúcej korekcii sa titul rýchlo odrazil nahor a teraz sa približuje k dôležitej rezistenčnej zóne pri 73,4 až 75,6 EUR.
RSI sa pohybuje na hodnote 57,3, teda v neutrálnej až mierne býčej oblasti, čo naznačuje, že akcie stále majú priestor na ďalší rast bez známok prekúpenosti. MACD vyslal pozitívny signál a histogram rastie do kladných hodnôt, čo potvrdzuje silnejúce nákupné momentum. Celkovo tak technický obraz opäť pôsobí býčím dojmom, napriek tomu bude dôležité sledovať, či sa akciám podarí udržať nad úrovňou 71 EUR a následne preraziť tohtoročné lokálne maximá.
Zdroj: xStation5
