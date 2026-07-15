Veľký návrat PayPalu? Stripe chce kúpiť PayPal s prémiou 28 % 🔥

Spoločnosť Stripe spolu s investičnou firmou Advent International údajne ponúkli za prevzatie PayPalu viac ako 53 miliárd USD. Podľa informácií agentúry Reuters predstavuje ponuka 60,50 USD za akciu, čo znamená približne 28 % prémiu oproti utorkovej záverečnej cene akcií.
Transakcia by patrila medzi najväčšie obchody vo fintech sektore za posledné roky a mohla by zásadne zmeniť rozloženie síl na trhu digitálnych platieb.
Ponuku podporuje financovanie vo výške 50 miliárd USD
- Podľa dostupných informácií je ponuka podporená financovaním vo výške približne 50 miliárd USD od bankových inštitúcií. Stripe a Advent by po dokončení transakcie vlastnili PayPal spoločne, pričom každá strana by držala 50 % podiel.
- Dôležitým signálom pre investorov je aj skutočnosť, že potenciálni kupujúci údajne neplánujú spoločnosť rozdeliť ani predávať jej jednotlivé časti. Cieľom má byť transformácia celého podniku a obnovenie jeho rastu.
- Stripe sa k informáciám odmietla vyjadriť, zatiaľ čo PayPal ani Advent na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovali.
PayPal stratil časť svojho náskoku
- PayPal patril na prelome tisícročí medzi priekopníkov digitálnych platieb a dlhé roky dominoval online transakciám. V posledných rokoch však spoločnosť čelí rastúcej konkurencii.
- Významný podiel na trhu získali najmä spoločnosti Apple a Alphabet, ktoré dokázali lepšie využiť rozvoj mobilných platieb a začleniť svoje platobné služby do rozsiahlych technologických ekosystémov.
- PayPal zároveň čelil kritike pre pomalšiu modernizáciu svojich platobných technológií a slabšie tempo inovácií. To sa prejavilo aj na výkonnosti akcií, ktoré od začiatku minulého roka oslabili o viac ako 40 %.
Reštrukturalizácia a znižovanie nákladov
- V máji sa objavili informácie, že PayPal plánuje počas nasledujúcich dvoch až troch rokov znížiť počet zamestnancov približne o 20 %. Opatrenie je súčasťou širšej stratégie zameranej na znižovanie nákladov a obnovenie rastu spoločnosti.
- Nové vedenie firmy sa snaží zlepšiť efektívnosť podnikania a vrátiť PayPal medzi najrýchlejšie rastúcich hráčov v oblasti digitálnych platieb. Potenciálne prevzatie by mohlo tento transformačný proces výrazne urýchliť.
- Pre Stripe by akvizícia predstavovala príležitosť získať obrovskú používateľskú základňu, silnú značku a rozsiahlu infraštruktúru v oblasti online platieb.
Stripe sa stáva jedným z najhodnotnejších fintech hráčov
- Súkromne vlastnená spoločnosť Stripe, ktorú založili bratia Patrick a John Collisonovci, patrí medzi najúspešnejšie fintech firmy súčasnosti.
- Vo februári dosiahla v rámci odkupu akcií od zamestnancov ocenenie približne 159 miliárd USD, čo predstavovalo výrazný rast oproti hodnote 106,7 miliardy USD z predchádzajúceho roka.
- Spoločnosť zároveň uviedla, že zostala zisková, hoci naďalej intenzívne investuje do vývoja produktov a strategických akvizícií.
Stripe čoraz viac stavia na kryptomeny
- V posledných mesiacoch Stripe výrazne posilnila svoju prítomnosť v oblasti digitálnych aktív. Firma nedávno kúpila platformu Bridge zameranú na infraštruktúru pre stablecoiny a tiež poskytovateľa kryptomenových peňaženiek Privy.
- Tieto kroky naznačujú, že Stripe vidí významný potenciál v prepojení tradičných platobných systémov s blockchainovými technológiami.
- Ak by sa spoločnosti podarilo prevziať PayPal, mohla by získať ideálnu platformu na širšie zavádzanie nových platobných riešení vrátane stablecoinov a ďalších digitálnych aktív.
Čo by prevzatie znamenalo pre trh?
- Spojenie Stripe a PayPalu by vytvorilo jedného z najväčších hráčov v oblasti digitálnych platieb na svete. Novovzniknutá skupina by disponovala rozsiahlou zákazníckou základňou, silnou pozíciou medzi obchodníkmi a významnými technologickými kapacitami.
- Pre investorov by transakcia mohla znamenať nový impulz pre akcie PayPalu, ktoré v posledných rokoch zaostávali za širším technologickým sektorom.
- Na druhej strane by prípadné prevzatie pravdepodobne podliehalo dôkladnému schvaľovaniu regulačných orgánov, najmä vzhľadom na veľkosť oboch spoločností a ich význam pre globálnu platobnú infraštruktúru.
- Zatiaľ nie je isté, či PayPal ponuku prijme ani či sa objavia ďalší záujemcovia. Samotná správa však ukazuje, že napriek problémom z posledných rokov zostáva PayPal veľmi atraktívnym aktívom v rýchlo sa meniacom svete digitálnych financií.
Graf PayPal (2PP.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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