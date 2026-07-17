📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (16.7.2026)

Víťazi:
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Abbott Laboratories (ABT) +10,71 % – Globálna zdravotnícka spoločnosť zameraná na výskum, vývoj a výrobu diagnostiky, zdravotníckych pomôcok a liekov.
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J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) +8,01 % – Jedna z najväčších dopravných a logistických spoločností v Severnej Amerike.
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FedEx Freight Holding Co Inc (FDX) +7,50 % – Divízia poprednej svetovej kuriérskej a logistickej spoločnosti, ktorá poskytuje doručovacie služby a riadenie dodávateľských reťazcov.
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Erie Indemnity Co (ERIE) +7,49 % – Americká poisťovacia spoločnosť, ktorá poskytuje služby správy a predaja pre Erie Insurance Exchange.
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DexCom, Inc. (DXCM) +7,22 % – Spoločnosť vyvíjajúca, vyrábajúca a distribuujúca inovatívne systémy pre kontinuálne monitorovanie glukózy pre ľudí s diabetom.
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Cintas Corporation (CTAS) +7,22 % – Poskytuje špecializované firemné služby, ako sú pracovné uniformy, čistiace rohože a vybavenie pre prvú pomoc.
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Ingersoll Rand Inc. (IR) +7,13 % – Globálny dodávateľ priemyselných zariadení, technológií, kompresorov a súvisiacich služieb.
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Gartner, Inc. (IT) +6,83 % – Popredná svetová výskumná a poradenská spoločnosť poskytujúca strategické informácie pre IT, financie a ďalšie firemné sektory.
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CoStar Group, Inc. (CSGP) +6,60 % – Poskytovateľ informácií, analytiky a online trhových služieb pre sektor komerčných nehnuteľností.
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Domino's Pizza, Inc. (DPZ) +6,05 % – Najväčšia svetová sieť pizzérií, známa predovšetkým svojím rozvozom a inováciami v digitálnom objednávaní.
Porazení:
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SanDisk Corp (SNDK) -12,63 % – Tradičný výrobca pamäťových produktov, najmä flash pamätí a pevných diskov (teraz pod krídlami Western Digital).
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Seagate Technology Holdings plc (STX) -10,00 % – Jeden z najväčších svetových výrobcov pevných diskov a komplexných riešení pre ukladanie dát.
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Corning Incorporated (GLW) -9,19 % – Americká technologická spoločnosť špecializujúca sa na špeciálne sklo, keramiku a pokročilé optické materiály (napr. Gorilla Glass pre displeje).
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Western Digital Corp (WDC) -9,15 % – Popredný svetový výrobca pevných diskov (HDD) a flash pamätí (SSD) na ukladanie dát.
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Marvell Technology, Inc. (MRVL) -8,71 % – Technologická spoločnosť vyvíjajúca a vyrábajúca polovodiče primárne pre dátové centrá, siete a úložiská.
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Robinhood Markets, Inc. (HOOD) -8,24 % – Americká spoločnosť poskytujúca finančné služby, známa svojou populárnou aplikáciou na obchodovanie s akciami a kryptomenami bez poplatkov.
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Super Micro Computer, Inc. (SMCI) -8,22 % – Spoločnosť zaoberajúca sa informačnými technológiami, ktorá dodáva vysoko výkonné servery a inovatívne riešenia pre dátové centrá.
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Moderna, Inc. (MRNA) -7,51 % – Priekopnícka biotechnologická spoločnosť zameraná na objavovanie a vývoj liečiv a vakcín na báze technológie mRNA.
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Coherent Corp. (COHR) -7,49 % – Globálny líder v oblasti materiálov, sietí a laserových technológií pre priemyselné, komunikačné a elektronické trhy.
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Ciena Corporation (CIEN) -7,09 % – Významný dodávateľ telekomunikačných sieťových zariadení, softvéru a služieb pre poskytovateľov internetového pripojenia.
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