📉 US100 stráca 1,5%

Americké indexy vstupujú do druhej polovice júla v zoslabenej nálade. Obzvlášť výrazne je to vidieť na príklade indexu Nasdaq, kde technologické spoločnosti, ktoré aktuálne strácajú najviac, majú zároveň najvyššiu váhu. V posledných týždňoch sledujeme pomalý odklon sentimentu od sektora spoločností ťažiacich z infraštruktúry umelej inteligencie, ako sú dodávatelia hardvéru – vrátane polovodičov a pamäťových čipov, akými sú Micron, SanDisk, Samsung či SKHynix.
- Akcie hyperscalerov si vedú v porovnaní s výrobcami hardvéru lepšie, avšak rotácia kapitálu v tejto fáze trendu nestačí na to, aby „tlmila" výpredaj v sektore polovodičov. V dôsledku toho sa materializuje riziko koncentrácie, čo – v kombinácii s opätovným rastom cien ropy a eskaláciou napätia medzi USA a Iránom – má aj svoj makroekonomický rozmer.
- Včera USA zdôraznili, že blokáda Hormuzského prielivu sa obnovila v plnej sile a medzi Teheránom a Washingtonom dochádza k pravidelným ozbrojeným stretom. Ceny ropy vzrástli z lokálnych miním o cca 20 %, a hoci júnové údaje CPI a PPI z USA dopadli pre Wall Street priaznivejšie, než sa očakávalo, na ďalšie mesiace téma inflácie naďalej nezostáva bez povšimnutia.
- Výsledková sezóna v USA sa javí ako silná, napriek sporadickým „prekvapeniam", akým bol napríklad včerajší report Netflixa. Zároveň však rastú obavy z návratu cyklickosti ziskov výrobcov polovodičov – a čím viac sa tieto obavy budú stupňovať, tým prudšia môže byť rotácia kapitálu zo sektora AI.
Meta Platforms nedávno oznámila, že otvorí nový divíziu zameranú na predaj prebytočných výpočtových kapacít. Po tejto informácii začali investori pozorne skúmať, či hyperscaleri ako Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet či Oracle náhodou neprehnali rozsah investícií do AI a či to nepovedie k obmedzeniu výhľadu plánovaných CAPEX-ov (kapitálových výdavkov) na ďalšie kvartály. Na tomto mieste je vhodné zdôrazniť, že v tejto fáze môžu poklesy stále predstavovať iba dočasnú korekciu v dlhodobejšom býčom trende, pričom fundamenty technologických spoločností zostávajú veľmi solídne.
US100 (interval D1)
Pri pohľade na US100 vidíme, ako sa v pásme 28 200 – 30 700 bodov vytvorila silná distribučná zóna, ktorá účinne zastavila pokus o prelomenie nových historických maxím. Index sa nakoniec stiahol hlbšie pod EMA50 (oranžová línia) a v krátkodobom horizonte mení trend na klesajúci.
Zdroj: xStation5
Na hodinovom intervale vidíme, ako sa US100 blíži k testu spodného ohraničenia klesajúceho cenového kanála na hodinovom intervale. Kľúčovou podporou by sa mohlo ukázať okolie 28 000 – 28 200 bodov, pričom RSI na H1 už v súčasnosti dosahuje hodnotu 14,5, čo naznačuje veľmi hlboké prepredanie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Zhrnutie trhov: Európske indexy klesajú pre napätie medzi USA a Iránom 📉 Polovodičový sektor pod tlakom
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (16.7.2026)
🎥 Akcie v Južnej Kórei zažívajú obrovské výpredaje. Aké sú dôvody prepadov?
EURUSD: Odpor Fedu voči znižovaniu sadzieb podporuje dolár napriek miernejším inflačným údajom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.