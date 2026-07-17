Zhrnutie trhov: Európske indexy klesajú pre napätie medzi USA a Iránom 📉 Polovodičový sektor pod tlakom

Európske trhy v piatok otvorili nižšie, keďže rastúce napätie na Blízkom východe vytlačilo ceny ropy vyššie a opäť oživilo obavy z inflácie. Výpredaj však zatiaľ zostáva relatívne obmedzený a silný začiatok výsledkovej sezóny pomáha tlmiť straty. Celoeurópsky index STOXX 600 v úvode obchodovania klesal približne o 0,6 %, ale naďalej smeroval k miernemu týždennému zisku.
- Spojené štáty a Irán si už šiesty deň po sebe vymieňajú vojenské údery, čo zvyšuje riziko ďalších výpadkov na globálnych energetických trhoch.
- Rastúce ceny ropy opäť vyvolali obavy, že inflácia môže zostať zvýšená dlhšie, čo by centrálnym bankám sťažilo pokračovanie v uvoľňovaní menovej politiky.
- Európske trhy výrazne prekonávajú svoje ázijské náprotivky, najmä preto, že európske indexy majú oveľa nižšiu expozíciu voči veľkým technologickým spoločnostiam.
- Polovodičový sektor sa dostal pod tlak. Akcie STMicroelectronics klesali približne o 5 % a ASML strácala zhruba 3,5 %.
- Investori geopolitické napätie čiastočne prehliadajú vďaka silnému začiatku výsledkovej sezóny, najmä pri veľkých európskych bankách, ktoré akciové trhy podporili už na začiatku tohto týždňa.
- Poprední stratégovia sú zároveň voči európskym akciám čoraz optimistickejší. Podľa prieskumu agentúry Bloomberg zvýšili spoločnosti UBS a Deutsche Bank svoje cieľové hodnoty indexu STOXX 600 na koniec roka. Poukazujú pritom na zrýchľujúci rast firemných tržieb a odolnosť trhu voči geopolitickým rizikám.
- UBS teraz patrí medzi najoptimistickejšie spoločnosti vo vzťahu k európskym akciám a očakáva, že index STOXX 600 by mohol do konca roka posilniť približne o 8 %.
- Lepšie než očakávané inflačné údaje z USA zmiernili obavy z bezprostredného rastu úrokových sadzieb, vyššie ceny ropy však opäť komplikujú inflačný výhľad.
- Pozornosť investorov sa teraz presúva k menovému zasadnutiu Európskej centrálnej banky v budúcom týždni.
- Väčšina ekonómov očakáva, že ECB ponechá úrokové sadzby bez zmeny. Peňažné trhy však začali započítavať vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb ešte v priebehu tohto roka.
- Londýnsky index FTSE 100 klesal približne o 0,3 %, francúzsky CAC 40 strácal zhruba 0,6 % a nemecký DAX oslaboval približne o 0,5 %.
- Nižšie sa obchodovali aj trhy v južnej Európe. Taliansky FTSE MIB klesal približne o 1 % a španielsky IBEX 35 strácal zhruba 0,3 %.
Grafy EU50 a DE40
Pri pohľade na graf futures na index Euro Stoxx 50 (EU50) je jasne vidieť, že priemer EMA50 sa stal supportom. Pokles pod úroveň 6 216 bodov by mohol otvoriť priestor na dlhšiu korekciu až k úrovni 5 925 bodov, kde sa nachádza EMA200 (červená línia). Pokles môžu podporiť obavy z inflácie a vyššie ceny ropy.
Zdroj: xStation5
Futures na nemecký index DAX dnes takisto klesajú a nachádzajú sa len mierne nad úrovňou EMA200 (červená línia), ktorá leží na 24 500 bodoch. Indikátor RSI sa pohybuje blízko neutrálnych hodnôt na úrovni 44, z pohľadu objemu je však viditeľná prevaha medveďov.
Zdroj: xStation5
Tomra Systems po zverejnení tržieb posilňuje o 15 %
Akcie spoločnosti Tomra Systems (TOM.NO), popredného európskeho výrobcu automatov na výkup vratných obalov, v piatok rastú takmer o 15 % a dostávajú sa na najvyššiu úroveň od konca apríla.
Investori pozitívne prijali lepšie než očakávané výsledky za 2. štvrťrok a mimoriadne silný rast divízie Collection, ktorá vyrába automaty na výkup fliaš a plechoviek pre zálohové systémy.
Automaty spoločnosti po celom svete každoročne vyzbierajú viac než 50 miliárd prázdnych fliaš a plechoviek.
Nové zálohové systémy podporujú rast tržieb
Tržby skupiny medziročne vzrástli o 25 % na 405 miliónov EUR, zatiaľ čo upravený ukazovateľ EBITA vzrástol o 30 % na 57 miliónov EUR. Upravený zisk na akciu sa zvýšil z 0,08 EUR na 0,10 EUR, hrubá marža však pre menej priaznivý produktový mix klesla na 41,3 % z minuloročných 44,3 %.
Jednoznačne najvýkonnejšou časťou podnikania bola divízia Collection, ktorej tržby vyskočili o 45 %. Rast podporilo zavádzanie nových zálohových systémov v Poľsku, Portugalsku, Singapure a Rumunsku, čo zvýšilo dopyt po automatoch spoločnosti.
Ďalším dôležitým katalyzátorom je nedávno oznámená zmluva spoločnosti Tomra na dodávku približne 1 200 automatov významnému britskému maloobchodnému reťazcu pred spustením celonárodného zálohového systému, ktoré je naplánované na rok 2027. Podľa Barclays by britský trh mohol napokon potrebovať až 17 000 automatov TOMRA.
Ostatné segmenty spoločnosti vykázali zmiešané výsledky. Tržby divízie Food vzrástli o 5 %, zatiaľ čo tržby divízie Recycling klesli o 11 % pre slabší dopyt v Ázii. Tomra ponechala svoj celoročný výhľad bez zmeny a v druhej polovici roka 2026 očakáva tržby divízie Collection vo výške 400–440 miliónov EUR, oproti 454 miliónom EUR v prvej polovici roka.
Spoločnosť zároveň očakáva celoročné tržby divízie Recycling vo výške 200–215 miliónov EUR a divízie Food vo výške 340–360 miliónov EUR. Vedenie upozornilo, že obchodné napätie, clá a širšia neistota na trhu by mohli oddialiť investičné rozhodnutia zákazníkov. Približne 15 % tržieb skupiny pochádza zo Spojených štátov, zatiaľ čo viac než 90 % predajov v USA je zásobovaných z Európy, čo spoločnosť vystavuje riziku prípadných ciel. Napriek týmto rizikám sa investori sústredili predovšetkým na silné momentum divízie Collection a dlhodobú rastovú príležitosť spojenú s globálnym rozširovaním zálohových systémov.
Graf Tomra Systems (TOM.NO)
Akcie dnes zaznamenávajú dvojciferný rast, už niekoľko rokov sa však nachádzajú v dlhodobom downtrende. Aj po dnešnom raste sa stále obchodujú približne 5 % pod 200-dňovým EMA (červená línia), ktorý sa všeobecne považuje za hranicu medzi dlhodobým uptrendom a downtrendom.
Pre býkov je kľúčovou technickou prekážkou nielen prerazenie nad 200-dňový EMA v blízkosti 117 NOK, ale aj rast nad 38,2 % Fibonacciho retracement posledného klesajúceho impulzu okolo 128 NOK. Dôležité úrovne supportu sa nachádzajú v blízkosti 109 NOK, teda dnešnej otváracej ceny, a v oblasti 98–100 NOK, kde sa akcie obchodovali pred dnešným gapom vyššie.
Zdroj: xStation5
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