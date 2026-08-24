📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (21.8.2026)

Víťazi:
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Robinhood Markets Inc (HOOD) +13,70 %: Americká spoločnosť prevádzkujúca populárnu platformu pre obchodovanie s akciami, ETF a kryptomenami bez poplatkov.
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Moderna Inc (MRNA) +11,81 %: Americká farmaceutická a biotechnologická spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj vakcín a liečiv na báze mRNA.
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Coinbase Global Inc (COIN) +8,20 %: Americká spoločnosť prevádzkujúca jednu z najväčších svetových platforiem pre bezpečný nákup, predaj a ukladanie kryptomien.
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Freeport-McMoRan Inc (FCX) +7,64 %: Americká ťažobná spoločnosť, ktorá patrí medzi popredných svetových producentov medi, zlata a molybdénu.
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Albemarle Corp (ALB) +6,75 %: Americká chemická spoločnosť patriaca k najväčším svetovým dodávateľom lítia, kľúčovej suroviny pre batérie do elektromobilov.
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Estee Lauder Cos Inc/The (EL) +6,02 %: Nadnárodný kozmetický gigant so sídlom v USA, výrobca prestížneho mejkapu, parfumov a produktov pre starostlivosť o pleť.
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HCA Healthcare Inc (HCA) +5,64 %: Americká spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje jednu z najväčších sietí nemocníc a zdravotníckych zariadení v USA a Veľkej Británii.
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Tesla Inc (TSLA) +5,14 %: Americká automobilka a energetická spoločnosť, globálny líder vo výrobe elektromobilov a batériových úložísk.
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Lululemon Athletica Inc (LULU) +4,65 %: Kanadsko-americká maloobchodná spoločnosť predávajúca prémiové športové oblečenie, známa predovšetkým pre svoje vybavenie na jogu.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) +4,56 %: Americký reťazec reštaurácií rýchleho občerstvenia s dôrazom na kvalitu surovín, špecializujúci sa na mexickú kuchyňu (tacos a burritos).
Porazení:
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Marvell Technology Inc (MRVL) -5,57 %: Americká technologická spoločnosť vyvíjajúca polovodiče a mikročipy pre dátové centrá, 5G siete a dátové úložiská.
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Sempra (SRE) -5,14 %: Americká energetická a infraštruktúrna spoločnosť, ktorá pôsobí v plynárenstve a elektrárenstve naprieč Severnou Amerikou.
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Edison International (EIX) -4,11 %: Americká holdingová spoločnosť v oblasti verejných služieb, primárny dodávateľ elektrickej energie pre oblasť južnej Kalifornie.
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American Electric Power Co Inc (AEP) -3,79 %: Jedna z najväčších amerických energetických spoločností, ktorá zabezpečuje výrobu, prenos a distribúciu elektriny.
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CenterPoint Energy Inc (CNP) -3,56 %: Americká utilitná spoločnosť zabezpečujúca dodávky zemného plynu a elektrickej energie na niekoľkých kľúčových trhoch v USA.
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Quanta Services Inc (PWR) -3,49 %: Americká korporácia poskytujúca špecializované inžinierske a stavebné služby pre energetickú a telekomunikačnú infraštruktúru.
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Qnity Electronics Inc (QNTY) -3,48 %: Technologická spoločnosť zameriavajúca sa na vývoj a výrobu elektronických komponentov a integrovaných riešení.
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Xcel Energy Inc (XEL) -3,06 %: Americká spoločnosť v sektore verejných služieb (elektrina a plyn), ktorá patrí k priekopníkom v prechode na obnoviteľné zdroje energie.
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Bunge Global SA (BG) -2,97 %: Globálna agropotravinárska a komoditná spoločnosť, jeden z najväčších svetových spracovateľov olejnín a dodávateľov poľnohospodárskych produktov.
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Exelon Corp (EXC) -2,84 %: Najväčšia americká utilitná spoločnosť podľa počtu zákazníkov a vôbec najväčší prevádzkovateľ jadrových elektrární v Spojených štátoch.
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