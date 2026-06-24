📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (23.6.2026)

Víťazi:
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Axon Enterprise Inc (AXON) +5,61 %: Vyrába technológie pre bezpečnostné zložky, vrátane elektrických paralyzérov a osobných kamier.
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CDW Corp (CDW) +5,25 %: Poskytuje IT riešenia, hardvér a softvér pre podniky, vládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.
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GE HealthCare Technologies Inc (GEHC) +5,08 %: Dodáva lekárske diagnostické prístroje a systémy pre monitorovanie pacientov.
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International Business Machines (IBM) +5,04 %: Zameriava sa na podnikový softvér, cloudové služby a IT konzultácie.
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Charter Communications Inc (CHTR) +4,95 %: Pôsobí ako poskytovateľ telekomunikačných služieb, širokopásmového pripojenia a káblovej televízie.
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The Hershey Co (HSY) +4,90 %: Zaoberá sa výrobou a distribúciou čokolády, cukroviniek a ďalšieho občerstvenia.
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Conagra Brands Inc (CAG) +4,51 %: Vyrába a distribuuje balené potraviny a polotovary pre maloobchod aj gastronómiu.
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Erie Indemnity Co (ERIE) +4,47 %: Poskytuje služby v oblasti správy a riadenia pre poisťovne v rámci svojej poisťovacej siete.
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Veeva Systems Inc (VEEV) +4,28 %: Dodáva cloudové softvérové riešenia špecificky navrhnuté pre farmaceutický a biotechnologický priemysel.
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The Allstate Corp (ALL) +4,04 %: Patrí medzi najväčších amerických poskytovateľov majetkového a úrazového poistenia.
Porazení:
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SanDisk Corp (SNDK) -13,64 %: Zaoberá sa výrobou dátových úložísk, predovšetkým flash pamätí, pamäťových kariet a USB diskov.
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Micron Technology Inc (MU) -13,18 %: Vyrába počítačové pamäte a riešenia pre ukladanie dát, vrátane čipov DRAM a NAND flash.
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Vertiv Holdings Co (VRT) -11,07 %: Navrhuje a vyrába zariadenia pre chladenie a napájanie dátových centier a komunikačných sietí.
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ON Semiconductor Corp (ON) -11,01 %: Vyrába výkonové a obrazové polovodičové senzory využívané v automobilovom a priemyselnom odvetví.
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Coherent Corp (COHR) -10,40 %: Dodáva lasery a optické materiály pre priemyselné, telekomunikačné a vedecké aplikácie.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -9,36 %: Navrhuje polovodiče a mikročipy pre dátové centrá, podnikové siete a úložné zariadenia.
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Lam Research Corp (LRCX) -9,33 %: Vyrába a servisuje zariadenia pre spracovanie kremíkových dosiek používané pri výrobe polovodičov.
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Microchip Technology Inc (MCHP) -9,20 %: Vyvíja a vyrába mikrokontroléry a analógové polovodiče pre rôzne priemyselné odvetvia.
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KLA Corp (KLAC) -9,17 %: Poskytuje systémy pre kontrolu procesov a riadenie kvality pri výrobe polovodičov a nanoelektroniky.
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Analog Devices Inc (ADI) -8,58 %: Špecializuje sa na výrobu analógových, zmiešaných a digitálnych integrovaných obvodov pre spracovanie signálov.
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