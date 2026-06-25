📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (24.6.2026)

Víťazi:
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Builders FirstSource Inc (BLDR) +11,31 %: Dodáva stavebné materiály a prefabrikované komponenty pre výstavbu rezidenčných nehnuteľností.
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IQVIA Holdings Inc (IQV) +8,37 %: Poskytuje pokročilú analytiku, technologické riešenia a služby klinického výskumu pre farmaceutický priemysel.
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Charles River Laboratories Int (CRL) +8,31 %: Špecializuje sa na predklinický výskum a vývoj liečiv, vrátane poskytovania laboratórnych modelov a služieb pre farmaceutické firmy.
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United Airlines Holdings Inc (UAL) +7,40 %: Prevádzkuje jednu z najväčších leteckých spoločností na svete, zabezpečujúcu osobnú aj nákladnú prepravu.
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Booking Holdings Inc (BKNG) +7,29 %: Prevádzkuje globálne platformy pre online rezervácie ubytovania, leteniek a ďalších cestovných služieb.
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PulteGroup Inc (PHM) +7,24 %: Pôsobí ako jedna z najväčších stavebných a developerských firiem zameraných na výstavbu rodinných domov v USA.
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Stanley Black & Decker Inc (SWK) +6,98 %: Vyrába a distribuuje priemyselné nástroje, elektrické náradie a bezpečnostné riešenia.
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Expedia Group Inc (EXPE) +6,97 %: Poskytuje online cestovné služby, vrátane rezervácií hotelov, leteniek a prenájmu áut prostredníctvom svojich webových portálov.
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GoDaddy Inc (GDDY) +6,87 %: Poskytuje registráciu internetových domén, webhosting a nástroje na tvorbu a správu webových stránok.
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DR Horton Inc (DHI) +6,68 %: Patrí medzi najväčších amerických developerov a staviteľov rezidenčných nehnuteľností.
Porazení:
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Apollo Global Management Inc (APO) -6,13 %: Pôsobí ako globálny správca alternatívnych investícií so zameraním na súkromný kapitál, úvery a nehnuteľnosti.
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Blackstone Inc (BX) -5,90 %: Spravuje alternatívne investičné fondy, vrátane private equity, nehnuteľností a hedžových fondov pre inštitucionálnych aj súkromných klientov.
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Robinhood Markets Inc (HOOD) -5,87 %: Prevádzkuje online platformu pre retailové obchodovanie s akciami, opciami a kryptomenami bez poplatkov.
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Ares Management Corp (ARES) -5,72 %: Funguje ako globálny správca alternatívnych investícií, špecializujúci sa na úvery, private equity a nehnuteľnosti.
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Coinbase Global Inc (COIN) -5,10 %: Prevádzkuje kryptomenovú burzu a poskytuje finančnú infraštruktúru pre digitálne aktíva.
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Principal Financial Group Inc (PFG) -5,04 %: Ponúka finančné produkty a služby, vrátane dôchodkového pripoistenia, správy investícií a životného poistenia.
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Oracle Corp (ORCL) -4,62 %: Vyvíja a dodáva podnikový softvér, cloudové služby a systémy na správu databáz.
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CME Group Inc (CME) -4,37 %: Prevádzkuje najväčšiu svetovú burzu s finančnými derivátmi, kde sa obchoduje s opciami a futures kontraktmi.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -4,37 %: Vyrába a dodáva riešenia pre ukladanie dát, najmä pevné disky (HDD) a úložné systémy.
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Western Digital Corp (WDC) -4,01 %: Vyrába pevné disky (HDD a SSD) a úložné riešenia pre osobnú elektroniku aj dátové centrá.
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