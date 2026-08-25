Nikkei 225 obracia ranné straty

Druhá seansa tohto týždňa prináša na tokijskej burze výrazný obrat. Po rannom výpredaji v Tokiu a poklese na najnižšie úrovne od 4. augusta nasledoval výrazný odraz v tvare písmena V. Kontrakty na JP225 už rastú o 1,3 % a prekonávajú 66 000 bodov.
Prerazenie downtrendu v druhej časti dňa bolo výsledkom upokojenia na menovom trhu a rýchleho prílevu kapitálu, ktorý hľadá podhodnotené aktíva.
Čo môže stáť za dnešným odrazom?
- Ranná panika ustúpila po stabilizácii dolárového indexu a amerických dlhopisov. To zmiernilo tlak na odlev zahraničného kapitálu z ázijských rozvíjajúcich sa aj vyspelých trhov.
- Najsilnejší rastový impulz prišiel z japonského realitného a bankového sektora a tiež od spoločností z oblasti komponentov a kabeláže. Výrazne posilnili napríklad Furukawa Electric (+10 %), Ibiden (+6 %) a Fujikura (+5 %). Technologický gigant SoftBank, ktorý má v indexe významnú váhu, pridal 2,25 %.
- Hoci ceny ropy zostávajú vysoké, dnes sledujeme ďalší pokles takmer o 3 %, čo znižuje obavy investorov z nákladov na dovoz energií a priamo podporuje japonskú ekonomiku závislú od dovozu surovín.
Slabšie články dnešnej seansy
Oživenie na japonskom trhu nebolo plošné. Automobilový a energetický sektor zostali pod výrazným predajným tlakom. Medzi najväčšie stratové tituly indexu patrili Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber a Nissan Motor.
Rýchle vymazanie ranných strát na Nikkei 225, podobne ako pri juhokórejskom KOSPI, potvrdzuje, že investori využívajú lokálne minimá na návrat na trh. Udržanie USDJPY v pásme 159–160 pri súčasnom poklese cien ropy vytvára priaznivé podmienky pre pokračovanie optimizmu na japonskom akciovom trhu aj v nasledujúcich dňoch.
JP225 sa výrazne odráža po tom, čo sa predtým konsolidoval mierne nad 65 000 bodmi. Kľúčovým bodom pre býkov môže byť pokus o dosiahnutie línie downtrendu, ktorá zároveň môže fungovať ako línia krku obrátenej formácie Head and Shoulders (oRGR).
Prerazenie úrovne 67 750 bodov by v nasledujúcich týždňoch mohlo otvoriť priestor pre pokus o útok na nové historické maximá. Zdroj: xStation5
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