📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (25.8.2026)

Víťazi:
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Moderna Inc (MRNA) +14,36 %: Americká farmaceutická a biotechnologická spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj vakcín a liečiv na báze mRNA.
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Super Micro Computer Inc (SMCI) +9,35 %: Americká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a návrhom vysoko výkonných serverov a úložných systémov, kľúčový hráč v infraštruktúre pre AI.
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Robinhood Markets Inc (HOOD) +8,17 %: Americká spoločnosť prevádzkujúca populárnu platformu pre obchodovanie s akciami, ETF a kryptomenami bez poplatkov.
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CDW Corp/DE (CDW) +7,23 %: Americká technologická spoločnosť, ktorá poskytuje IT riešenia, hardvér a služby pre podniky, vládne inštitúcie a školy.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +6,67 %: Americký vývojár a výrobca optických komponentov a laserov pre telekomunikácie, cloudové siete a komerčné využitie.
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Reddit Inc (RDDT) +6,39 %: Americká technologická spoločnosť prevádzkujúca jednu z najväčších sociálnych sietí a komunitných diskusných platforiem na svete.
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Interactive Brokers Group Inc (IBKR) +5,52 %: Jedna z najväčších amerických elektronických maklérskych spoločností (brokerov) poskytujúca prístup na globálne finančné trhy.
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Cadence Design Systems Inc (CDNS) +5,06 %: Americká nadnárodná technologická spoločnosť vyvíjajúca softvér a hardvér na návrh zložitých elektronických systémov a čipov.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) +4,91 %: Popredný americký výrobca polovodičov, procesorov a grafických kariet pre osobné počítače, konzoly a dátové centrá.
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Marvell Technology Inc (MRVL) +4,84 %: Americká technologická spoločnosť vyvíjajúca polovodiče a mikročipy pre dátové centrá, 5G siete a dátové úložiská.
Porazení:
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Albemarle Corp (ALB) -5,89 %: Americká chemická spoločnosť patriaca k najväčším svetovým dodávateľom lítia, kľúčovej suroviny pre batérie do elektromobilov.
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Dow Inc (DOW) -4,07 %: Americká nadnárodná chemická korporácia, jeden z najväčších globálnych výrobcov plastov, chemikálií a poľnohospodárskych produktov.
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LyondellBasell Industries NV (LYB) -4,06 %: Nadnárodná chemická spoločnosť so sídlom v Holandsku, patriaca medzi najväčších svetových výrobcov plastov a rafinérskych produktov.
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Erie Indemnity Co (ERIE) -3,97 %: Americká poisťovacia holdingová spoločnosť poskytujúca širokú škálu produktov, vrátane poistenia automobilov a domácností.
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Target Corp (TGT) -3,78 %: Jeden z najväčších a najznámejších amerických maloobchodných reťazcov ponúkajúci široký sortiment spotrebného tovaru.
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APA Corp (APA) -3,75 %: Americká energetická spoločnosť zameriavajúca sa na prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu naprieč svetom.
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Cooper Cos Inc/The (COO) -3,64 %: Globálna spoločnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok, známa predovšetkým výrobou kontaktných šošoviek pod značkou CooperVision.
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Deckers Outdoor Corp (DECK) -3,63 %: Americký výrobca obuvi a oblečenia, vlastník vysoko populárnych lifestylových a športových značiek ako UGG alebo HOKA.
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Lululemon Athletica Inc (LULU) -3,62 %: Kanadsko-americká maloobchodná spoločnosť predávajúca prémiové športové oblečenie, známa predovšetkým pre svoje vybavenie na jogu.
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Gartner Inc (IT) -3,45 %: Popredná svetová výskumná a poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje analytické služby a prieskumy trhu v oblasti informačných technológií.
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