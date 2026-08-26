Graf dňa 🚩 US100 pred výsledkami Nvidie – dostanú polovodiče ďalší zásah alebo nový impulz k rastu?

Futures kontrakt na Nasdaq 100 (US100) bude dnes pod drobnohľadom globálnych trhov pred zverejnením výsledkov Nvidie (NVDA.US), najväčšej verejne obchodovanej spoločnosti na svete podľa trhovej kapitalizácie, ktoré prídu po zatvorení amerického trhu. Výsledky pravdepodobne ovplyvnia sentiment voči výrobcom čipov aj sektorom napojeným na AI infraštruktúru. Investori očakávajú takmer 100 % medziročný rast tržieb, samotné prekonanie konsenzu a zvýšenie výhľadu však nemusí stačiť na výrazne pozitívnu reakciu. Ak má Nvidia znovu naštartovať momentum v polovodičovom sektore, možno bude musieť investorov prekvapiť niečím skutočne novým alebo priniesť viac detailov k témam, ktoré sa v posledných týždňoch objavovali v globálnych médiách.
Jednou z takýchto tém je údajné 15 % zvýšenie cien serverovej infraštruktúry Vera Rubin a Grace Blackwell. Ak spoločnosť zvýši výhľad marží a zároveň zachová silný výhľad predaja, polovodičový sektor by mohol znovu získať momentum a US100 by sa mohol vrátiť nad 30 000 bodov. Ak Nvidia zverejní výborné čísla, ale neponúkne žiadny významný nový katalyzátor, reakcia trhu môže byť zmiešaná. V prípade negatívneho prekvapenia pri niektorom z kľúčových ukazovateľov nemožno vylúčiť pokles smerom k 28 600 bodom, čo zodpovedá 38,2 % Fibonacciho retracementu posledného poklesového pohybu.
- Dáta Wolfe Research ukazujú, že momentum akcie majú problém znovu prekonať kľúčové 50-dňové a 200-dňové kĺzavé priemery, ktoré aktuálne fungujú ako rezistencie.
- Táto slabosť zvyšuje význam dnešných výsledkov Nvidie, ktoré môžu určiť krátkodobý smer širokej skupiny rastových a polovodičových akcií, do ktorých sa v posledných dvoch rokoch koncentroval kapitál v mimoriadnej miere.
- Nasdaq 100 sa aktuálne obchoduje s priemerným P/E okolo 23x, v porovnaní s približne 30x na vrchole dot-com bubliny a dvadsaťročným priemerom okolo 20x. Ocenenie tak zostáva náročné, zatiaľ ho však podporujú silné fundamenty vrátane investičného boomu okolo AI a rýchleho rastu ziskov.
Graf US100 (D1 interval)
Za posledných 30 dní US100 posilnil približne o 4 %, index však zároveň prešiel niekoľkými slabšími seansami a nedokázal sa dlhšie udržať nad 30 000 bodmi. Kľúčové rezistencie dnes ležia na 29 500 a 30 000 bodoch, zatiaľ čo dôležité supportné zóny sa nachádzajú okolo 28 600 bodov, čo zodpovedá 38,2 % Fibonacciho retracementu, a na 28 000 bodoch. Index nedávno našiel support okolo EMA200 a odvtedy si udržiava strednodobý uptrend, napriek strate momenta v posledných týždňoch.
Zdroj: xStation5
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