📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (26.6.2026)

Víťazi:
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Moderna Inc (MRNA) +12,59 %: Biotechnologická spoločnosť známa predovšetkým vývojom inovatívnych liekov a vakcín na báze mRNA.
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FactSet Research Systems Inc (FDS) +10,97 %: Poskytuje finančné dáta, analytické nástroje a softvérové riešenia pre investičných profesionálov.
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ServiceNow Inc (NOW) +9,85 %: Vyvíja cloudový softvér na automatizáciu firemných IT procesov a celkové riadenie podnikových služieb.
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Workday Inc (WDAY) +9,18 %: Ponúka populárne cloudové aplikácie pre komplexné finančné riadenie a manažment ľudských zdrojov (HR).
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Datadog Inc (DDOG) +8,52 %: Poskytuje platformu na monitorovanie, analytiku a zabezpečenie cloudových aplikácií a IT infraštruktúry.
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Veeva Systems Inc (VEEV) +8,40 %: Dodáva cloudové softvérové riešenia a dáta špecificky zamerané na farmaceutický priemysel a vedy o živej prírode.
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Eli Lilly & Co (LLY) +7,13 %: Patrí medzi najväčšie globálne farmaceutické spoločnosti, v súčasnosti extrémne populárna vďaka liekom na cukrovku a obezitu.
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AppLovin Corp (APP) +6,99 %: Vyvíja softvérové riešenia pre mobilných vývojárov, ktorým pomáha s marketingom, rastom a monetizáciou ich aplikácií.
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Biogen Inc (BIIB) +6,97 %: Biotechnologická firma zameriavajúca sa na výskum a liečbu neurologických a neurodegeneratívnych ochorení.
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Gartner Inc (IT) +6,58 %: Popredná svetová výskumná a poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje firmám pohľady do oblasti informačných technológií.
Porazení:
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ON Semiconductor Corp (ON) -23,66 %: Vyrába polovodiče a senzory, ktoré sú kľúčové najmä pre automobilový priemysel a elektromobilitu.
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Western Digital Corp (WDC) -13,17 %: Patrí k historicky najväčším svetovým výrobcom pevných diskov a komplexných riešení pre ukladanie dát.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -12,24 %: Globálny líder v oblasti riešení pre hromadné ukladanie dát a hlavný konkurent Western Digital vo výrobe diskov.
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Sandisk Corp (SNDK) -10,46 %: Známy výrobca pamäťových kariet a flash diskov.
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Flex Ltd (FLEX) -9,04 %: Poskytuje služby v oblasti návrhu, dodávateľských reťazcov a zmluvnej výroby elektroniky pre iné technologické firmy.
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Keysight Technologies Inc (KEYS) -8,72 %: Vyrába elektronické testovacie a meracie zariadenia pre telekomunikácie, letectvo či obranu.
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Monolithic Power Systems Inc (MPWR) -8,69 %: Špecializuje sa na vysoko výkonné integrované riešenia pre riadenie a optimalizáciu spotreby energie v elektronike.
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Texas Instruments Inc (TXN) -8,46 %: Americký technologický gigant, ktorý navrhuje a vyrába analógové polovodiče a integrované obvody.
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Comfort Systems USA Inc (FIX) -8,10 %: Zabezpečuje inštalácie a údržbu komerčných vykurovacích, ventilačných a klimatizačných (HVAC) systémov.
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QUALCOMM Inc (QCOM) -7,57 %: Popredný svetový vývojár a dizajnér čipov a komunikačných technológií pre mobilné telefóny a bezdrôtové siete.
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