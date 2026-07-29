📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (28.7.2026)

Víťazi:
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IQVIA Holdings Inc (IQV) +13,94 % – Nadnárodná spoločnosť poskytujúca pokročilú analytiku, klinický výskum a technologické riešenia pre farmaceutický priemysel.
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Incyte Corp (INCY) +9,30 % – Americká biofarmaceutická spoločnosť zameriavajúca sa na výskum, vývoj a predaj liekov, predovšetkým v onkológii.
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Sherwin-Williams Co/The (SHW) +8,25 % – Globálny líder vo výrobe, distribúcii a predaji farieb, náterových hmôt a súvisiacich produktov.
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Workday Inc (WDAY) +8,24 % – Americká softvérová spoločnosť poskytujúca cloudové aplikácie pre finančné riadenie a riadenie ľudských zdrojov (HR).
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Zebra Technologies Corp (ZBRA) +7,49 % – Technologická firma vyrábajúca hardvér a softvér na sledovanie majetku, vrátane čítačiek čiarových kódov a tlačiarní etikiet.
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HCA Healthcare Inc (HCA) +7,33 % – Jeden z najväčších amerických prevádzkovateľov siete nemocníc a zdravotníckych zariadení.
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Charles River Laboratories Int (CRL) +7,19 % – Americká korporácia poskytujúca preklinické výskumné modely a laboratórne služby pre farmaceutický a biotechnologický priemysel.
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Nucor Corp (NUE) +7,17 % – Najväčší americký výrobca ocele a oceľových produktov, ktorý využíva efektívne technológie minihutí.
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Solventum Corp (SOLV) +7,08 % – Samostatná zdravotnícka spoločnosť oddelená od 3M, ktorá sa zameriava na lekárske materiály a zdravotnícke IT.
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Cognizant Technology Solutions (CTSH) +6,93 % – Nadnárodná IT korporácia poskytujúca digitálne, technologické a konzultačné služby vrátane outsourcingu.
Porazení:
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Sandisk Corp (SNDK) -14,25 % – Známy americký výrobca pamäťových kariet, flash diskov a dátových úložísk.
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Corning Inc (GLW) -12,10 % – Americká technologická spoločnosť vyrábajúca špeciálne sklo, keramiku a optické vlákna pre elektroniku a telekomunikácie.
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Coherent Corp (COHR) -10,31 % – Výrobca a dodávateľ laserov, optických materiálov a fotonických technológií pre priemyselné aj vedecké využitie.
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Carrier Global Corp (CARR) -8,90 % – Popredný svetový dodávateľ systémov vykurovania, ventilácie, klimatizácie (HVAC) a chladiarenských zariadení.
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Micron Technology Inc (MU) -8,85 % – Jeden z najväčších globálnych výrobcov polovodičových súčiastok, najmä operačných pamätí (DRAM) a flash úložísk.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -8,53 % – Americká spoločnosť patriaca medzi najväčších svetových výrobcov pevných diskov (HDD) a riešení pre masívne ukladanie dát.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) -8,43 % – Vývojár a výrobca optických a fotonických komponentov pre telekomunikačné siete a komerčné lasery.
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Dell Technologies Inc (DELL) -8,15 % – Americká nadnárodná technologická spoločnosť vyvíjajúca osobné počítače, servery a komplexnú IT infraštruktúru.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) -8,15 % – Globálna polovodičová spoločnosť vyvíjajúca počítačové procesory, grafické karty a čipy pre dátové centrá.
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Applied Materials Inc (AMAT) -7,82 % – Americká spoločnosť poskytujúca technologické zariadenia, služby a softvér pre výrobcov polovodičových čipov a displejov.
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