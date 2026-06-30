📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (29.6.2026)

Víťazi:
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Corning Inc (GLW) +15,67 %: Vyrába špeciálne sklo, keramiku a optické vlákna pre priemyselné, vedecké a technologické aplikácie.
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KLA Corp (KLAC) +11,97 %: Poskytuje systémy na kontrolu procesov a riadenie kvality pri výrobe polovodičov a nanoelektroniky.
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Western Digital Corp (WDC) +11,16 %: Patrí k historicky najväčším svetovým výrobcom pevných diskov a komplexných riešení pre ukladanie dát.
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Applied Materials Inc (AMAT) +10,82 %: Dodáva zariadenia, služby a softvér pre výrobu polovodičových čipov a displejov.
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Axon Enterprise Inc (AXON) +9,85 %: Vyvíja technológie a zbrane pre orgány činné v trestnom konaní, vrátane taserov a osobných kamier (bodycams).
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Charter Communications Inc (CHTR) +9,38 %: Poskytuje širokopásmové pripojenie, káblovú televíziu a telekomunikačné služby pod značkou Spectrum.
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Palo Alto Networks Inc (PANW) +9,14 %: Globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytujúci pokročilé firewally a cloudovú ochranu.
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Flex Ltd (FLEX) +8,77 %: Poskytuje služby elektronickej výroby a dodávateľského reťazca pre globálne technologické spoločnosti.
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Tesla Inc (TSLA) +8,46 %: Navrhuje, vyrába a predáva elektromobily, solárne panely a riešenia pre ukladanie energie.
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Lam Research Corp (LRCX) +8,39 %: Vyrába a servisuje zariadenia na spracovanie kremíkových dosiek používané pri výrobe polovodičov.
Porazení:
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Super Micro Computer Inc (SMCI) -8,10 %: Navrhuje a vyrába vysoko výkonné servery a úložné systémy, často využívané pre umelú inteligenciu.
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Copart Inc (CPRT) -8,02 %: Prevádzkuje online aukcie s ojazdenými a havarovanými vozidlami predovšetkým pre poisťovne a predajcov áut.
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Honeywell International Inc (HON) -6,41 %: Priemyselný konglomerát, ktorý vyvíja technológie pre letectvo, automatizáciu budov a špeciálne materiály.
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Ulta Beauty Inc (ULTA) -6,00 %: Prevádzkuje rozsiahlu sieť predajní s kozmetikou, parfumami a produktmi pre starostlivosť o pleť a vlasy v USA.
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Martin Marietta Materials Inc (MLM) -5,65 %: Dodáva ťažké stavebné materiály, ako je kamenivo, cement a transportbetón.
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Verizon Communications Inc (VZ) -5,24 %: Jeden z najväčších amerických telekomunikačných operátorov poskytujúci bezdrôtové aj pevné pripojenie.
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Crown Castle Inc (CCI) -4,83 %: Vlastní, prevádzkuje a prenajíma infraštruktúru pre bezdrôtovú komunikáciu, najmä vysielacie veže.
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T-Mobile US Inc (TMUS) -4,77 %: Popredný americký poskytovateľ mobilných telekomunikačných služieb a bezdrôtového internetu.
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Nucor Corp (NUE) -4,67 %: Najväčší výrobca ocele a oceľových výrobkov v Spojených štátoch.
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Target Corp (TGT) -4,61 %: Prevádzkuje jednu z najväčších sietí diskontných maloobchodných predajní so širokým sortimentom tovaru v USA.
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