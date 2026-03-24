Vojna v Iráne spôsobuje Amazonu problémy ☁️

-
Amazon ovplyvňujú boje na Blízkom východe
-
Jeho platforma AWS bola obmedzená v dôsledku útoku dronov
-
AWS vygeneroval za rok 2025 prevádzkový zisk 45 mld. USD
-
AWS je hlavným zdrojom zisku Amazonu
-
Amazon ovplyvňujú boje na Blízkom východe
-
Jeho platforma AWS bola obmedzená v dôsledku útoku dronov
-
AWS vygeneroval za rok 2025 prevádzkový zisk 45 mld. USD
-
AWS je hlavným zdrojom zisku Amazonu
Amazon v pondelok uviedol, že jeho cloudová platforma Amazon Web Services (AWS) v Bahrajne bola zasiahnutá v dôsledku prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe. AWS je cloudová divízia Amazonu a kľúčová infraštruktúra pre prevádzku mnohých známych webov aj vládnych systémov. Zároveň ide o hlavný zdroj ziskov spoločnosti. AWS za rok 2025 vygeneroval prevádzkový zisk 45 mld. USD, pričom celkový prevádzkový zisk Amazonu bol necelých 80 mld. USD.
Ide už o druhý prípad počas jedného mesiaca, kedy boli jeho operácie ovplyvnené vojnou. Narušenie bolo spôsobené aktivitou dronov v oblasti. Amazon bezprostredne neuviedol, či bolo jeho zariadenie v Bahrajne priamo zasiahnuté dronovým útokom, alebo či išlo o dôsledok útokov v okolí. Spoločnosť uviedla, že pomáha zákazníkom presúvať služby do iných regiónov AWS, zatiaľ čo pracuje na obnove prevádzky. Detaily ohľadom rozsahu škôd alebo doby trvania výpadku AWS Amazon neuviedol.
Súčasné narušenie je druhým prípadom, kedy aktivita dronov obmedzila AWS v Bahrajne od začiatku americko-izraelského konfliktu s Iránom. Už skôr tento mesiac Amazon oznámil, že zariadenia v Bahrajne a Spojených arabských emirátoch zaznamenali výpadky elektriny a prebieha ich obnova, vrátane presunu výpočtovej záťaže do iných regiónov. Útok na zariadenie v SAE bol prvým prípadom, kedy vojenská akcia narušila datové centrum veľkej americkej technologickej firmy. Amazon vtedy uviedol, že očakáva predĺženie obnovy kvôli štrukturálnym škodám.
Akcie Amazonu za posledných 12 mesiacov sa pohybujú skôr do strany a za posledný rok pridali len 3 %. Najvyšších hodnôt Amazon dosiahol v novembri 2025, kedy sa akcie dostali nad hranicu 250 USD. Akcie tak v súčasnosti strácajú od svojich maxím 17 %.
Graf AMZN.US (D1)
Zdroj: xStation05
