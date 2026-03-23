AMD vyzýva Nvidiu v Kórei vďaka možnému kontraktu na 10 000 čipov

Spoločnosť Advanced Micro Devices, Inc. rokuje s juhokórejským AI startupom Upstage o možnom predaji desaťtisíc akcelerátorov Instinct MI355. Hoci kontrakt zatiaľ nebol finalizovaný, jeho rozsah a strategický význam z neho robia dôležitý signál pre trh AI infraštruktúry v Ázii.
Potenciálna objednávka má slúžiť na vybudovanie výpočtovej kapacity pre veľké jazykové modely spoločnosti Upstage a na podporu rozvoja suverénnych AI projektov v Južnej Kórei. Upstage je jedným z účastníkov vládneho AI programu, v ktorom štyri tímy súťažia o status národného víťazného modelu. Doteraz v týchto projektoch dominovali GPU od spoločnosti NVIDIA a prípadná úloha AMD v klastri s desiatimi tisíckami jednotiek predstavuje výraznú snahu o posilnenie konkurencie a upevnenie pozície firmy v regióne.
Pre AMD by táto transakcia mohla plniť niekoľko strategických cieľov. Po prvé, klaster s desiatimi tisíckami čipov predstavuje pre miestny startup aj vládny program významný rozsah a mohol by slúžiť ako referencia pre ďalších klientov v regióne. Po druhé, dohoda ukazuje, že AMD dokáže prenikať do národných AI programov, kde môžu mať politické faktory a technologický patriotizmus väčšiu váhu než samotné parametre produktu. Po tretie, každý väčší kontrakt AMD pripomína investorom, že trhu GPU a AI už nedominuje iba jediný dodávateľ a že portfólio Instinct získava uznanie medzi firmami, ktoré potrebujú vysoko výkonnú výpočtovú infraštruktúru.
V tejto chvíli ide stále o prebiehajúce rokovania, takže dosah na trh bude závisieť od finalizácie kontraktu a podmienok dodania. Historicky mali správy o veľkých AI kontraktoch pozitívny vplyv na cenu akcií AMD, no kým nebude transakcia dokončená, je vhodné ju vnímať skôr ako signál možných budúcich tržieb než ako záruku okamžitého finančného prínosu.
Rokovania s Upstage zároveň ukazujú na rastúcu konkurenciu a dopyt po AI infraštruktúre v Ázii. Firmy čoraz častejšie hľadajú alternatívnych dodávateľov čipov, aby posilnili odolnosť dodávateľských reťazcov a využili najnovšie technológie akcelerátorov. Pre AMD to predstavuje príležitosť zvýšiť trhový podiel a posilniť pozíciu v strategickom segmente, ktorý by sa v nasledujúcich rokoch mohol stať jedným z hlavných motorov rastu tržieb a marží.
Zdroj: xStation5
