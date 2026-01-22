Výpredaj na indexe VIX sa prehlbuje uprostred oživenia na Wall Street 📉

A wave of optimism on Wall Street is pushing CBOE VIX futures lower. Over the past 30 years, there have been only a handful of instances when the VIX surged by roughly 25% in a single session and then closed the following day about 15% lower. Historically, this pattern has tended to precede weaker performance in both the S&P 500 and the Nasdaq 100 over the days that followed, particularly over a one-week horizon.
- Even so, equities are extending gains today as well. Hopes for easing tensions around Greenland, along with the decision to suspend an additional 10% tariff rate on eight EU countries, have calmed markets that had previously been pricing in the risk of an escalating trade war.
- From a dealer gamma perspective, yesterday’s key positive-gamma area for S&P 500 options was around 6,875, while the gamma flip level—where dealers are forced to “follow” the market and buy into strength - sat near 6,847.
- If the uptrend in equity indices holds, the VIX could retreat again toward the 16 area. Conversely, if sentiment reverses sharply and the US equity sell-off deepens, a retest of the 21 zone cannot be ruled out (the upper side of the price channel).
VIX index (H1)
Zdroj: xStation5
VIX index (D1)
Looking at the VIX on a higher timeframe, we can see that sharp pullbacks have often preceded sudden volatility spikes.
Zdroj: xStation5
