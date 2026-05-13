Výrobca Jack Daniel’s odmietol miliardovú ponuku na prevzatie 🥃

- Brown-Forman odmietol ponuku Sazeracu vo výške 32 USD za akciu, ktorá firmu oceňovala na približne 15 miliárd dolárov.
- Rodina Brownovcov podľa zdrojov preferovala skôr spojenie s Pernod Ricard, ktoré by jej umožnilo zachovať si väčší vplyv.
- Spojenie Brown-Forman a Sazeracu by vytvorilo silného hráča s približne 30 % amerického whiskey trhu.
- Odvetvie liehovín čelí slabšej spotrebe, nižším objemom a rastúcemu tlaku na konsolidáciu.
- Brown-Forman odmietol ponuku Sazeracu vo výške 32 USD za akciu, ktorá firmu oceňovala na približne 15 miliárd dolárov.
- Rodina Brownovcov podľa zdrojov preferovala skôr spojenie s Pernod Ricard, ktoré by jej umožnilo zachovať si väčší vplyv.
- Spojenie Brown-Forman a Sazeracu by vytvorilo silného hráča s približne 30 % amerického whiskey trhu.
- Odvetvie liehovín čelí slabšej spotrebe, nižším objemom a rastúcemu tlaku na konsolidáciu.
Americká spoločnosť Brown-Forman, známa predovšetkým ako výrobca whiskey Jack Daniel’s, odmietla hotovostnú ponuku na prevzatie od konkurenčného výrobcu liehovín Sazerac. Podľa zdroja oboznámeného so situáciou predstavovala ponuka 32 USD za akciu, čo by Brown-Forman ocenilo približne na 15 miliárd dolárov. Odmietnutie prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo stroskotali rokovania medzi Brown-Forman a francúzskou skupinou Pernod Ricard o možnej fúzii. Akcie Brown-Forman pritom uzavreli v utorok na 26,56 USD, teda výrazne pod ponukovou cenou Sazeracu. To naznačuje, že trh možnosť prevzatia zatiaľ neoceňuje ako pravdepodobný scenár.
Sazerac sa ako záujemca o Brown-Forman objavil minulý mesiac po tom, čo Brown-Forman a Pernod Ricard zverejnili rokovania o možnom spojení. Tieto rokovania sa však skončili koncom apríla, pretože sa firmám nepodarilo dohodnúť na podmienkach, ktoré by boli prijateľné pre obe strany. Sazerac, súkromne vlastnená spoločnosť kontrolovaná rodinou Goldring, patrí medzi najväčších hráčov v americkom liehovarníckom priemysle a vlastní viac než 500 značiek, vrátane Buffalo Trace a Fireball. Jeho ponuka mala byť finančne podporená bankou Wells Fargo a investičnou skupinou Apollo Global Management. Akcionári triedy A Brown-Forman by podľa návrhu mohli zvoliť hotovosť alebo previesť svoje akcie do novovzniknutej spoločnosti.
Odmietnutie ponuky však ukazuje, že pre Brown-Forman nejde iba o cenu. Spoločnosť je dlhodobo kontrolovaná rodinou Brownovcov, ktorá si podľa skorších informácií viac želala prípadné spojenie s Pernod Ricard než so Sazeracom. Dôvodom malo byť vnímanie francúzskej skupiny ako prestížnejšieho partnera so širším portfóliom medzinárodne známych značiek. Pernod Ricard vlastní napríklad Jameson Irish Whiskey, Absolut Vodka alebo Malibu Rum, čo by pre rodinu Brownovcov mohlo znamenať strategicky atraktívnejšiu kombináciu a zároveň väčšiu šancu zachovať si vplyv v novovzniknutom podniku.
Rozdiel medzi oboma možnými transakciami bol zásadný aj v štruktúre. Zatiaľ čo návrh Pernod Ricard mal byť prevažne akciovou transakciou podobnou fúzii rovnocenných partnerov, ktorá by rodine Brownovcov umožnila ponechať si významný podiel a určitý vplyv v spojenej spoločnosti, ponuka Sazeracu bola viac hotovostná a pravdepodobne by znamenala vyššie zadlženie. Pre Brownovcov by takýto scenár fakticky znamenal stratu kontroly nad firmou, ktorá je s ich rodinou historicky silne spojená. Práve otázka kontroly preto mohla zohrať pri odmietnutí ponuky kľúčovú úlohu.
Celá situácia sa odohráva v čase, keď sa globálny trh s liehovinami nachádza pod tlakom. Spotreba alkoholu vo viacerých kategóriách klesá, objemy predajov slabnú a ocenenia firiem zo sektora spotrebného tovaru výrazne ustúpili z predchádzajúcich maxím. V takomto prostredí začínajú investiční bankári a analytici čoraz častejšie upozorňovať, že väčší rozsah podnikania môže byť jednou z ciest, ako zlepšiť vyjednávaciu silu, znížiť náklady a lepšie zvládať slabší dopyt. Konsolidácia tak môže byť pre liehovarnícky priemysel logickým krokom, najmä ak sa rast spotreby neobnoví.
Spojenie Brown-Forman a Sazeracu by malo mimoriadny význam predovšetkým pre americký whiskey trh. Obe spoločnosti sídlia v Kentucky a ich kombinácia by podľa niektorých analytikov vytvorila dominantného domáceho hráča, ktorý by kontroloval približne 30 % amerického trhu s whiskey. Takáto veľkosť by firme poskytla výrazne silnejšiu pozíciu pri vyjednávaní s veľkými distribútormi v Spojených štátoch a mohla by zlepšiť jej schopnosť presadzovať ceny aj marketingovú podporu. Zároveň by však takáto koncentrácia pravdepodobne pritiahla pozornosť regulátorov, pretože by išlo o významné spojenie dvoch kľúčových hráčov v strategickej kategórii amerických liehovín.
Z finančného pohľadu je zaujímavé, že Sazerac má podľa dostupných údajov ročné čisté tržby cez 6 miliárd dolárov, zatiaľ čo Brown-Forman dosahuje zhruba 4 miliardy dolárov. Napriek tomu má Brown-Forman mimoriadne silnú značkovú hodnotu vďaka Jack Daniel’s, ktorá patrí k najznámejším whiskey na svete. Práve sila značky môže byť dôvodom, prečo sa spoločnosť nechce nechať prevziať za podmienok, ktoré vedenie alebo kontrolujúca rodina nepovažujú za dostatočne atraktívne. Ponuka nad aktuálnou trhovou cenou síce môže pôsobiť lákavo, ale pri rodinne kontrolovaných firmách často rozhoduje aj dlhodobá stratégia, identita značky a zachovanie vplyvu.
Celkovo možno povedať, že odmietnutie ponuky Sazeracu potvrdzuje napätie medzi finančnou atraktivitou prevzatia a snahou rodiny Brownovcov zachovať kontrolu nad jednou z ikon amerického whiskey priemyslu. Trh s liehovinami prechádza slabším obdobím, čo podporuje tlak na konsolidáciu, ale zároveň ukazuje, že nie každá ponuka s výraznou prémiou automaticky stačí na úspech. Brown-Forman tak zostáva atraktívnym cieľom pre veľkých hráčov, ale prípadná dohoda bude musieť pravdepodobne ponúknuť nielen správnu cenu, ale aj štruktúru, ktorá bude prijateľná pre kontrolujúcich akcionárov.
Graf BFB.US (D1)
Akcie spoločnosti Brown-Forman sa dlhodobo nachádzajú v klesajúcom trende a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 26,45 USD. Cena zostáva pod oboma sledovanými kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na úrovni 27,07 USD aj pod SMA 100 v blízkosti 27,11 USD, čo potvrdzuje, že technické nastavenie zostáva skôr negatívne. Napriek tomu je viditeľné, že po marcovom prepade k oblasti okolo 23 USD sa akcie dokázali čiastočne stabilizovať a odraziť vyššie. To môže naznačovať snahu trhu vytvoriť krátkodobé dno.
Práve oblasť oboch kĺzavých priemerov teraz funguje ako dôležitá technická rezistencia. Ak by sa akciám podarilo preraziť nad 27,10 USD a následne potvrdiť rast nad 29 USD, mohlo by dôjsť k zlepšeniu sentimentu a otvoreniu priestoru smerom k predchádzajúcim maximám v blízkosti 31–32 USD. Naopak, ak cena zostane pod kĺzavými priemermi, trh môže znovu otestovať podporu v oblasti 25 USD a pri jej prelomení aj marcové minimum v blízkosti 23 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🎥 Akcie Intel, AMD, Samsung, SK Hynix a Micron rastú o stovky percent. Čo však bude s firmami ďalej?
Európske automobilky tlačia na Brusel: boj o emisné úľavy silnie 🚗
Taliansky energetický gigant hľadá silných investorov 💶
Výnos AGNC okolo 13 % zostáva v centre pozornosti, hoci príjem za 1. štvrťrok prevýšil dividendu a účtovná hodnota klesla
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.