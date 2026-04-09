Výrobca piva Corona rastie po výsledkoch o 5 % 🍺

Spoločnosť Constellation Brands dnes zverejnila svoje výsledky. Akcie po ich zverejnení rastú o 5 %, pretože firma prekonala očakávania trhu.
Americký výrobca značiek Corona a Modelo však stiahol svoj skôr zverejnený výhľad pre rok 2027 a uviedol, že dopyt mierne oslabil, keďže spotrebitelia sa pohybujú v rýchlo sa meniacom makroekonomickom prostredí.
Firma uviedla, že jej pomohli pozitívnejšie výsledky naprieč pivným segmentom aj segmentom vína a liehovín, celkovo však stále očakáva pretrvávajúcu neistotu ohľadom budúceho vývoja. Constellation Brands už skôr oznámila, že novým generálnym riaditeľom sa od apríla stane Nicholas Fink.
Výsledky Constellation Brands:
- Upravený zisk na akciu: 1,90 USD vs. očakávaných 1,72 USD
- Tržby: 1,92 miliardy USD vs. očakávaných 1,88 miliardy USD
Za posledný kvartál firma vykázala čistý zisk 224,7 milióna USD. Spoločnosť uviedla, že jej pivný biznis zostáva jedným z najväčších zdrojov rastu, aj keď celkové čisté tržby za rok 2026 klesli o 3 %. Trh však očakával ešte o niečo výraznejší pokles, takže akcie na miernejší prepad reagovali pozitívne.
„Očakávame, že sa vrátime k rastu a že protivetry, ktorým dnes čelíme, majú viac cyklický než štrukturálny charakter,“ uviedol finančný riaditeľ Garth Hankinson počas hovoru s analytikmi vo štvrtok.
Na tento rok spoločnosť očakáva zisk na akciu v rozmedzí 11,20 až 11,90 USD, zatiaľ čo analytici odhadovali 12,36 USD na akciu. Tržby by potom mali zostať na stagnujúcej úrovni a firma očakáva, že sa budú pohybovať v pásme -1 % až +1 %.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
