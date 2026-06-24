Výrobca tankov KNDS chystá IPO vo Frankfurte a Paríži 🛡️

Európska obranná spoločnosť KNDS začala prípravy na primárnu verejnú ponuku akcií vo Frankfurte a Paríži. Firma, ktorá vyrába tanky, obrnené vozidlá, muníciu a ďalšiu vojenskú techniku, chce vstúpiť na burzu v najbližších týždňoch. Ak sa transakcia uskutoční podľa plánu, môže ísť o jedno z najväčších európskych IPO posledných rokov.
Súčasní akcionári, teda francúzsky štát a nemecká rodinná holdingová spoločnosť Wegmann & Co., majú spolu ponúknuť podiel vo výške 20 %. Po dokončení transakcie by mala mať KNDS voľne obchodovaný podiel okolo 20 %, zatiaľ čo Francúzsko a Nemecko by držali zhodne po 40 %. Firma tak získa jasnejšiu podobu francúzsko-nemeckého obranného projektu s európskym kapitálovým zázemím.
Vstup KNDS na burzu prichádza v čase, keď európske vlády výrazne zvyšujú výdavky na obranu. Vojna na Ukrajine, tlak na modernizáciu armád a rastúca bezpečnostná neistota posunuli obranný priemysel do centra pozornosti investorov. KNDS by sa tak po zalistovaní zaradila medzi sledované európske obranné tituly vedľa firiem ako Rheinmetall alebo CSG.
Ocenenie spoločnosti bolo podľa skorších správ veľmi premenlivé. Na vrchole sa hovorilo až o hodnote okolo 25 miliárd EUR, zatiaľ čo iné odhady naznačovali rozmedzie približne 15–18 miliárd EUR. Výsledná valuácia bude závisieť od dopytu investorov, nálady na trhu a ďalšieho vývoja európskych obranných akcií, ktoré v poslednom čase stratili časť skoršieho rastového momenta.
KNDS má päť hlavných divízií: systémy, muníciu, vybavenie, výcvik a údržbu. Medzi jej produkty patria bojové tanky, obrnené transportéry, mobilné mosty, robotické vozidlá a veľkokalibrová munícia. Spoločnosť spolupracuje s ukrajinskou armádou a celkovo približne so 40 ozbrojenými silami po celom svete.
Finančné čísla ukazujú silný rast. V roku 2025 dosiahli tržby KNDS úroveň 4,4 miliardy EUR, čo znamenalo medziročný nárast približne o 16 %. Pre rok 2026 spoločnosť cieli na rast tržieb o 30 % a maržu EBIT okolo 12 %. V strednodobom horizonte chce dosiahnuť maržu 14–15 %.
Veľmi dôležitým ukazovateľom je aj kniha objednávok. Tá na konci minulého roka vzrástla na 33,1 miliardy EUR z predchádzajúcich 23,5 miliardy EUR. To naznačuje silný dopyt po produktoch firmy a poskytuje investorom lepší výhľad na budúce tržby. KNDS zároveň zamestnáva okolo 11 000 ľudí a plánuje ďalší nábor kvôli rozširovaniu výroby a investíciám do výskumu a vývoja.
Z pohľadu investorov bude IPO KNDS dôležitým testom záujmu o európsky obranný sektor. Na jednej strane firma ťaží z dlhodobého rastu vojenských rozpočtov a strategickej podpory Francúzska aj Nemecka. Na druhej strane bude trh sledovať valuáciu, schopnosť navyšovať výrobu a to, či obranné akcie dokážu znovu nadviazať na silnú rally z predchádzajúcich mesiacov.
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