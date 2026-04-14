Výsledková sezóna štartuje: Wall Street zarobila, trhy reagujú opatrne📈

Prvý týždeň výsledkovej sezóny za prvý štvrťrok 2026 priniesol silné čísla z Wall Street, no akciové trhy reagovali zdržanlivo. Volatilita spojená s vojnou v Iráne bankám v mnohých oblastiach prihrala zisk, no otázky o ďalších štvrťrokoch zostávajú otvorené.
Goldman Sachs
Goldman Sachs otvoril sezónu v pondelok číslami druhými najvyššími v histórii firmy. Tržby vzrástli o 14 % na 17,23 miliardy dolárov, zisk o 19 % na 5,63 miliardy dolárov. Akciová obchodná divízia zaznamenala historický rekord s tržbami 5,33 miliardy dolárov, čím prekonala vlastný predchádzajúci rekord o viac ako miliardu. Na druhej strane divízia FICC sklamala. Tržby 4,01 miliardy dolárov boli o 10 % nižšie medziročne a o viac ako 800 miliónov pod konsenzom analytikov. Akcie Goldmanu napriek silným výsledkom klesli o viac ako 2 %.
GRAF: GS.US (M30)
Zdroj: xStation5
JP Morgan
JPMorgan Chase reportoval v utorok ešte presvedčivejšie. Čistý zisk dosiahol 16,5 miliardy dolárov, tržby 50,5 miliardy dolárov, oboje nad odhadmi. Divízia trhov vykázala rekordné tržby 11,6 miliardy dolárov. CEO Jamie Dimon skonštatoval, že americká ekonomika zostáva odolná, no varoval pred rastúcimi rizikami - geopolitickým napätím, volatilitou energií a vysokými globálnymi deficitmi. Akcie sa pred otvorením trhov pohybujú na úrovni 312 USD.
GRAF: JPM.US (M30)
Zdroj: xStation5
Wells Fargo
Wells Fargo sklamal na úrovni tržieb. Celkové tržby dosiahli 21,45 miliardy dolárov, čo bolo pod odhadom analytikov vo výške 21,77 miliardy dolárov. Čistý úrokový výnos 12,1 miliardy dolárov taktiež zaostal za očakávaniami. Napriek tomu čistý zisk vzrástol o 7 % na 5,25 miliardy dolárov a EPS stúpol o 15 % na 1,60 USD. CEO Charlie Scharf to pripisuje investíciám do všetkých segmentov biznisu. Akcie sa pred otvorením trhov pohybujú na úrovni 87 USD.
GRAF: WFC.US (M30)
Zdroj: xStation5
