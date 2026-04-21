Výsledky UnitedHealth Group: Zdravý rast

Líder amerického trhu zdravotníckych služieb a poistenia má za sebou niekoľko náročných štvrťrokov. Najnovšie výsledky však naznačujú, že situácia spoločnosti by sa konečne mohla obracať k lepšiemu. Výsledky za 1. štvrťrok prekonali očakávania investorov a akcie dnes rastú takmer o 10 %.
- Spoločnosť vykázala tržby vo výške 111,7 miliardy USD. To predstavuje medziročný rast približne o 2 % a zároveň je to nad očakávaním analytikov, ktorí počítali s približne 109 miliardami USD.
Spoločnosť však skutočne vynikla predovšetkým na úrovni ziskovosti a výhlaďu.
- Zisk na akciu dosiahol 7,23 USD oproti očakávaniu okolo 6,6 USD, čo predstavuje rast o 5 %.
- Celoročný výhlaď zisku na akciu bol zvýšený zo 17,75 USD na 18,25 USD, čo je výrazne nad konsenzom Wall Street, ktorý sa pohyboval okolo 17,8 USD.
Investori sa tiež sústreďujú na pomer zdravotných nákladov, teda medical cost ratio, čo je v tomto odvetví kľúčový ukazovateľ. Pokles, teda optimalizácia zdravotných nákladov, sa priamo premieta do vyššej ziskovosti biznis modelu. Spoločnosti sa podarilo znížiť medical cost ratio na 83,9 %, čo znamená priame zlepšenie profitability.
Na pozadí rastúceho dopytu po zdravotníckych službách v USA môže efekt porovnávacej základne a výrazné zlepšenie ziskovosti spoločnosti pomôcť definitívne uzavrieť náročné obdobie.
UNH.US (D1)
Cena akcie sa vrátila do oblasti blízko hornej hranice konsolidačného pásma. Predpokladom pre ďalší rast je jasný prielom nad širokú a silnú rezistenčnú zónu medzi 360 a 380 USD. Ak k tomu dôjde, cena môže „doháňať“ rastovú trendovú líniu, oranžová. Zdroj: xStation5
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
3M Výsledky 1Q 2026: Nová éra bez PFAS a súdnych sporov? Analýza pre investorov
US Open: Silnejšie makrodáta, menšie napätie!
Tržby v obrannom sektore: RTX, Thales a Northrop Grumman
UnitedHealth šokoval Wall Street. Zisk výrazne prekonal odhady 🔥
