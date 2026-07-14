🔴 Wall Street Open: Výsledková sezóna sa začína. Aké výsledky zverejnili banky?

Dnešným dňom sa začína ostrá fáza výsledkovej sezóny za druhý kvartál tohto roka. Očakávania sú vysoké najmä pri technologických firmách zo skupiny Mag 7. Akciám týchto spoločností sa totiž príliš nedarí pre neschopnosť generovať vyššie marže, zatiaľ čo rast tržieb a backlog problémom nie sú.
Výsledkovú sezónu dnes štartujú bankové domy, ktoré naznačia kondíciu nielen americkej ekonomiky, ale aj amerického spotrebiteľa. Pravidelný Wall Street Open sa začína už o 15:15.
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