🏛️ Warshovo vystúpenie pred Kongresom: Nulová tolerancia voči inflácii, no bez zmeny úrokových sadzieb?

Dnes o 16:00 vystúpi Kevin Warsh pred americkým Kongresom a predloží správu o vedení menovej politiky Fedu. Stojí za zmienku, že text vystúpenia bol zverejnený vopred, čo v posledných rokoch nebývalo pravidlom. Prvé vystúpenie Kevina Warsha pred Snemovňou reprezentantov vojde do histórie nielen vďaka hold nedávno zosnulému Alanovi Greenspanovi. Warsh sa prezentuje ako reformátor, ktorý na jednej strane presadzuje tvrdú menovú politiku s cieľom odstrániť pretrvávajúcu infláciu a na druhej strane spúšťa hlbokú, štrukturálnu revíziu doterajších metód fungovania Fedu.
Najdôležitejšie body z Warshového vystúpenia
- Absolútna priorita, teda koniec s infláciou: Warsh vyhlásil, že ak Fed povedie politiku správne — a je presvedčený, že sa tak stane — päťročné obdobie zvýšenej inflácie prejde do histórie. V texte vystúpenia zdôraznil, že dlhodobá inflácia závisí takmer výlučne od menovej politiky a Fed má „nulovú toleranciu" voči jej zvýšenej úrovni.
- Úrokové sadzby bez zmeny: Na júnovom zasadnutí FOMC zostali sadzby zachované na úrovni 3,50 % – 3,75 %.
- Ekonomika silná, no nerovnomerná: Spotreba domácností rastie miernym tempom a priemyselná výroba sa stabilne dvíha. Slabým článkom zostáva sektor nehnuteľností.
- Investičný boom poháňaný AI: Výdavky na moderné technológie rastú lavínovým tempom. Investície do zariadení vzrástli o 8 % medziročne a výdavky na technologický sektor vyskočili o takmer 25 %. Podľa Warsha stojí za silným rastom produktivity nasadzovanie umelej inteligencie.
- Stabilný trh práce: Nezamestnanosť zostáva nízka, prepúšťanie je obmedzené a rast nominálnych miezd je solídny a drží krok s prílevom nových pracovníkov.
- Veľký audit Federálneho rezervného systému: Warsh zriadil až 5 osobitných pracovných skupín, ktoré majú preveriť základy fungovania Fedu:
- Komunikáciu s trhom (či súčasný spôsob oznamovania rozhodnutí dáva zmysel).
- Politiku súvahy (vrátane analýzy systému tzv. hojných rezerv).
- Metodológiu dát (prístup k presnejším údajom v reálnom čase).
- Vplyv AI na produktivitu a zamestnanosť.
- Inflačné modely (overenie, či doterajšie ekonomické teórie Fedu stále fungujú).
- Optimizmus s nádychom opatrnosti: Najnovšie inflačné údaje (ako jadrová, tak spotrebiteľská inflácia) boli nižšie, ako sa očakávalo, čo Fed teší. Warsh však varuje, že prebiehajúca vojna a vysoké ceny ropy môžu tento pozitívny trend rýchlo zvrátiť.
Komentár k textu vystúpenia
Warshovo vystúpenie naznačuje výraznú zmenu v komunikácii Fedu. Zriadenie piatich pracovných skupín (okrem iného pre súvahu a inflačné modely) ukazuje, že nový šéf odmieta staré dogmy v prospech flexibility a analýzy dát v reálnom čase. To znamená, že napríklad dnešný odčítok nižšej inflácie môže byť kľúčový pri krátkodobých rozhodnutiach centrálnej banky.
Súčasné pásmo úrokových sadzieb s hornou hranicou 3,75 % s nami pravdepodobne zostane dlhší čas. Pokles inflácie vylučuje potrebu ďalšieho zvyšovania, no geopolitické riziká a silná ekonomika blokujú rýchle znižovanie. Kľúčovým faktorom je, že revolúcia AI a skokovitý rast technologických investícií poháňajú produktivitu, čo umožňuje USA rásť bez vzniku nových inflačných tlakov. Na druhej strane AI predstavuje riziko pre infláciu spojenú s energiou, no to môže mať predovšetkým krátkodobý efekt, ktorý by nemal mať väčší význam pre centrálnu banku.
Pre dolár je to priaznivá, no nie nevyhnutne ideálna konštelácia. Dollar stále nemá alternatívu a investori nemajú jasný názor na to, kam smeruje menová politika v USA. Udržanie súčasnej úrovne úrokových sadzieb a stále vysoké trhové očakávania ďalšieho zvyšovania však budú obmedzovať oslabenie meny. Výpredaj dolára by sa mohol objaviť vtedy, keď riziko energetického šoku pominie, hoci je ťažké odhadnúť, kedy by k takejto situácii mohlo dôjsť.
Treba mať na pamäti, že po prečítaní textu nasleduje séria otázok od kongresmanov, pričom zajtra bude to isté vyhlásenie prednesené pred senátnym výborom.
Stojí za povšimnutie, že napriek rastúcim očakávaniam ohľadom sadzieb v USA zostávajú dvojročné výnosy relatívne pokojné, hoci na zvýšenej úrovni. Na druhej strane výnosy v Nemecku rastú na najvyššie úrovne od polovice roka 2024, čo signalizuje väčší tlak na ECB, aby úrokové sadzby zvyšovala. Spread výnosov môže naznačovať, že v krátkodobom horizonte môže byť EURUSD mierne podhodnotený, no vo veľkej miere bude reagovať predovšetkým na vývoj amerického dlhového trhu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
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