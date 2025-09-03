viac
Zemný plyn prelamuje kľúčový rezist a otvára priestor na ďalší rast

14:27 3. septembra 2025

Cena zemného plynu (NATGAS) dnes vykazuje výrazné oživenie a prelamuje kľúčovú rezistenciu na úrovni 3,057 USD, ktorá zodpovedá 23,6 % Fibonacciho retracementu. Tento prielom je potvrdený silnou zelenou sviečkou a rastúcim objemom obchodov, čo naznačuje zvýšený záujem kupujúcich a potvrdzuje silu býčieho momenta.

Technická situácia sa zreteľne zlepšila. Cena sa aktuálne nachádza nad oboma sledovanými kĺzavými priemermi – EMA 50 (2,931 USD) a SMA 100 (2,870 USD) – čo je považované za býčí signál. Tieto priemery môžu teraz plniť úlohu dynamickej podpory v prípade korekcie. Momentum sa vyšplhalo nad hodnotu 100 (aktuálne 103,8), čo potvrdzuje zrýchľujúce sa rastové tempo. Rovnako aj %R Williama sa nachádza v prekúpenej zóne, čo môže naznačovať možnosť krátkodobej konsolidácie, no trend zostáva pozitívny.

Ďalšou dôležitou rezistenciou je úroveň 3,266 USD, ktorá zodpovedá 38,2 % Fibonacciho retracementu. Ak by cena prerazila aj túto bariéru, otvoril by sa priestor až k 3,434 USD (50 % Fibonacci), kde sa nachádza silná technická aj psychologická zóna. Naopak, prvý významnejší support možno očakávať na prerazenej úrovni 3,057 USD, ktorá bude teraz testovaná ako nová podporná hladina. Ak by došlo k jej prelomeniu, trh môže nájsť ďalšiu oporu v oblasti kĺzavých priemerov, teda v rozmedzí 2,87–2,93 USD.

 

Zdroj: xStation5

 

