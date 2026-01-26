Zima a geopolitika ženú cenu ropy nahor

- Ceny ropy rastú v dôsledku zimnej búrky v USA a obmedzenia ťažby v Kazachstane.
- Americká produkcia klesla o 250 000 barelov denne kvôli mrazom.
- Napätie medzi USA a Iránom zvyšuje geopolitické riziko a podporuje rast cien.
- OPEC+ pravdepodobne zachová súčasnú produkčnú politiku aj na marec.
Cena ropy na svetových trhoch pokračuje v miernom raste, predovšetkým v dôsledku výpadkov produkcie v USA spôsobených extrémnou zimou a napätej geopolitickej situácie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Barel ropy Brent sa dnes obchodoval za 65,35 USD, zatiaľ čo americká WTI sa držala na úrovni 61,10 USD.
Hlavným impulzom posledných dní je silná zimná búrka Fern, ktorá zasiahla juh USA. Tá prinútila ťažiarov uzavrieť časť ropných a plynových vrtov, najmä v oblastiach ako Bakken v Oklahome a západný Texas. Podľa odhadov banky JPMorgan došlo k výpadku až 250 000 barelov denne, čo krátkodobo znižuje dostupnosť ropy na americkom trhu.
Zároveň sa zvyšuje napätie medzi USA a Iránom. Americký prezident oznámil vyslanie útočnej skupiny vedené lietadlovou loďou do oblasti Perzského zálivu. Irán na to reagoval vyhlásením, že akýkoľvek útok bude považovaný za plnohodnotný vojnový akt. Táto rétorika prispieva k nervozite na trhu, ktorý citlivo reaguje na hrozbu narušenia dodávok z Blízkeho východu.
Výpadky boli hlásené aj z Kazachstanu, kde produkcia klesla kvôli údržbe v termináli na pobreží Čierneho mora. Ropné pole Tengiz, prevádzkované spoločnosťou Tengizchevroil, len nedávno začalo obnovovať prevádzku. JPMorgan očakáva, že produkcia v Kazachstane zostane znížená až do konca januára.
V tejto situácii sa očakáva, že skupina OPEC+ na nadchádzajúcom rokovaní 1. februára nezmení súčasnú ťažobnú kvótu. Osem hlavných členov – vrátane Saudskej Arábie, Ruska či Kuvajtu – už skôr zastavilo mesačné zvyšovanie produkcie pre prvý štvrťrok 2026. Rastúce ceny ropy a oslabený dopyt sú dôvodom na opatrnosť, a preto stabilita ťažby zostáva pravdepodobnou stratégiou.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne pohybuje na úrovni 61,25 USD za barel, čo predstavuje pokračovanie rastového trendu z predchádzajúcich dní. Krátkodobý technický výhľad zostáva pozitívny, pretože cena sa stabilne drží nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (60,60 USD) a SMA 100 (60,18 USD), čo potvrdzuje prevahu kupcov. CCI dosahuje hodnotu 120,4, čo naznačuje vstup do prekúpeného pásma a možné spomalenie tempa rastu. Momentum je na úrovni 100,39, teda v mierne pozitívnom teritóriu, hoci oproti predchádzajúcim hodnotám už mierne oslabuje, čo môže signalizovať krátkodobú konsolidáciu alebo výber ziskov. Aktuálne sa trh konsoliduje pod úrovňou 61,50 USD, ktorá môže fungovať ako rezistencia. Prielom nad túto hladinu by otvoril cestu k vyšším úrovniam, zatiaľ čo najbližšia podpora leží v pásme 60,20–60,60 USD, teda v oblasti kĺzavých priemerov.
Zdroj: xStation5
