Zlato prelamuje hranicu 5 100 USD

Pondelková seansa na komoditných trhoch sa zapísala do histórie ako deň prelomenia psychologických bariér. Investori hľadajúci bezpečný prístav pred rastúcou politickou a geopolitickou neistotou vyhnali ceny drahých kovov na bezprecedentné úrovne. Zlato dnes posilnilo o viac než 2 %, čím zaznamenalo šiesty rastový deň po sebe, zatiaľ čo striebro vzrástlo až o 7 % a pripísalo si tretí rastový deň v rade.
Zlato dosahuje nové výšiny
- Spotová cena zlata v pondelok prvýkrát v histórii prelomila hranicu 5 000 USD za uncu.
- Žltý kov vytvoril nové historické maximum, keď dosiahol vrchol pri úrovni 5 111 USD za uncu.
- Aktuálne prebieha mierna technická korekcia tesne pod týmito maximami.
- Tento rast nadväzuje na silnú dynamiku z minulého týždňa, počas ktorého zlato systematicky prelomilo úrovne 4 700, 4 800 a 4 900 USD.
Zlato takmer denne prekonáva nové míľniky a ďalej zrýchľuje svoj rastový trend.
Zdroj: xStation5
Rally striebra a priemyselný dopyt
Striebro odmieta zostať v úzadí a vykazuje ešte vyššiu volatilitu ako zlato.
- V pondelok cena striebra dosiahla rekordné maximum 110 USD za uncu.
- To nasledovalo po rozhodnom prelomení hladiny 100 USD v piatok.
- Analytici upozorňujú na bezprecedentný dopyt, poháňaný kombináciou statusu bezpečného prístavu a silného priemyselného využitia.
- Aj keď je tento kov považovaný za strategický v Číne aj USA, hlavný priemyselný dopyt pochádza z Číny. To potvrdzuje výrazná cenová prirážka na Šanghajskej burze zlata v porovnaní s newyorskými spotovými cenami.
Cena striebra sa za posledných 12 mesiacov takmer strojnásobila.
Zdroj: xStation5
Hnacie faktory globálnej horúčky po drahých kovoch
Aktuálna „zlatá horúčka“ je poháňaná súbehom systémových rizík:
-
Politická neistota v USA: Prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100 % ciel na Kanadu, ak Ottawa uzavrie obchodnú dohodu s Čínou, čo vyvolalo obavy z novej eskalácie globálnych obchodných vojen.
-
Geopolitika: Pretrvávajúce napätie medzi Ruskom a Ukrajinou, pokračujúce konflikty na Blízkom východe a nestabilita vo Venezuele udržiavajú vysoké geopolitické rizikové prirážky.
-
Očakávania ohľadom Fedu: Trhy sa sústreďujú na stredajšie rozhodnutie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách. Hoci sa očakáva, že sadzby zostanú nezmenené, investori hľadajú signály „holubičieho“ výhľadu, ktorý by mohol ďalej podporiť rally. Naopak, nedávne americké údaje naznačujú potrebu „jastrabieho“ postoja.
-
Nedostatok dodávok: Striebro je už niekoľko rokov v štrukturálnom deficite. Narastajú obavy o fyzickú dostupnosť kovu na dodanie, najmä v Číne, pričom zvýšená aktivita je viditeľná aj na burze COMEX.
Cenová prirážka v Číne dosahuje približne 15 USD v porovnaní s cenami v USA, čo naznačuje mimoriadne vysoký dopyt po fyzickom striebre v Šanghaji. Zatiaľ čo americký trh zostáva prevažne „papierový“, tlak na fyzické dodávky pri čínskych kontraktoch naďalej narastá.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Pomer zlato/striebro klesá rozhodne pod hranicu 50 bodov. Za predpokladu, že zlato dosiahne 5 300 USD a pomer sa stlačí na 40, potom by teoretická hodnota striebra predstavovala 132,50 USD.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
