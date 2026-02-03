Zlato a striebro opäť rastú 📈Vráti sa býčí trh?

Ceny kovů se po historickém propadu rychle vrátily k růstu, když se na trh vrátili „dip buyers“ (investoři nakupující při poklesu). Cena zlata vzrostla o 5 % na 4 950 USD za unci, zatímco cena stříbra se zotavila o 8 % na 88 USD za unci, čímž se částečně vyrovnal nejprudší propad od roku 2013.
- Připomeňme, že v lednu vzrostly ceny drahých kovů na vlně spekulací, geopolitického napětí a obav o nezávislost Federálního rezervního systému. Tento růst byl na konci minulého týdne brutálně zastaven. Dnes je oživení poháněno stále velkými a rostoucími pozicemi čínských fondů a západních retailových investorů, obnovenou vlnou call opcí a čerstvými přílivy do pákových ETF.
- Kovy také těží z „risk-on“ nálady na trzích a stabilizace amerického dolaru po jeho nedávném růstu. Současně se čínské státní banky údajně snaží omezit volatilitu drahých kovů – zatím s omezeným účinkem. UBS uvedla, že korekce může být z dlouhodobého hlediska „zdravá“ a investorům nabízí příležitost k budování pozic na atraktivnějších úrovních.
- Některé banky stále očekávají obnovení vzestupného trendu: Deutsche Bank zopakovala svou prognózu, že cena zlata dosáhne až 6 000 USD za unci. Banka argumentuje, že historie častěji poukazuje na krátkodobé katalyzátory a že záměry investorů a sentiment vůči drahým kovům se navzdory prudkému poklesu strukturálně nezhoršily. Deutsche Bank také poznamenala, že výprodej byl větší, než by naznačovaly základní spouštěče, a že spekulace samy o sobě plně nevysvětlují prudkost tohoto pohybu. Deutsche Bank i Barclays tvrdí, že fundamenty zlata zůstávají silné: geopolitika, nejistota v oblasti politiky a diverzifikace rezerv mohou i nadále podporovat poptávku.
- Stříbro zůstává „nervóznější“ než zlato, protože se jedná o menší trh, což obvykle znamená vyšší volatilitu a větší podíl maloobchodní účasti. Aktuální prognózy předpokládají do roku 2030 prudký nárůst globální poptávky po stříbře (na 48 000–54 000 tun ročně), zatímco nabídka by měla vzrůst pouze na přibližně 34 000 tun, což naznačuje potenciální prohloubení nabídkového deficitu. Samotná solární fotovoltaika by mohla spotřebovat 10 000–14 000 tun ročně (až přibližně 41 % globální nabídky). To podtrhuje, že dlouhodobé optimistické fundamenty stále platí.
- Klíčovou otázkou nyní je, jak silně budou čínští investoři pohánět šanghajský trh, zejména před lunárním Novým rokem, kdy se objevují zprávy o zvýšených nákupech šperků a slitků ve Shenzhenu. Trhy také sledují geopolitickou situaci: rostoucí napětí mezi USA a Íránem a diskuse o možných jednáních o nové jaderné dohodě – jakýkoli průlom by mohl snížit poptávku po bezpečných aktivech a zatížit zlato.
ZLATO a STRIEBRO (D1)
Zlato sa rýchlo zotavilo po poklese pod 50-dňový EMA na dennom grafe. Od začiatku roka 2025 50-dňový EMA opakovane pôsobil ako silná podpora pre tento trend.
Zdroj: xStation5
Striebro sa takisto zotavilo po poklese pod 50-dňový EMA (podobný v rozsahu ako v marci 2025). RSI sa však po poslednom prudkom poklese ešte nepodarilo dostať späť nad hranicu 50.
Zdroj: xStation5
Vďaka oživeniu cien zlata a striebra rastú aj akcie ťažobných spoločností a súvisiace fondy: v Európe index Stoxx 600 Basic Resources vzrástol o viac ako 2 %. V Londýne vzrástli akcie spoločností Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta a Fresnillo. V USA zaznamenali prudký nárast ETF fondy zamerané na striebro. Rovnako rastú aj akcie baníckych spoločností zameraných na ťažbu striebra, vrátane Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining a First Majestic Silver.
Zlato zaznamenáva najsilnejší začiatok roka za posledné desaťročia – aj po piatkovom panickom výpredaji. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Ranné zhrnutie: Výpredaj v technologickom sektore (06.02.2026)
Denné zhrnutie: Červená dominuje na oboch stranách Atlantiku
Katastrofa pre akcie Volva. Je toto koniec ikonickej značky?
🔴Karpiš a Ižip: Zlato a bitcoin. Medvedí trend alebo útok na rekordy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.