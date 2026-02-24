Kakao oslabuje o 5 % a klesá pod 3 000 USD prvýkrát od mája 2023 📉

Futures na kakao (COCOA) na burze ICE dnes prudko oslabili, keď stratili viac ako 5 % a klesli pod hranicu 3 000 USD za tonu – na úrovne nevídané od mája 2023. Trh je pod tlakom chronicky slabého fyzického dopytu, výrazného spomalenia spracovania, priaznivého počasia v západnej Afrike a vyhliadky na silnú úrodu, čo zároveň znižuje výnosy afrických farmárov.
Analýza CFTC Commitments of Traders (CoT) (dáta k 17. februáru 2026)
Najnovší report CoT pre kakao naznačuje, že trh sa nachádza vo fáze prechodu, nie v bode jasnej akcelerácie trendu. Kľúčovou týždennou zmenou je pokles otvoreného záujmu o viac ako 8 000 kontraktov (približne -5 %). To signalizuje, že časť účastníkov uzavrela svoje pozície, čím na trhu zostáva menej „čerstvého paliva“ pre udržateľný smerový pohyb. Pokles otvoreného záujmu často sprevádza ochladenie impulzu a prechod do konsolidácie.
- Z pohľadu pozícií zostávajú najväčší špekulatívni hráči (Managed Money) čisto short, teda držia viac short než long pozícií, čo trhu dáva mierne medvedí bias. Zároveň producenti a ďalší komerční účastníci znížili svoje zaistenie (obmedzili short pozície), čo historicky môže signalizovať slabnúci tlak zo strany ponuky. Inými slovami, špekulanti zostávajú naklonení poklesu, ale „priemyselná“ strana už ďalej neposilňuje tlak na pokles.
- Za zmienku stojí aj koncentrácia short pozícií v rámci jednej skupiny obchodníkov. Významná časť shortov je držaná relatívne malým počtom subjektov, čo zvyšuje riziko short squeeze. Ak by sa objavil býčí katalyzátor (napríklad správa o počasí alebo výpadku ponuky), nútené uzatváranie short pozícií by mohlo vyvolať prudší odraz.
Celkovo report nepoukazuje na extrémne prekúpený ani prepredaný stav trhu. Pozicovanie vykazuje stredne silný medvedí náklon fondov, avšak pri klesajúcej účasti a čiastočnom ústupe hedgerov. V krátkodobom horizonte to zvyšuje pravdepodobnosť konsolidácie alebo technického odrazu. Návrat k jasnému downtrend by pravdepodobne vyžadoval obnovené navyšovanie short pozícií zo strany fondov spolu s rastom otvoreného záujmu.
Zdroj: CFTC, CoT
COCOA (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Graf dňa: EURUSD v konsolidácii pred makrodátami z Európy a USA
Je býčí trend zlata späť? 📈 Kov testuje úroveň 5 200 USD
Ranné zhrnutie: Skvelé výsledky spoločnosti Nvidia sťahujú trh nadol (27.02.2026)
Denné zhrnutie: Polovodiče, americký dolár a ropa tlačia Wall Street nadol
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.