Zlato: eskalácia napätia medzi USA a Európou posúva ceny na nové maximá 💰

Geopolitické riziko sa jednoznačne vrátilo do popredia po tom, čo prezident Donald Trump pohrozil eskaláciou ciel voči európskym spojencom v snahe vynútiť si ústupky týkajúce sa Grónska. Vyhliadka na rozšírený obchodný konflikt spolu s otvoreným napätím v rámci NATO výrazne zvýšila politickú neistotu. Investori reagovali znižovaním expozície voči rizikovým aktívam, čo stlačilo futures na americké akcie aj dolár nadol, zatiaľ čo euro a drahé kovy posilnili.
Zlato dosiahlo nové historické maximá, čím potvrdilo svoju úlohu bezpečného útočiska v čase neistoty. Európa a Spojené kráľovstvo okamžite oznámili odvetné opatrenia, pričom zároveň signalizovali ochotu rokovať predtým, než clá oficiálne nadobudnú účinnosť. Európska únia sa pripravuje na obnovenie balíka odvetných ciel vo výške 93 miliárd EUR na americký tovar, ktorý bol minulý rok pozastavený. Tento balík sa môže automaticky obnoviť 6. februára, ak rokovania zlyhajú.
Zlato profituje z prílevu kapitálu, ktorý hľadá ochranu pred politickými otrasmi, obchodnými rizikami a rastúcou pravdepodobnosťou fragmentácie súčasného medzinárodného poriadku.
Začiatok roka – najmä január – býva pre zlato historicky sezónne priaznivým obdobím. Súčasný cenový rast je navyše posilnený zvýšeným geopolitickým napätím.
Zlato naďalej prelamuje jednu úroveň za druhou a približuje sa k úrovni 4 700 USD za uncu.
