Zlato rastie o 2 % 📈 Blíži sa korekcia na trhu drahých kovov?

Drahé kovy pokračujú v silnom býčom trende, pričom zlato dnes dosiahlo nové historické maximum a smeruje k oblasti 4 900 USD za uncu. Striebro taktiež posilňuje a obchoduje sa v blízkosti 95 USD za uncu. Tento pohyb je poháňaný oslabujúcim americkým dolárom, ktorý je pod tlakom kvôli „nepredvídateľnému“ prístupu administratívy Donalda Trumpa a dlhodobým obavám o dopyt po americkom dlhu.
- Zdá sa, že odklon od dolára v niektorých krajinách BRICS bude pokračovať, a to kvôli „weaponizácii“ globálnej rezervnej meny a agresívnejšiemu postoju Bieleho domu. To môže ohroziť status amerických štátnych dlhopisov ako bezpečného útočiska.
- Zároveň konfrontačný postoj USA voči spojencom môže motivovať veľké západné centrálne banky k obmedzeniu nákupov amerických dlhopisov a presmerovaniu časti rezerv do zlata.
Hoci nejde o základný scenár, ktorý by bol dnes jasne viditeľný, trhy sa snažia „oceniť budúcnosť“ – a celkový záver znie: ceny drahých kovov by mali ostať v dohľadnom horizonte podporované s potenciálom ďalšieho rastu.
Technická analýza: Zlato (D1)
Otázkou zostáva, ako dlho a ako vysoko môže aktuálna rally pokračovať. Denný RSI sa pohybuje blízko hodnoty 80, čo výrazne naznačuje, že sa zlato blíži do prekúpenej zóny. Z pohľadu cenového vývoja by prípadná korekcia mohla stlačiť cenu späť k 4 400 USD za uncu, kde sa nachádza 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50, oranžová línia). Tento scenár by zároveň uzavrel korekčný pohyb 1:1, keďže podobný pokles nastal vo 4Q 2025. Nie je možné s istotou povedať, či tento impulz dosiahne 5 000 USD, no ak bude súčasné momentum podobné letu–jeseni 2025, rally by sa mohla zastaviť pri 4 900 USD, s možným návratom k 4 400 USD.
Zdroj: xStation5
