Zlato: rastie riziko korekcie? 🚨 Goldman zvyšuje cieľ na rok 2026

Drahé kovy profitujú zo širšej destabilizácie globálnych finančných trhov, ktorá oslabuje americký dolár a potenciálne aj dopyt po amerických štátnych dlhopisoch (Treasuries). Trend diverzifikácie mimo Treasuries sa javí ako strategický a dlhodobý, čo posilňuje fundamentálne prostredie najmä pre zlato. Goldman Sachs zvýšila svoj cenový cieľ pre zlato na rok 2026 na 5 400 USD za uncu, oproti predchádzajúcim 4 900 USD.
- Ak by ďalšia rastová fáza zlata nasledovala štruktúru 1:1, podobne ako dve predchádzajúce impulzné pohyby – a ak by aj korekčné fázy rešpektovali podobnú symetriu 1:1 – znamenalo by to možný pokles smerom k 4 400 USD, predtým než príde ďalší impulz nahor. V takom prípade by nasledujúci rast mohol dosiahnuť približne 1 000 USD, čím by sa zlato dostalo k úrovni okolo 5 400 USD, čo by bolo v súlade s prognózou Goldman Sachs.
- Dva predchádzajúce impulzné pohyby (júl–október a polovica októbra–január 2026) priniesli zisky približne 1 000 USD na uncu. Ak by aj korekcie boli porovnateľné, pokles o zhruba 500 USD by bol logický, čo by mohlo znamenať test úrovne 4 400 USD. Treba však zdôrazniť, že nie je isté, či zlato bude tento vzorec naďalej nasledovať, alebo či korekcia 1:1 nastane práve teraz.
Najväčším rizikom pre zlato a celý sektor drahých kovov sa javí možnosť zotrvania Jeromea Powella na čele Fedu – čo by znížilo šance na realizáciu tzv. „Trumpovho modelu“, v rámci ktorého by Fed agresívne znižoval sadzby a toleroval infláciu blízku cieľu. Ani takýto scenár by však nemusel odradiť zahraničné centrálne banky a veľké fondy od znižovania expozície voči Treasuries. V kontexte rastúceho napätia okolo Grónska môže byť táto otázka čoraz dôležitejšia aj pre severské krajiny a penzijné fondy v severnej Európe, nielen pre štáty BRICS.
GOLD (D1)
Zdoj: xStation5
