Zuckerberg má vypovedať v procese o „teen addiction“: Meta a YouTube čelia porote pre dopady na mladých

CEO spoločnosti Meta Mark Zuckerberg má svedčiť v Los Angeles v ostro sledovanom civilnom procese, ktorý tvrdí, že Instagram a YouTube boli zámerne navrhnuté tak, aby u mladistvých podporovali návykové používanie a prispievali k problémom duševného zdravia. Prípad je vnímaný ako „bellwether“ (testovací) a môže ovplyvniť tisíce podobných žalôb proti sociálnym platformám. Meta aj Google obvinenia odmietajú a zdôrazňujú bezpečnostné opatrenia pre mladých používateľov.
Čo žaloba tvrdí
Žalobkyňa, dnes 20-ročná žena označovaná ako „K.G.M.“, uvádza, že začala používať Instagram a YouTube už ako dieťa a postupne sa u nej rozvinulo kompulzívne používanie, ktoré podľa nej súviselo s depresiou a samovražednými myšlienkami. Žaloba tvrdí, že firmy vedome optimalizovali funkcie a algoritmy na maximalizáciu zapojenia (engagementu), napriek signálom o možných škodách.
Kto je v procese a prečo je to dôležité
V procese zostávajú ako kľúčoví žalovaní Meta (Instagram) a Google (YouTube); niektoré ďalšie platformy pôvodne zahrnuté do prípadu, vrátane TikToku a Snapu, sa skôr dohodli na urovnaní. Keďže ide o testovací prípad, verdikt môže ovplyvniť vyjednávania a ďalšie spory v širšej vlne žalôb o škodách spájaných so sociálnymi sieťami u mladých.
Na čo sa môže zamerať Zuckerbergovo svedectvo
Otázky majú smerovať na dizajn Instagramu, spôsob odporúčania obsahu a produktové rozhodnutia, ktoré podľa žalobcov podporujú časté a dlhé používanie. V priebehu procesu sa zároveň objavili odkazy na interné diskusie o dopadoch na mladých, vrátane tém okolo obsahu súvisiaceho s body image a dizajnových prvkov, ktoré žalobcovia označujú za „návykové“.
Obrana Meta
Meta uvádza, že s obvineniami zásadne nesúhlasí a je presvedčená, že dôkazy ukážu dlhodobý záväzok podporovať mladých ľudí. Zároveň poukazuje na bezpečnostné funkcie a na to, že časť štúdií spochybňuje priame príčinné prepojenie medzi používaním sociálnych sietí a zhoršením duševného zdravia. Google obvinenia takisto odmieta a zdôrazňuje vlastné bezpečnostné opatrenia na YouTube.
Čo sledovať ďalej
Podstatné bude, či sa objavia ďalšie interné dokumenty, ako porota posúdi otázku príčinnej súvislosti a či verdikt posilní alebo oslabí právne obrany, na ktoré sa technologické firmy tradične spoliehajú v sporoch o ujmu používateľov.
