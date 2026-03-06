Investovanie už dávno nie je len pre odborníkov, zbohatlíkov a ani pre mužov – a práve preto sa v tomto článku pozrieme na investovanie pre ženy.
Investorky, nemusíte hneď vedieť všetko. Dôležité je začať – stačí pochopiť pár princípov a učiť sa za pochodu. Práve pravidelnosť, dlhodobý horizont a rozumné rozloženie rizika dokážu z investovania spraviť jednoduchý nástroj finančnej nezávislosti.
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
Kľúčové poznatky o investorkách v XTB
Počet investoriek rýchlo rastie: podľa našich dát v XTB tvorili ženy v Česku dlhodobo približne 8 až 9 % klientov, v roku 2025 už takmer 16 %; na Slovensku to bolo dlhodobo okolo 7 %, v roku 2025 už takmer 19 %.
Investovanie je pre ženy dostupnejšie, avšak častejšie narážajú na praktické prekážky: nižší priemerný príjem, prerušenia kariéry, menej stabilný cashflow, vyššia opatrnosť voči riziku a pocit, že investovanie je príliš zložité.
Ženy zainvestovali spolu 1,46 miliardy EUR - v rámci celej skupiny XTB v roku 2025
Medzi najobľúbenejšie inštrumenty pre ženy patrili: ETF - najmä fondy na veľké indexy, napríklad S&P 500, pričom v top pozíciách sa objavili aj ETF na zlato či bitcoin. Najobľúbenejšou akciou pre ženy bola Nvidia (dáta XTB).
Z pohľadu správania je vidno trend investovania cez mobil: v Česku investuje a obchoduje cez smartfón približne 60 % žien, na Slovensku 71 % (dáta XTB).
Historické pozadie: prečo sa financie spájali najmä s mužmi
Svet peňazí a investovanie je historicky spojený najmä s mužmi. Historicky totiž platilo, že živiteľom rodiny bol tradične muž, zatiaľ čo úlohou ženy bolo najmä staranie sa o deti či domácnosť. Tento stereotyp nevýchadzal iba z historických zvyklostí, ale mal aj legislatívny základ. V mnohých krajinách totiž ženy ešte pred 20. storočím nemali plné vlastnícke práva, mohli mať tiež obmedzený prístup k bankovým službám a celkovo patrila správa majetku a peňazí do kompetencie mužov. Problémom tiež bol nedostatočný prístup k vzdelávaniu - školy boli často dostupné najmä pre mužov. Ženám teda neprialo ani akademické prostredie.
Situácia sa v posledných dekádach výrazne zmenila a dnes majú ženy rovnaké možnosti, ako muži. Či už sa bavíme o možnostiach vzdelávania, alebo o ich zastúpení v pracovnej sile, ženy dnes už nie sú z tohto pohľadu diskriminované. Jedna vec je však čisto technická stránka - tu sú možnosti už zrovnoprávnené. Druhá vec sú zvyky a tradícia a tu stále platí, že ženy tvoria stále oveľa menšiu časť investorov, aj ked ich počet výrazne rastie. Investovanie pre ženy sa dnes stáva prirodzenou súčasťou budovania finančnej nezávislosti, dlhodobého zabezpečenia a aktívneho riadenia osobných financií.
Prečo by ženy mali investovať
Dosiahnu finančnú nezávislosť
Ženy by mali investovať najmä preto, že investovanie je jeden z najpraktickejších spôsobov, ako si vybudovať finančnú nezávislosť. V realite sa život môže zmeniť rýchlo – rozchod, rozvod, výpadok príjmu, prerušenie kariéry alebo nečakané výdavky. Vlastný majetok a dlhodobé investície dávajú žene slobodu rozhodovať sa bez tlaku a bez závislosti od kohokoľvek iného.
Investovanie buduje majetok a znižuje stres
Investovanie zároveň pomáha systematicky budovať finančné zázemie – či už na bývanie, dôchodok, podnikanie alebo jednoducho na pokojnejší život s menším stresom z peňazí.
Ochránia sa pred infláciou
Dôležitým argumentom je aj ochrana pred infláciou a šanca na vyššie výnosy v porovnaní s bežným sporením. Peniaze, ktoré dlhé roky ležia na účte, síce „nezmiznú“, ale ich kúpna sila sa postupne znižuje – za rovnakú sumu si o pár rokov kúpite menej. Práve investovanie umožňuje tento problém riešiť, pretože pri rozumnom nastavení portfólia a dostatočne dlhom horizonte môže priniesť reálny rast majetku. Nejde o rýchle zbohatnutie, ale o dlhodobé budovanie hodnoty, ktoré dáva budúcnosti pevnejšie základy.
Zabezpečia rodinu a deti
Investovanie má navyše silný rodinný rozmer – ženy často myslia dopredu a prirodzene riešia zabezpečenie detí. Okrem vlastných cieľov môžu investovať aj s myšlienkou na budúcnosť rodiny: investovanie pre deti a sporenie pre deti sú dnes bežné stratégie, ako postupne vytvoriť kapitál na štúdium, štart do života alebo prvé bývanie. Takéto rozhodnutie nie je len o peniazoch, ale aj o odkaze – o tom, že dieťa dostane do života náskok, stabilitu a možno aj lepší vzťah k financiám. V tomto zmysle investovanie nie je len osobný nástroj, ale aj spôsob, ako budovať dedičstvo a dlhodobú istotu pre ďalšiu generáciu.
Riziká investovania
Investovanie so sebou nesie riziká a je dôležité s nimi počítať. Hodnota investícií môže v čase kolísať a môžete skončiť aj v strate, najmä v kratšom horizonte, preto má najväčší zmysel investovať peniaze, ktoré nebudete čoskoro potrebovať, a najprv si vytvoriť finančnú rezervu. Riziko možno čiastočne riadiť diverzifikáciou, dlhodobým horizontom a pravidelnosťou, no nikdy ho nie je možné úplne odstrániť, navyše sa môžu uplatniť aj menové vplyvy a poplatky, napríklad za konverziu mien.
Bariéry pre ženy pri investovaní
Aj keď sú teoretické možnosti dnes naozaj široké, realita je často o poznanie komplikovanejšia. Ženy totiž nečelia pri budovaní finančného portfólia rovnakým štartovacím podmienkam ako muži.
Nižšie príjmy
Jednou z najvýraznejších prekážok sú všeobecne nižšie príjmy. Na túto tému bolo publikovaných viacero štúdií ktoré ukazujú, že ženy zarábajú všeobecne menej, lebo priemer ťahá nadol to, že ženy sa často zamestnávajú na horšie platených pozíciách a pracujú častejšie na skrátené úvazky.
Pokiaľ sa však pozrieme na problematiku komplexnejšie a porovnávame pri mužoch a ženách rovnaké pozície pri rovnakých úväzkoch, tak sú platové podmienky veľmi vyrovnané a vo väčšine prípadov sa mzdy líšia len o nízke jednotky percent. V praxi však stále platí, že v globálnom merítku ženy zarábajú menej, čo im komplikuje tému budovania majetku. Nižší príjem totiž znamená menej peňazí na tvorbu rezerv a investovanie.
Častejšie prerušenie kariéry
Ďalším problémom pri ženách je aj častejšie prerušenie kariéry napríklad z dôvodu tehotenstva a materskej/rodičovskej dovolenky. Rovnako tak stále platí, že pokiaľ dieťa ochorie, tak vo väčšine domácností s ním ostáva doma žena. Takéto výpadky v príjmoch znamenajú, že je cashflow žien menej vyrovnaný čo komplikuje tvorbu rezerv a možnosti investovania.
Averzia voči riziku
Jednou z často diskutovaných tém v oblasti ženy a investovanie je vyššia miera averzie voči riziku. Viaceré výskumy naznačujú, že ženy majú vo všeobecnosti konzervatívnejší prístup k financiám a pri investičných rozhodnutiach viac zohľadňujú možnú potenciálnu stratu než potenciálny výnos. Tento prístup môže viesť k preferovaniu bezpečnejších nástrojov, ako sú sporiace účty alebo konzervatívne fondy, a k nižšiemu zastúpeniu akcií v portfóliu. V dlhodobom horizonte to však môže znamenať nižší rast majetku, najmä v prostredí inflácie.
Na druhej strane však nemusí byť averzia voči riziku vždy slabinou. Muži totiž častejšie podliehajú rôznym investičným mániám a FOMO efektu (strach z premeškania príležitosti), čo nakoniec nemusí vždy dopadnúť dobre.
Investovanie pri ženách býva často spájané s disciplinovanejším správaním, menšou tendenciou k špekuláciám a nižšou frekvenciou impulzívnych obchodov. Ženy-investorky bývajú trpezlivejšie, viac sa držia stratégie a menej podliehajú krátkodobým výkyvom trhu. Práve tieto vlastnosti sú pritom pri dlhodobom investovaní kľúčové. Dôležité je preto nepozerať sa na riziko čierno-bielo. Cieľom investovania pre ženy (rovnako ako pre mužov) by nemalo byť vyhýbanie sa riziku za každú cenu, ale jeho pochopenie a riadenie.
Zložitosť investovania
Jednou z hlavných avizovaných prekážok pri investovaní je to, že si ľudia myslia, že je zložité. Takéto vnímanie však majú ženy, ale aj muži. Pojmy ako ETF, dlhopisy, diverzifikácia, volatilita či pasívne vs. aktívne investovanie môžu na prvý pohľad pôsobiť odstrašujúco. Ak k tomu pridáme prebytok informácií, protichodné odporúčania na internete a často agresívny marketing finančných produktov, vzniká pocit, že investovanie je príliš komplikované alebo určené len pre odborníkov. Tento dojem môže ženy odrádzať ešte viac, najmä ak historicky nemali rovnaké príležitosti budovať si finančné sebavedomie.
Dôležité však je uvedomiť si jednu vec: nemusíte vedieť 100 % informácií, aby ste mohli začať. Investovanie nie je skúška, ktorú si musíte najprv celú „naštudovať“ do posledného detailu. V praxi funguje oveľa lepšie, keď spravíte prvý jednoduchý krok a zároveň sa učíte za pochodu. Začať môžete pokojne s malou sumou, sledovať, ako sa investícia správa v čase, a postupne si dopĺňať vedomosti. Práve takto si budujete nielen finančnú gramotnosť, ale aj sebadôveru, ktorá je pri investovaní často dôležitejšia než dokonalá teória.
Ženy dokážu často dosiahnuť dlhodobo vyššie výnosy
Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, niektoré typické investičné návyky žien vedia byť v dlhodobom horizonte veľkou výhodou. Keď sa investovanie postaví na disciplíne, pravidelnosti a rozumnom riadení rizika, výsledkom často nie sú „rýchle zásahy“, ale stabilnejší rast portfólia a lepšie výnosy v čase.
Zdržanlivosť, opatrnosť, trpezlivosť = vyššie výnosy do budúcna
V diskusii o téme ženy a investovanie sa často zdôrazňuje opatrnosť a zdržanlivosť ako potenciálna slabina. V skutočnosti však práve tieto vlastnosti môžu byť v dlhodobom horizonte významnou výhodou. Investovanie nie je šprint, ale maratón. Schopnosť nepodliehať emóciám, nepanikáriť pri poklesoch trhov a vyhnúť sa impulzívnym rozhodnutiam je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú konečný výnos portfólia. Trpezlivosť a vytrvalosť zohrávajú pri budovaní majetku kľúčovú úlohu. Pravidelné investovanie, dlhodobý horizont a rešpektovanie nastavenej stratégie umožňujú naplno využiť efekt zloženého úročenia. Investorka, ktorá zbytočne neobchoduje a nesnaží sa časovať trh, často dosahuje lepšie výsledky než tá, ktorá reaguje na každý krátkodobý výkyv. Konzistentnosť tak môže byť silnejšia než agresívne hľadanie rýchlych ziskov.
Hovorí sa, že sa raz Jeff Bezos, zakladateľ Amazonu pýtal najlepšieho investora všetkých čias, ktorým je Warren Buffett, že prečo nekopírujú všetci jeho stratégiu, keď je taká jednoduchá. Buffett Bezosovi odpovedal, že dôvod je ten, že nikto nechce zbohatnúť pomaly. Pri investovaní teda platí, že lepšie výnosy dosahujú trpezlivejší ľudia.
Pasívny prístup sa im vypláca viac
V posledných rokoch sa často spomína v kontexte rozšírenej dostupnosti aktívne a pasívne investovanie a ETF fondy. Čo to ale reálne znamená? Pri investovaní do akcií existujú dve hlavné možnosti - aktívny a pasívny prístup.
Pri aktívnom prístupe si investorka sama vyberá, do ktorých akcií bude investovať. To má svoje výhody, avšak reálne to tiež znamená, že by každú individuálnu spoločnosť mala investorka poznať a priebežne sledovať. Ak vychádzame z toho, že dobre diverzifikované portfólio by malo pozostávať aspoň z 10 akcií tak to znamená veľkú časovú náročnosť. Práve z tohto dôvodu nie je aktívny prístup vhodný pre väčšinu investorov a ani investorky.
Druhou možnosťou je pasívne investovanie. Pasívni investori najčastejšie pomocou nástrojov ETF kupujú celé akciové indexy, ktoré obsahujú stovky či tisícky firiem. Vďaka tomu investorka investovaniu nemusí venovať veľa času. Pri pasívnom investovaní totiž ide najmä o to, aby ste pochopili princíp fungovania ETF a o následnú dlhodobosť a pravidelnosť.
Aj z našich dát, ktoré nájdete nižšie v článku vychádza, že ženy pri investovaní často uprednostňujú jednoduchšie, prehľadné a dlhodobo udržateľné riešenia. Riadia sa skôr plánom: „nastavím si stratégiu a držím sa jej“, než aktívne obchodujú. Ako sme si však vyššie spomínali, takýto pasívny prístup je pri investovaní štatisticky lepší. Typicky sa preto častejšie prikláňajú k podielovým fondom a najmä k ETF (indexovým fondom), ktoré prinášajú diverzifikáciu už jedným produktom, majú nižšie náklady a nevyžadujú každodenné sledovanie trhu.
Radšej diverzifikujú ako vsádzajú na jednu kartu
Či už sa bavíme u ženách alebo mužoch, základom rozumného investovania by mala byť diverzifikácia - teda rozloženie rizika medzi viacero investícií. V skratke si v praxi viete pod týmto pojmom predstaviť to, že neinvestujete všetky peniaze do jednej akcie, ale že kúpite viacero akcií, prípadne napríklad aj dlhopisy či zlato. Každý inštrument má totiž v portfóliu svoje miesto. Jednoducho povedané – „nedávať všetky vajíčka do jedného košíka“. Ak sa jednej časti portfólia nedarí, iná ju môže vykompenzovať. Diverzifikácia tak pomáha stabilizovať vývoj hodnoty investície v čase.
Pre ženy, ktoré často pristupujú k financiám zodpovedne a s dôrazom na bezpečnosť, môže byť diverzifikované portfólio ideálnym riešením. Kombinácia akcií, dlhopisov, ETF fondov či prípadne komodít umožňuje nastaviť pomer rizika a výnosu podľa individuálnych cieľov a životnej situácie. Mladšia investorka si môže dovoliť vyšší podiel akcií, zatiaľ čo žena blížiaca sa k dôchodku môže preferovať konzervatívnejšiu štruktúru. Práve flexibilita je silnou stránkou diverzifikácie. V dnešnej dobe však existuje úžasný nástroj, ktorý s diverzifikáciou investorkám výrazne pomáha. Tým nástrojom je ETF.
Viac sa o ETF sa dočítate v článku: Čo sú ETF fondy?: kompletný sprievodca
Stanovia si ciele a vytrvalo ich dosahujú
Z pohľadu cieľov býva častá orientácia na dlhodobé budovanie majetku, finančnú rezervu, zabezpečenie rodiny a dôchodok. V praxi sa preto ako veľmi prirodzená voľba ukazuje pravidelné pasívne investovanie (napr. mesačné nákupy ETF) – je to jednoduché, časovo nenáročné a psychologicky dobre zvládnuteľné aj počas období, keď trhy klesajú. Tento štýl ide ruka v ruke s disciplínou, trpezlivosťou a vytrvalosťou – a práve to sú vlastnosti, ktoré sa pri dlhodobom investovaní často premietnu do lepších výsledkov než snaha „trafiť“ ideálny moment na trhu.
Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti - Ona investuje
Finančná gramotnosť je základným predpokladom úspešného investovania a zohráva kľúčovú úlohu aj pre ženy investorky Nejde pritom len o znalosť pojmv, ale o schopnosť rozumieť vlastným financiám, plánovať, stanoviť rodinný rozpočet, vytvárať rezervy a robiť informované rozhodnutia. Bez základnej orientácie v témach ako inflácia, úrok, riziko či diverzifikácia je investovanie často vnímané ako príliš komplikované alebo riskantné. Práve nedostatok sebadôvery v tejto oblasti môže byť väčšou bariérou než samotný nedostatok kapitálu.
Zvyšovanie finančnej gramotnosti má pre ženy mimoriadny význam aj z dlhodobého hľadiska. Nižšie príjmy, prerušenia kariéry či dlhšia priemerná dĺžka života znamenajú, že ženy musia plánovať financie strategicky a s väčším dôrazom na budúcnosť. Pochopenie princípov investovania umožňuje aktívne riadiť svoje úspory, chrániť ich pred infláciou a systematicky budovať majetok. Finančné vzdelávanie tak priamo súvisí s finančnou nezávislosťou a istotou v neskoršom veku.
Iniciatíva Ona investuje od XTB
Práve preto vznikol projekt Ona investuje od XTB - iniciatíva, ktorá ženám pomáha lepšie sa zorientovať vo vlastných financiách, robiť rozhodnutia samostatne a investovať s väčšou istotou. Chceme ženám ukázať, že finančná gramotnosť je základom nezávislosti a že každá žena má mať možnosť rozumieť svojim peniazom aj svojej finančnej budúcnosti.
Kurzom vás prevedú skúsené mentorky z oblasti financií: Anna Píchová, Marika Čupa, Nikola Žitková a Kamila Kudělová.
Vedeli ste že:
U nás v XTB môžete investovať do akcií a ETF s *0 % poplatkom? Založte si účet, prejdite úvodnym dotazníkom a investujte pohodlne cez váš smartfón s aplikáciou XTB alebo cez desktop verziu Xstation.
*0 % poplatky pri mesačnom objeme do 100 000 EUR. Všetky transakcie nad tento limit sú spoplatnené drobným poplatkom 0,2 % (min. 10 EUR). Môže byť účtovaný poplatok 0,5 % za konverziu mien. Finančné nástroje, ktoré ponúkame, sú rizikové. Investujte zodpovedne.
Dáta XTB o ženách investorkách
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) sme sa pozreli na dáta XTB, aby sme lepšie pochopili, ako sa vyvíja podiel žien medzi investormi a aké sú ich najčastejšie investičné preferencie.
Podiel žien investoriek voči mužom sa pomaly navyšuje
Aj keď sa situácia v posledných rokoch výrazne zlepšuje, tak ženy tvoria stále relatívne malú časť z celkového počtu investorov.
Z klientov XTB to bolo v prípade Česka dlhodobo okolo 8 až 9 %, v roku 2025 však číslo vzrástlo na takmer 16 %.
V prípade Slovenska to bolo dlho približne 7 %, v roku 2025 to však bolo už takmer 19 %. Aj keď ide o vysoký nárast, tak investorky netvoria stále ani 20 % z celkového počtu investorov.
Najviac žien-investoriek v XTB nájdete v Indonézii, až 29,4 %, na druhom mieste sa umiestnilo Portugalsko s 24,3 % a tretiu priečku obsadilo Rumunsko s 22,8 %.
Finančné inštrumenty, do ktorých ženy v XTB najviac investujú
Ak sa pozrieme na český trh tak zistíme, že v roku 2025 boli medzi ženami najobľúbenejšie technologické akcie - Apple, Nvidia či Tesla. Na Slovensku je to zase elektroautomobilka Rivian, zbrojárska spoločnosť Rheinmetall a Apple.
Veľmi obľúbené sú aj ETF fondy, najmä na veĺké akciové indexy ako S&P 500, avšak v roku 2025 sa do rebríčka TOP ETF dostali aj fondy na ťažiarov zlata a striebra či bitcoin. V Česku boli najobľúbenejšie ETF SXR8.DE, IAUP.UK a VUAA.DE. Na Slovensku zase SXR8.DE, VBTC.DE a XAD6.DE.
V rámci skupiny XTB ženy zainvestovali v roku 2025 celkovo 1,46 miliardy EUR.
Medzi najobľúbenejšie akcie patrila Nvidia, na druhom mieste sa umiestnila Archer Aviation a tretie miesto obsadila Tesla.
V rámci ETF prvé a tretie miesto obsadil ETF na S&P 500 SXR8.DE a VUAA.DE a na druhom mieste sa umiestnilo ETF na svetové akcie EUNL.DE.
Češky a Slovenky investujú pohodlne cez aplikáciu v mobile
Češky a Slovenky dnes investujú čoraz pohodlnejšie priamo cez mobilnú aplikáciu, čo výrazne znižuje bariéry vstupu. Investovanie je vďaka tomu dostupné kedykoľvek a kdekoľvek, bez potreby riešiť papierovanie alebo návštevy pobočiek. Aj dáta XTB ukazujú, že mobil sa stal pre mnohé ženy prirodzeným kanálom, ako mať financie pod kontrolou: v Česku investuje a obchoduje prostredníctvom smartfónu približne 60 % žien, na Slovensku až 71 %.
Zhrnutie na záver
Investovanie bolo historicky spájané najmä s mužmi, pretože ženy mali dlhé roky obmedzený prístup k vzdelaniu, vlastníctvu aj finančným službám. Hoci sa situácia v posledných desaťročiach výrazne zlepšila, ženy dodnes čelia špecifickým výzvam – často majú nižšie príjmy, vyššie riziko výpadku práce a častejšie prerušujú kariéru kvôli starostlivosti o rodinu. K tomu sa pridáva aj prirodzená opatrnosť, pocit zložitosti investovania či neistota z rizika. Zároveň však práve vlastnosti ako zdržanlivosť, trpezlivosť a vytrvalosť môžu byť pri investovaní veľkou výhodou, pretože podporujú disciplínu, dlhodobé uvažovanie a menej impulzívnych rozhodnutí.
Riešením je jednoduchý a udržateľný prístup: finančná gramotnosť, diverzifikácia a pasívne dlhodobé investovanie, napríklad cez ETF, ktoré umožňuje budovať majetok bez potreby dennodenne sledovať trhy. Investovanie ženám prináša finančnú nezávislosť, lepšie zabezpečenie budúcnosti, ochranu pred infláciou a potenciál vyšších výnosov než pri bežnom sporení. Navyše nemusí ísť len o vlastné ciele – čoraz viac žien rieši aj investovanie pre deti a sporenie pre deti, aby im vytvorili kapitál na štúdium alebo štart do života. V konečnom dôsledku je investovanie praktický nástroj, ktorý dáva ženám väčšiu slobodu, stabilitu a možnosť budovať istotu pre seba aj svoju rodinu.
FAQ
Ženy stále tvoria menšinu investorov, ale ich podiel rýchlo rastie. Podľa dát XTB tvorili ženy v Česku dlhodobo 8 až 9 % klientov, v roku 2025 už takmer 16 %, na Slovensku približne 7 % a v roku 2025 už takmer 19 %. Zároveň je vidno silný trend investovania cez mobil, v Česku investuje a obchoduje cez smartfón približne 60 % žien, na Slovensku 71 %.
Často majú nižší priemerný príjem, častejšie prerušujú kariéru a majú menej stabilný cashflow, čo znižuje priestor na investovanie. Okrem toho bývajú opatrnejšie voči riziku a investovanie môžu vnímať ako príliš zložité, najmä pre množstvo pojmov a protichodných informácií.
V roku 2025 boli medzi českými investorkami populárne technologické akcie ako Apple, Nvidia či Tesla, na Slovensku napríklad Rivian, Rheinmetall a Apple. Veľmi obľúbené sú aj ETF, najmä na veľké indexy ako S&P 500, pričom sa medzi top ETF objavili aj fondy na zlato, ťažiarov či bitcoin. V rámci celej skupiny XTB patrili medzi top ETF SXR8.DE a VUAA.DE (S&P 500) a EUNL.DE (svetové akcie).
Často majú disciplinovanejší prístup, menej podliehajú emóciám, FOMO a impulzívnym obchodom. Viac sa držia stratégie, investujú pravidelne a dlhodobo, čo býva v praxi efektívnejšie než snaha časovať trh. Ich opatrnosť sa tak môže premeniť na výhodu, ak je spojená s diverzifikáciou a dlhším horizontom.
Najjednoduchší je pasívny prístup, napríklad pravidelné investovanie do ETF, ktoré prináša diverzifikáciu a nevyžaduje každodenné sledovanie trhu. Dôležité je mať rezervu, nastaviť si dlhodobý horizont a investovať pravidelne, aj menšími sumami, ideálne automatizovane.
Pomáha vzdelávanie zamerané na prax a základné princípy, aby investovanie nepôsobilo zložito. V článku spomínate iniciatívu Ona investuje od XTB, ktorá podporuje ženy v tom, aby rozumeli svojim peniazom, rozhodovali sa samostatne a investovali s väčšou istotou, pričom finančnú gramotnosť vníma ako kľúč k nezávislosti.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.