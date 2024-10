Trading (obchodovanie) – čo to je?

Čas čítania: 8 minute(s)

Ako vysvetliť, čo je to obchodovanie, a priblížiť tento riskantný a náročný proces viacerým ľuďom? Prečítajte si tento článok a dozviete sa, čo je dôležité pre trading. V tomto vzdelávacom texte sa zameriame na úplné základy obchodovania a pokúsime sa popísať proces a všeobecné zásady, ktorými by sa mal obchodník riadiť.

Obchodovanie sa stalo základom rozvoja modernej civilizácie. Vďaka novým technológiám môžu investori sledovať denne sa meniace kurzy tisícov kótovaných spoločností, komodít, surovín, mien a digitálnych aktív. Každý deň sa milióny obchodníkov po celom svete zapájajú do konkurenčného súperenia prostredníctvom obchodovania, kde sa ponuka neustále stretáva s dopytom a výsledkom je konečné ocenenie. Obchodovanie zahŕňa ovládnutie a skrotenie strachu i chamtivosti, dvoch emócií, ktoré silne ovplyvňujú správanie ponuky a dopytu a určujú býčí trh aj jeho cykly.

Čo to je trading (obchodovanie)?

Spravidla môžeme trading definovať ako činnosť spočívajúcu v nákupe alebo predaji, teda obchodovaní s vybranými aktívami za účelom dosiahnutia zisku. Základom tradingu je schopnosť predvídať budúce správanie ceny vybraného inštrumentu (špekulácie). Keď obchodníci predpovedajú správne, je transakcia zisková a keď sa trh chová proti smeru transakcie, zaznamenávajú stratu. Všeobecne platí, že trading je aktívne obchodovanie (krátkodobé alebo strednodobé), na rozdiel od investovania, ktoré je často vedené inými motiváciami a dlhším investičným horizontom. Aby obchodníci správne a efektívnejšie predpovedali budúcnosť, zameriavajú sa na rozširovanie svojich znalostí, skúseností a techník (technická analýza, fundamentálna analýza atď.) a tiež na psychológiu, ktorá patrí k hlavným aspektom obchodovania.

Špekuluje sa ako s pákovými nástrojmi, ako je OIL, US500 alebo Bitcoin, tak aj s bežnými akciami na burze, pretože základom tradingu je správne predpovedať budúci vývoj aktív. Existujú aj obchodníci, ktorí obchodujú iba s vybranými inštrumentmi a skúmajú podstatu a správanie cien iba v rámci jedného alebo niekoľkých málo sektorov. Iní naopak obchodujú so všetkým a zameriavajú sa výhradne na správanie ceny, ktorú prekrýva psychológia účastníkov trhu a vonkajšie faktory (makroekonomika, menová politika, cyklickosť atď.). Záleží na voľbe každého obchodníka, ktorý sa môže slobodne rozhodnúť, čo bude obchodovať.

Dva rôzne smery trhu

Traderi si môžu vybrať medzi obchodnými smermi. Pokiaľ sa domnievajú, že ceny budú klesať, otvoria tzv. krátky predaj (short), ktorý im umožní dosiahnuť zisk, keď ceny pôjdu smerom dole. Na druhej strane, ak obchodníci očakávajú, že ceny porastú, otvoria nákupnú (long) transakciu, v tomto prípade zarobia, keď ceny porastú.

Zaujať krátku pozíciu (short) je možné iba pri CFD s pákovým efektom. Pri akciách a ETF bez pákového efektu, ktoré majú nárok na dividendy a účasť na hlasovaní, môžu investori iba nakupovať alebo predávať (uzatvárať otvorenú pozíciu), stávkovanie na pokles nie je možné.

Viac o predaji nakrátko SELL (short) sa môžete dozvedieť v tomto článku: Čo je to shortovanie?

Pre ilustráciu fungovania dlhej pozície BUY (long) a krátkej pozície SELL (short):

Tomáš otvoril dlhú (BUY) pozíciu na inštrumente Bitcoin CFD za 19 500 USD. Počas troch hodín sa cena bitcoinu zvýšila na 20 300 dolárov. V tejto situácii Tomáš dosiahne zisk.

Tomáš otvoril krátku (SELL) pozíciu na inštrumente Bitcoin CFD za cenu 19 500 USD. Počas troch hodín klesla cena bitcoinu na 18 900 dolárov. V tejto situácii Tomáš dosiahne zisk.

Tomáš otvoril dlhú (BUY) pozíciu na inštrumente Bitcoin CFD za 19 500 USD. Počas troch hodín klesla cena bitcoinu na 19 100 USD. V tejto situácii Tomáš zaznamená stratu.

Tomáš otvoril krátku (SELL) pozíciu na inštrumente Bitcoin CFD za cenu 19 500 USD. Počas troch hodín sa cena bitcoinu zvýšila na 19 800 USD. V tejto situácii Tomáš zaznamená stratu.

Trading alebo investovanie?

Hoci aktívne obchodovanie aj investovanie sú formy obchodovania, v zásade medzi nimi môžeme uviesť niekoľko zásadných rozdielov:

Ak dáme tieto dva typy kapitálových investícií dohromady, môžeme tiež dôjsť k záveru, že sa vzájomne nevylučujú, pretože každý môže súčasne vytvárať portfólio zložené z investícií s dlhodobým horizontom aj aktívne špekulovať na ceny v krátkodobom horizonte.

Napríklad klienti XTB môžu investovať do spoločností ako sú Microsoft, Apple alebo Tesla, čo však nevylučuje, že zároveň môžu začať špekulovať na ceny Bitcoinu, zlata alebo ropy. V skutočnosti majú oba typy obchodov svoje individuálne riziká. Teda pre akciového klienta, ktorý chce držať akcie spoločnosti X po zvyšok svojho života, sú riziká iné ako pre niekoho, kto chce držať otvorené pozície na rope napr. 2 alebo 5 dní. Okrem toho má každé odvetvie svoje individuálne špecifiká a faktory, ktoré utvárajú cenu konkrétnych aktív ovplyvňujúcich ponuku a dopyt.

Použijeme príklady:

Apple – môže to byť úspech nového produktu (nový iPhone, VR headset), úspešné finančné výsledky, zmeny akcionárov, problémy s polovodičmi.

Oil – aktivita OPEC+, správy o zásobách (DoE, API), globálne ekonomické podmienky.

Bitcoin – celkový počet Bitcoinov dostupných na trhu (halving).

NASDAQ (US100) – inštitucionálna aktivita, rizikový sentiment na trhu, menová politika Fedu.

EURUSD – sila ekonomiky (HDP), obchodná bilancia, politika a rozhodnutie centrálnych bánk (Fed a ECB), spotrebiteľský sentiment, indexy ISM, PMI atď.

Voľba investičných nástrojov

Investori pochopiteľne viac využívajú ponuku akcií a ETF, ktoré môžu byť otvorené po neobmedzenú dobu. V závislosti od výberu ETF alebo burzovo obchodovanej spoločnosti môžu investori dostávať dividendy a získať právo zúčastniť sa na schôdzach akcionárov a hlasovať. Akcie a ETF sú vhodné pre dlhodobé držanie pozícií vďaka absencii nákladov na držanie pozícií a štruktúre aj špecifikáciu týchto nástrojov.

Z tisícov akciových a ETF fondov sú najobľúbenejšie indexové fondy, ako je iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK), nebo ETF, které poskytují expozici vůči drahým kovům, jako je iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Zo stoviek ETF môžete nájsť aj sektorové ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči konkrétnemu vybranému sektoru, ako sú rozvíjajúce sa trhy, sektor blockchainu alebo výrobcovia automobilov.

Traderi skôr špekulujú na pákové futures na indexy (US100, US500, DE30), futures na ropu (OIL, OIL.WTI) alebo na kryptomeny. Obľúbené sú tiež vzácne kovy – zlato a striebro – a ďalšie komodity či suroviny, ako sú zemný plyn, cukor a pšenica. XTB ponúka aj CFD na akcie s pákovým efektom, čo dáva obchodníkom možnosť využiť pákový efekt pri špekuláciách na stovky akcií kótovaných spoločností, ako napr. Amazon, Microsoft alebo Bayer. Vzhľadom na prístup k pákovému efektu a nákladom na držanie pozícií (swapové body) sú tieto nástroje vhodné skôr pre krátkodobé investície.

Viac informácií o CFD si môžete prečítať tu: Čo je to pákové obchodovanie?

5 základných vlastností tradera

Riadenie rizika (Risk management)

Riziko je kľúčovou súčasťou tradingu. Šikovné minimalizovanie rizika zabraňuje stratám a dáva obchodníkovi šancu uchovať si zisky. Nie je možné mať neustále pravdu a trh vám skôr či neskôr ukáže, že sa mýlite. Kľúčové je, čo potom urobíte. Obchodovanie je určené pre tých, ktorí sú si vedomí obrovského rizika straty kapitálu, ktoré je neodmysliteľne späté so špekuláciami a trhom.

V XTB vieme, aké sú riziká, a preto klientom poskytujeme desiatky analytických nástrojov v platforme xStation 5, od nástrojov technickej analýzy až po analýzu správ a trhu a umožňujeme používať defenzívne príkazy, ako sú stop loss, take profit a trailing stop loss. Medzi základné prvky riadenia rizík patrí znižovanie strát ešte predtým, ako začnú narastať, a šikovné uzatváranie ziskových pozícií.

Viac informácií o obranných príkazoch nájdete tu: Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop v xStation 5

Získavanie znalostí

Znalosti sú kyslíkom každého tradera. Neobmedzujú sa iba na štúdium trhu počnúc technickou alebo fundamentálnou analýzou, ale tiež na spoznávanie povahy a špecifikáciu nástrojov, ktoré chce daný trader obchodovať.

Štúdium psychológie

Na psychológii je založené ocenenie všetkých aktív, pretože práve podľa vnímania prichádzajúcich informácií alebo presvedčenia trhu o budúcnosti sa tvoria ceny nástrojov. Trh je náročné miesto. Niekedy sa stane, že dobré informácie spôsobia pokles a negatívne informácie sa ukážu ako katalyzátor rastu. Aby sme pochopili, ako funguje kyvadlo akciového trhu, mali by sme študovať ľudskú psychológiu a čítať ju v kontexte informačného šumu.

Rozhodnosť

Rozhodovanie má mnoho tvárí, v prípade obchodovania môže znamenať štúdium cenových grafov, pozorovanie trhu, získavanie znalostí. Bez vášne a odhodlania je ťažké získať výhodu v mieste, kde chce každý uspieť a zarobiť peniaze. Nezabudnite, že hráte so „živým súperom“ a na druhej strane obchodu sedia ľudia alebo algoritmy vytvorené ľuďmi.

Ovládanie emócií

Základom obchodovania je ovládať emócie a získať vecný prístup k peniazom. So strachom zo strát sa dá len ťažko dosiahnuť úspech. Preto je dôležité zbaviť svoje rozhodovanie emocionálneho nádychu, zachovať chladnú hlavu a rozhodovať sa v súlade so stanovenou stratégiou. Obchodovanie so sebou nesie riziko, ale pokiaľ sa do neho zapoja emócie, riziko strát sa zvyšuje. Preto je také dôležité starať sa o vlastnú myseľ a úroveň sebadôvery.

5 najpopulárnejších nástrojov

Nižšie uvádzame päť príkladov finančných nástrojov, ktoré sú medzi obchodníkmi obľúbené a priťahujú lavínu špekulácií:

S&P500 (US500) – najväčší svetový burzový index, ktorý sa skladá z cien akcií 500 najväčších spoločností kótovaných na burze v Spojených štátoch. Index sa predtým používal ako jedno z kľúčových merítok stavu svetovej a americkej ekonomiky. Algoritmus vyberá spoločnosti, ktoré budú zaradené do indexu a jeho zloženie sa v čase mení.

NASDAQ (US100) – burzový index, ktorý si získal zvláštnu popularitu počas „dot-com“ boomu na začiatku nového tisícročia (rok 2000). Index zahŕňa 100 spoločností, z ktorých značná časť pôsobí v technologickom priemysle, vďaka čomu je jeho volatilita obvykle vyššia ako pri indexe S&P500.

OIL (ROPA) – ropa je stále jednou z hlavných svetových surovín, ktorá sa používa predovšetkým v doprave. Možno povedať, že ropa je stále chrbticou svetovej ekonomiky. Tento nástroj priťahuje špekulantov už desiatky rokov a jeho náchylnosť k rozhodnutiam OPEC+ a vonkajším faktorom, ktoré formujú ceny ropy, z neho robí obľúbený nástroj medzi derivátmi aj investičnými produktmi (ETF a akcie na ropu).

EURUSD (menový pár) – najobľúbenejší menový pár na svete, ktorý je jedným z merítok relatívnej sily americkej a európskej ekonomiky (eurozóny).

Bitcoin – ako ukážka technológie blockchainu a celého sektora kryptomien priťahuje Bitcoin pozornosť špekulantov a investorov. Vďaka rekordným výnosom, ktoré kryptomeny od svojho vzniku po roku 2010 poskytli, sleduje trh ich kotácie so zatajeným dychom. Bitcoin sa tiež dočkal vzrastajúcej sily svojej konkurencie – v popularite sa ho snaží už niekoľko rokov dohnať Ethereum.

Platforma xStation 5 ponúka prístup k viac ako 5 000 nástrojom vrátane akcií, ETF a CFD kontraktov na komodity, suroviny, kryptomeny, vzácne kovy a ETF/akcie s pákovým efektom.

Trading – výhody a nevýhody

Obchodovanie má svoje výhody aj nevýhody, ktoré vám chceme predstaviť. Niektoré z výhod sú umožnené prístupom k obchodnej platforme v mobilnej aplikácii xStation. Nižšie uvádzame tie najdôležitejšie.

Riziká a obranné kroky

Touto časťou by sme radi uzavreli tento článok, aby sme zdôraznili, aké dôležité je obmedziť a identifikovať riziká, ktoré z obchodovania plynú. Nižšie uvedieme nástroje a činnosti, ktoré možno využiť v procese, ktorého cieľom je obmedziť riziká na minimum:

Používanie automatických ochranných príkazov pri obchodovaní CFD (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss)

Používanie automatických čakajúcich pokynov pri obchodovaní s akciami a ETF (Sell Stop, Sell Limit)

Ako trader budete robiť rozhodnutia založené na stratégiách, ktoré je možné opakovať a ktorých účinnosť je merateľná:

Vytvorte si niekoľko základných pravidiel, ktoré nebudete porušovať

Dodržujte stanovené pravidlá a stratégie, ak ich máte

Naučte sa ovládať svoje emócie aj v prípade straty alebo nízkeho zisku

Veďte si denník a analyzujte svoje rozhodnutia

Učte sa sledovaním vlastných chýb a presnosti rozhodovania

Prijmite a ovládajte chamtivosť aj strach

Medzi opatrenia môže patriť aj nepriame zníženie rizika straty. Získavanie znalostí môže výrazne zvýšiť vaše „zdravé“ sebavedomie a zefektívniť obchodovanie:

Štúdium technickej a fundamentálnej analýzy

Získanie znalostí o aktívach, na ktoré špekulujete

Identifikácia najdôležitejších informácií z trhu

Aktivovanie procesu príčiny i následku a ich prenesenie do trhového scenára

Platforma xStation 5 vám v každej fáze tohto procesu pomáha okrem iného tým, že poskytuje:

Prístup k analytickým materiálom a novinkám na trhu (Research)

Nástroje technickej a fundamentálnej analýzy

Pokročilé nástroje na tvorbu grafov

Kalendár ekonomických a burzových udalostí

Prístupný zákaznícky servis 24 hodín denne, 5 dní v týždni

Zhrnutie

Pokiaľ chcete mať neustály prísun informácií a naďalej sa vzdelávať v tejto oblasti, založte si obchodný alebo testovací účet a získajte prístup aj k exkluzívnym materiálom zo sveta investícií a tradingu z prvej ruky!