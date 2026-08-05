สรุปภาพรวมตลาด (05.08.2026)

- อิหร่านระบุว่า ข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอาจล่าช้า หากสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณข่มขู่ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการประกาศอาจเกิดขึ้นในวันพุธ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคาดว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในที่สุด
- ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าการเจรจากำลังคืบหน้าไปด้วยดี และคาดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่ก็เตือนว่า หากการเจรจาล้มเหลว อิหร่านจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ทางทหารอย่างรุนแรง
- รายงานระบุว่า สหรัฐฯ อิหร่าน และโอมาน ใกล้บรรลุข้อตกลงระยะเวลา 60 วัน ซึ่งครอบคลุมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการกลับมาหยุดยิง โดยอิหร่านจะมีอำนาจควบคุมการเดินเรือมากกว่าก่อนเกิดความขัดแย้ง ขณะที่โอมานจะรับบทบาทด้านการปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่เปิดเผยชื่ออ้างว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน "ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม" ซึ่งสะท้อนความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจยอมรับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่ออิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งโดยเร็ว
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดย OIL ลดลง 0.10% อยู่ที่ 78.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ OIL.WTI ลดลง 0.30% อยู่ที่ 74.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานลดลง ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะสั้นผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังคงมีความเสี่ยงหากการเจรจาล่าช้าหรือความตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้ง
- ราคาทองคำปรับขึ้น 1.90% สู่ระดับ 4,190 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ลดลงตามราคาน้ำมัน ส่งผลให้ตลาดลดการคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ Fed อีกทั้งแนวโน้มตลาดพลังงานที่ดีขึ้นอาจกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ
- อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 ปี กดดันค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ แม้ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย โดยภาพรวมสะท้อนว่าตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและเปิดทางให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ผ่อนคลายนโยบายได้มากขึ้น
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติ 7 ต่อ 1 เห็นชอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนสู่ระดับ 1.0% โดยมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากกว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจ ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ การเติบโตของค่าจ้าง ความคาดหวังเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการส่งผ่านต้นทุนพลังงานสู่เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ BOJ ยังยืนยันแผนยุติการลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2027 เป็นต้นไป
- Jeff Schmid ประธาน Fed สาขาแคนซัสซิตี้ ระบุว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป และนโยบายการเงินควรมีความเข้มงวดมากกว่านี้ พร้อมชี้ว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังเป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- ดัชนี RatingDog China Services PMI ลดลงสู่ระดับ 50.4 ในเดือนกรกฎาคม จาก 54.1 ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมาก
- ดัชนี Australia Services PMI เพิ่มขึ้นสู่ 53.6 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยคำสั่งซื้อใหม่กลับมาขยายตัว การจ้างงานเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น
- AMD รายงานผลประกอบการดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ทั้งกำไร รายได้ และกำไรจากการดำเนินงาน พร้อมคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 สูงกว่าประมาณการของตลาด สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังไม่พอใจ ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วง 8.80% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด
- SpaceX รายงานรายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 7.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 92% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ผลขาดทุนจากธุรกิจ AI ต่ำกว่าคาด และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าประมาณการอย่างชัดเจน โดย Starlink ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลงมากกว่า 7% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด
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SpaceX รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด แต่ราคาหุ้นร่วงหนัก
AMD ทำทุกอย่างได้ถูกต้อง… แต่ยังไม่มากพอสำหรับตลาด